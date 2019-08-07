獨享、共聚 再創生活新貌

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【文︱Caroline 空間設計暨圖片提供︱伊太空間設計】

作為承載著生活的容器，住宅反映的不只是一家人的起居樣貌，也涵括了當中人們所珍視的一切。青壯年時，我們為了摯愛的孩子與家人奮力，空間裡總是充盈著生活必須的物件和記憶。那麼，當兒女羽豐離巢之後呢？





微調格局，再創生活新貌

本案屋主面臨的正是這樣一個人生階段，在子女紛紛獨立、成家後，兩夫妻回頭審視已安居十年的屋宅，並勾勒出未來的生活型態，決意藉由空間的重塑迎接下一個豐盛美好。儘管日常即將重新回歸到較為單純的兩人世界，但這裡同時也是款待好友、假日與兒孫相聚的場所，兼之屋主收藏許多朱銘的雕塑作品，張祥鎬總監遂以「人文會所」為之定調。首先在格局上，將子女房間尺度縮減，餘出的坪數讓渡給公共空間，男女主人的臥室也得以擴大。而過去為了滿足大量儲物需求，場域不免充斥著較為制式的系統櫃體，經整合後改以展示格櫃、錯落的層板、鐵件懸吊架等更多元而實用的形式，在不同機能單元中達到展陳藝品、體現主人生活品味的目的。





獨享、共聚，適得其所

自專屬的梯廳進入室內，刻意將原有天井灑落的自然動態、粗樸原始的大樑結構裸裎於眼前，並將視線引領至沙發後方充滿神態與氣勢的雕塑創作上。在此過渡場域裡，透過一道具備雙面收納功能的電視主牆，巧妙建構出兩種不同的動向軸線，或提供內蘊人文意涵的端景、或帶出長向延伸的廊道景致，亦形成了一個自由流動的空間平面。為因應平素居住和共聚分享的生活訴求，敞朗開闊的公共廳區兼納了豐富的使用形式，像是在沙發與背牆間擺入一列低矮平台，配搭牆上展品，形塑宛如小型美術展廳的氛圍；就著窗邊打造一座休閒臥榻，取代舊有的架高木地板，無論是大人或小孩都能以最舒適的高度憩息，還能擴增收納空間；順著縱向軸線於電視牆一側新闢輕食吧台，溫潤實木餐桌旁則偎著精巧的中島，和隱於廊道立面的內廚房共構出完整機能，既能讓擅於料理的女主人盡情施展廚藝，也為每一次聚會場合創造了十足充裕、彈性的活動角落。卸下階段性任務後的人生精彩，正在此處上演！





藉由一道雙面電視主牆的界定，自玄關區創造出兩個不同的視角與行進軸線，鋪敘彈性的生活方式。 分享 facebook

在開放而狹長的公領域格局裡，藉由天井、餐桌中島及底端的展示櫃體，建構層層遞進的視覺感受。 分享 facebook

藉由一道雙面電視主牆的界定，自玄關區創造出兩個不同的視角與行進軸線，鋪敘彈性的生活方式。 分享 facebook

得天獨厚的景觀陽台與採光天井，即便居於屋內也能享有與四季共生的自然脈動。 分享 facebook

透過輕食吧台、中島的設置，將料理和餐敘串連，打造更完整的膳食與交流空間。 分享 facebook

延續公領域簡潔的色調及元素，在臥室區域裡運用俐落的線條分割帶入視覺層次。 分享 facebook

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出自 《Living & Design 住宅美學 No.121》