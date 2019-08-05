親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

史上肥缺！來這城市淘「金」 小小巡邏兵年薪好嚇人

親上火線 林鄭月娥：玉石俱焚做法令香港上不歸路

自然勾勒出內斂沉靜的氛圍 層疊居住空間的靜謐

2019-08-05 08:49Living & Design 住宅美學

分享

【文︱住宅美學編輯　空間設計暨圖片提供︱沐禾設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，沐禾設計張祐峰總監也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得銀獎殊榮！


沐禾設計——張祐峰設計師住宅作品

「疊敘 Narrative of Stacking」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計榮獲銀獎

公共廳區能享有開放、循環的行走路徑和充足光線，還能增闢出具畫廊展廳功能的場域。
公共廳區能享有開放、循環的行走路徑和充足光線，還能增闢出具畫廊展廳功能的場域。
分享

空間色彩採中性的黑、白、灰與大地色系，並選用原始材質，勾勒簡潔低調而溫潤的場景，...
空間色彩採中性的黑、白、灰與大地色系，並選用原始材質，勾勒簡潔低調而溫潤的場景，營造內歛、沉靜、自然的氛圍。
分享

本案的設計構想來自於解決屋主大量收藏畫作的收納及展示問題，進而衍生出「疊敘」的設計概念：將空間中的構成元素甚至畫作都視為單一的量體單元，進而在各個量體間碰撞、堆疊及延伸，包含橫向櫃體延伸至牆面、直向天花板轉折至地板的處理，帶出材質的連續性，同時也巧妙界定各空間的機能，強化動線的流動性與視覺深度。


一道道移動畫軌牆，除了反映屋主的興趣及品味，層層堆疊的展示也開創出不同以往的觀賞...
一道道移動畫軌牆，除了反映屋主的興趣及品味，層層堆疊的展示也開創出不同以往的觀賞趣味及豐富層次。
分享

整體空間色彩採黑、白、灰與大地色系，選用原始材質，導入大量自然光，勾勒出內斂、沉靜的自然氛圍。而設計最特別處在於如何大量收納及展示每張屋主悉心收藏的畫作，一道道移動畫軌牆，除了反映屋主的興趣及品味，層層堆疊的展示也開創出不同以往的觀賞趣味與豐富層次。透過畫作、量體、材質間不同的堆疊介入，運用低色度襯托材質的原始質地，營造出專屬於屋主內涵的獨特生活場域，回歸居住空間的靜謐本質。


公私領域皆利用了不同的木作元素加以延伸、轉折，一來界定出客廳與餐廳、臥室與書房等...
公私領域皆利用了不同的木作元素加以延伸、轉折，一來界定出客廳與餐廳、臥室與書房等場域的機能性。
分享

臥室藉著和不同色彩、材質塊面間的交疊、碰撞，為沉穩洗鍊的空間帶入視覺層次。
臥室藉著和不同色彩、材質塊面間的交疊、碰撞，為沉穩洗鍊的空間帶入視覺層次。
分享

沐禾設計張祐峰總監前進義大利，接受A'Design Award榮耀表彰！
沐禾設計張祐峰總監前進義大利，接受A'Design Award榮耀表彰！
分享


分享

出自 《Living & Design 住宅美學 No.117》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年4月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

風光明媚的夏日時節 正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻

2019-07-30 11:33

打造現代凡爾賽 以輕盈重塑新古典居宅

2019-07-30 11:32

聚焦新亞洲風 演繹華貴原創美學

2019-07-30 11:25

「珍藏、傳世」 以溫潤的中式情懷築構自然生活緊密連結

2019-07-30 11:24

棲息繁殖、動力開始的起點 以「巢」為概念的轉化辦公空間

2019-07-30 11:21

引入自然綠景與生命力 開啟回憶生活點滴的寶盒

2019-07-30 11:19

在中西合璧的微妙中 賦予全宅「處處有景」的人文底蘊

2019-07-30 11:18

歷經千錘百鍊的品牌 淬鍊綻放出擁抱世界舞台的火花

2019-07-30 11:16

開放與隱密、理性與感性 「微妙」以線面譜出和諧空間韻律

2019-07-30 11:15

讓水泥灌造的居所猶如承載情感的容器 摹寫家的溫度

2019-07-30 11:13

點、線、面及曲線 打造現代簡約兼具律動感的視覺印象

2019-07-30 11:12

在「清、敬、和、寂」清閒僻靜的環境中 達到恬淡自適的境界

2019-07-30 11:10

來自質樸自然簡約的風格 而深層融合北歐優雅內涵

2019-07-30 11:09

溫潤木質建構新居 一個充滿溫度與情感連結的家

2019-07-30 11:06

清透視覺的居宅對話 恣意自在蔓延生活情感

2019-07-30 11:04

重現與自然間的美好和諧 「無界」利用陽台構築綠意視覺層次

2019-07-30 10:52

時序之於場域的豐富旨趣 珍藏生活記憶的居住宅邸

2019-07-30 10:12

在休閒愜意中 融入藝術與時尚層次精緻的視覺感官

2019-07-30 10:09

坦率靜謐的灰階個性 碰撞出獨特的中性恣意空間

2019-07-09 14:32

以山稜線概念打造的建築體 搭襯禪意庭園傳達建築情感

2019-07-09 14:31

以生活本質蔓延優雅 揉塑舒心安適的主角場域

2019-07-09 14:29

住宅和商業空間使用目的不同 設計是不可或缺的一環

2019-07-09 13:52

寬敞又明亮的公領域 成為駕馭質感生活的第一印象

2019-07-09 13:51

在垂直面植入偌大圓的藝術裝置 賦予整體更多的想像

2019-07-09 13:36

簡約中透著溫潤氣息 為人生的後半場打造一處質感雅居

2019-07-09 13:33

生活情感的熱絡溫度 從一塊檜木說起

2019-07-09 12:59

將慧詰的現代風水融入空間情境 營造悠然自在生活風華

2019-07-09 12:21

承襲義大利精品時尚美學

2019-07-08 08:58

在空間中暈染烙印光影足跡 悄然傳遞純熟洗鍊的美學設計

2019-07-01 15:13

簡約明快的現代居宅 蘊含細節美感的明朗優雅

2019-07-01 15:10

療癒系辦公室 以綠色質材打造寬心森活

2019-07-01 15:08

異材交融穩定場域氣息 在都市的一角行走溫柔大地

2019-07-01 09:31

在水泥叢林中書寫自然 隨心而動享受樸實意趣

2019-07-01 09:28

融合國際時尚語彙 演繹時尚新古典極緻美學

2019-07-01 09:26

五口之家的新居生活 以質樸顯美揮灑雅逸餘韻

2019-07-01 09:21

轉載法式新古典意象 譜出暮藝靜綠空間符碼

2019-06-20 08:50

輕工業風格下的復古魅力 粗獷視覺下細膩工法的演繹

2019-06-02 14:09

打造漸進生活美學 以圓融平衡空間菱角

2019-06-02 14:07

藝術美學擘劃敞朗空間印象　圍塑都會風範品味生活

2019-05-29 15:24
看更多

熱門文章

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

2019-08-01 08:44

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:46

總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

2019-08-01 08:46

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:16

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:14

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:07

謝金河：選好股才能出頭天

2019-08-01 13:06

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

夠麻吉創辦人勇闖餐飲界 砸5700萬跨行開「便當店」為哪椿？

2019-07-29 09:02

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:43

降息概念股：裕融、中租-KY

2019-08-01 11:34

還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

2019-07-29 12:41

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

2019-08-02 14:55

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

高股息＋子公司配息到位：國巨

2019-08-01 11:35

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

8月值得注意的熱門股

2019-08-01 13:26

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

浪漫喜劇女王「朴敏英」 鏡頭下的真我

2019-08-04 14:54

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

強者和弱者的履歷 哪裡不一樣？

2019-07-31 12:04

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 16:57

每個人擦了都變美！RMK新唇膏被日本封為「美人唇膏」 還有「這色」也必買

2019-08-01 08:58

從除息到填息的戲碼

2019-08-01 13:08

撥開菸霧 小英國安後院問題多

2019-08-01 08:45

10億人大遷移：戰亂、全球化、氣候變遷 掀起人類史上最大規模遷移潮！

2019-08-02 11:08

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top