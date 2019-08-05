自然勾勒出內斂沉靜的氛圍 層疊居住空間的靜謐

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱沐禾設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，沐禾設計張祐峰總監也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得銀獎殊榮！





沐禾設計——張祐峰設計師住宅作品

「疊敘 Narrative of Stacking」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計榮獲銀獎

公共廳區能享有開放、循環的行走路徑和充足光線，還能增闢出具畫廊展廳功能的場域。 分享 facebook

空間色彩採中性的黑、白、灰與大地色系，並選用原始材質，勾勒簡潔低調而溫潤的場景，營造內歛、沉靜、自然的氛圍。 分享 facebook

本案的設計構想來自於解決屋主大量收藏畫作的收納及展示問題，進而衍生出「疊敘」的設計概念：將空間中的構成元素甚至畫作都視為單一的量體單元，進而在各個量體間碰撞、堆疊及延伸，包含橫向櫃體延伸至牆面、直向天花板轉折至地板的處理，帶出材質的連續性，同時也巧妙界定各空間的機能，強化動線的流動性與視覺深度。





一道道移動畫軌牆，除了反映屋主的興趣及品味，層層堆疊的展示也開創出不同以往的觀賞趣味及豐富層次。 分享 facebook

整體空間色彩採黑、白、灰與大地色系，選用原始材質，導入大量自然光，勾勒出內斂、沉靜的自然氛圍。而設計最特別處在於如何大量收納及展示每張屋主悉心收藏的畫作，一道道移動畫軌牆，除了反映屋主的興趣及品味，層層堆疊的展示也開創出不同以往的觀賞趣味與豐富層次。透過畫作、量體、材質間不同的堆疊介入，運用低色度襯托材質的原始質地，營造出專屬於屋主內涵的獨特生活場域，回歸居住空間的靜謐本質。





公私領域皆利用了不同的木作元素加以延伸、轉折，一來界定出客廳與餐廳、臥室與書房等場域的機能性。 分享 facebook

臥室藉著和不同色彩、材質塊面間的交疊、碰撞，為沉穩洗鍊的空間帶入視覺層次。 分享 facebook

沐禾設計張祐峰總監前進義大利，接受A'Design Award榮耀表彰！ 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.117》