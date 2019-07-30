在休閒愜意中 融入藝術與時尚層次精緻的視覺感官

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱得比設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，得比設計侯榮元設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「二銅」殊榮！





憑藉室內空間設計作品「The Hill Boutique」，得比設計侯榮元設計師以精湛設計榮獲銅獎殊榮！ 分享 facebook

得比設計──侯榮元住宅作品

「The Hill Boutique」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計榮獲銅獎

利用異材質的搭接與精緻的施工手法，創造有如時尚精品飯店的室內環境，仍保有居家的溫暖。 分享 facebook

精研線條分割比例與空間尺度的分配，仍能維持俐落、有層次且精緻的視覺感。 分享 facebook

此案位於台北市郊的半山腰，擁有面對一片樹海綠景的環境優勢，屋主希望能做為未來享受退休生活的居宅，訴求回家應像度假一般愜意自在。此外，女主人從事時裝產業，對於色彩有相當敏銳的感受，也期待將藝術和時尚的元素帶入空間中。

精研線條分割比例與空間尺度的分配，在納入完備生活機能及發揮每一吋坪效時，仍能維持俐落、有層次且精緻的視覺感。





沙發背牆以深藍色調為基底，綴點錯落排列的鍍鈦金屬材質成為廳區視覺亮點。 分享 facebook

沙發背牆以深藍色調為基底，綴點錯落排列的鍍鈦金屬材質，並利用一幅大型畫作襯托，配搭一座色彩鮮明的開放展示櫃，成為廳區視覺亮點。





公共廳區採沉穩內斂的色彩為主調，兼以愛馬仕橘色及金屬材料光澤調和，演繹低奢時尚的風格。 分享 facebook

將戶外景觀引入，或利用物件、材質搭配，讓屋房裡的每一個面都有景可賞，呈現空間層次並提升生活質感。 分享 facebook