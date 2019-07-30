時序之於場域的豐富旨趣 珍藏生活記憶的居住宅邸

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【文︱大衛麥可國際設計 空間設計暨圖片提供︱大衛麥可國際設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，大衛麥可國際設計張紫嫺設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉多項室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「二座鐵獎、一座亞軍、一項提名」殊榮！





大衛麥可國際設計工程有限公司－張紫嫺

「靜‧山居時歲」榮獲2019 義大利A'Design Award室內空間設計鐵獎

室內14坪、挑高4米二長型空間的預售規劃上，設計者以六四法則─設計六分、留白四分，規劃屋主珍藏生活記憶的居住宅邸。

由於空間坪數有限，將樓下規劃為開放公共區域，樓上為閱讀、起居空間。全室以金壇木地板引領沉穩的氛圍，收納機能近乎以隱匿方式規劃，如地板下方設置上掀式收納格櫃，數十個蒲團坐墊收攏在此，方便偶爾研討會時需要，中間布幔，左右對稱木作，內藏整幅明鏡，實則可以全部拉開，讓屋主在此教學使用。

在喧鬧都市中建構出麟近塵囂的留白場景，巧妙創造了空間內在的獨特與舒放的生活態度，不以潮流、時尚或既定風格的框塑，以中式語彙、老件窗花、媒材彩度做媒介，製造人文與空間的無限可能。透過線條做律動性的空間鋪陳，光影、景況堆疊出時序之於場域的豐富旨趣，形構出自然生動的圖像畫面。





以東方元素挹注，製造人文與空間的無限可能。​ 分享 facebook

以金壇木地板引領沉穩的氛圍，收納機能近乎以隱匿方式規劃。 分享 facebook

使用機能的設置與建築環境的結合，展現人、生活、休閒、工作，設計上運用穿透性的視覺效果。 分享 facebook

摒除傳統的厚實概念，通透而具空間的延展效果，更加深了內外視景的連結。 分享 facebook

藏書閣更體現建築為生活賦予的精采價值，正好可以讓人靜享山居時歲的靜謐與悠閒。 分享 facebook

運用漂流木作為樓梯的扶手安排，轉述著老件與新物共同融合的細節。 分享 facebook

室外延展至室內，更依循光影的變化，令人有開揚輕盈的感覺。 分享 facebook

典禮上大衛麥可國際設計張紫嫺設計總監的風光合影！ 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.116》