重現與自然間的美好和諧 「無界」利用陽台構築綠意視覺層次

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱宇肯空間設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，宇肯空間設計蘇子期總監也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「一銅二鐵」殊榮！





憑藉室內空間設計作品「Unbounded」，宇肯空間設計蘇子期總監以精湛設計榮獲銅獎殊榮！ 分享 facebook

宇肯空間設計有限公司—蘇子期設計師住宅作品

「Unbounded」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計銅獎

陽台空間利用低矮的樹叢綠帶與植栽造景，與遠處山貌構成前、中、後景的視覺層次，並透過鏡面質材將景觀引入室內。 分享 facebook

具東方文化色彩的老物件與材質，和西方機能導向的開放式佈局結合，呈顯中西交融的空間感。 分享 facebook

2017年，台灣北部的基隆港被評選為亞洲最佳郵輪母港，本案基地即位於此地。雖然房屋外部具有良好的地理條件，但這棟已有50年屋齡的公寓和旁邊許多老房子一樣，和繁忙的港口景象兩相對照，顯得十分陳舊、頹廢與落後。我們希望透過格局的調整及材質的運用重塑空間，讓它能夠重新體現應有的現代風貌與生活體驗。





全室採用黑白灰中性色調為基底，營造減壓的居家氛圍。 分享 facebook

在台灣，陽台空間通常是不被重視的，舊城區裡充斥著陽台被拆除或外推的違章建築，不僅破壞都市景觀，也彰顯了現代人際的封閉與疏離。此作品以「無界」的設計理念把原本封閉的老屋向外敞開，啟發人們重新思考陽台在空間上的定位。同時，我們也發現隨著都市化過程，人類不斷地提升居住品質，卻忘了如何與自然共生共存，透過本案在節能環保設計上的實踐，重現人與自然之間美好和諧的關係。





客廳、餐廳與廚房，藉由開放式設計創造流暢動線、無礙的視野，讓室內、戶外相互連結。 分享 facebook

夜裡的寧靜，窗外重現人與自然之間美好和諧的關係。 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.117》