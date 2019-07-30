清透視覺的居宅對話 恣意自在蔓延生活情感

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【文︱編輯部 空間設計暨圖片提供︱大衛麥可國際設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，大衛麥可國際設計張紫嫺設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉多項室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「二座鐵獎、一座亞軍、一項提名」殊榮！





大衛麥可國際設計工程有限公司——張紫嫺設計師住宅作品

「Pure Processional Views」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計榮獲鐵獎

以通透層架，維繫開揚感外，進而展現自在、多元、富彈性的空間特質。 分享 facebook

整體空間重視自然光線的引用、或夜間光線的安排，強調人與景對話，運用大量框景讓視野延伸外望，令整體顯得自然親和。





以清透的方式，維持視覺上的延伸、通透感受。 分享 facebook

沙發後方格櫃以清透的方式，成為展示機能，同時界定客、餐廳的區域範疇，更維持視覺上的延伸、通透感受。客廳、餐廳、廚房以通透層架或材質規劃，維繫整體的開揚感外，進而展現自在、多元、富彈性的空間特質。設計上讓存在的元素彼此烘托、對應，藉由感官感知空間裡繾綣的生活情感，恣意而自在的在線面的末梢蔓延開來，卻又收拾得恰到好處。





藉由空間裡繾綣的生活情感，恣意而自在的在線面的末梢蔓延開來。 分享 facebook

在線與面的存在之間，浸入自然媒材的紋理意象，將其樸實的特質介入生活裡，深植居住者心靈深處，同時間接的界定了空間，於轉折之間藉由材質或陳設的彩度，挹注或輕盈或沉穩的感覺，進而框塑內斂低調的底蘊。





以手工白灰牆、文化石作為立面表情，營造舒適溫馨的底蘊氛圍。 分享 facebook

重視自然光線的引用，強調人與景之對話。 分享 facebook

典禮上大衛麥可國際設計張紫嫺設計總監的風光合影！ 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.117》