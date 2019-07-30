溫潤木質建構新居 一個充滿溫度與情感連結的家

分享 facebook

【文︱編輯部 空間設計暨圖片提供︱得比空間設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，得比空間設計侯榮元設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「二銅」殊榮！





得比空間設計——侯榮元設計師住宅作品

「Diversity and Cohesion」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計榮獲銅獎

大量的木皮元素鋪陳，簡約俐落的分割線條呈現立體視覺層次 分享 facebook

運用嵌燈、檯燈、吊燈、間接照明等豐富的燈光計畫，創造多樣化的空間情境與氛圍 分享 facebook

屋主身為貿易企業主，在豐富的差旅經歷中對南洋島國的休閒氛圍念念不忘，因此特別嚮往運用溫潤的木質建構新居。而平日忙於事業的屋主夫妻，也希望回到家之後能和兒子擁有最親密的互動，構成了我們將公領域盡量放大，並賦予多元機能的設計核心。





兩側採鏡面材質構成的開放層板，均有效弱化了量體的厚重感 分享 facebook

現代都會裡，人們欠缺的不是物質，而是精神感受。我們認為空間應具備緊密聯繫所有家庭成員的力量，能因為妥適的設計提升居住者彼此之間的情感和生活品質，遠比強調空間硬體設施或建材更為重要。因此在格局規劃上，既維持了各個區域的獨立性，也建構了互通聲息的空間關係，讓房子不再只是一個提供居住功能的場所，而是充滿溫度的家。





餐廚區則與客廳連成一氣，形成流暢通透、具有凝聚力的生活場域 分享 facebook

書房利用帶有東方人文意象的窗櫺線條為隔屏，中段則以不同斜向角度的灰鏡立柱創造豐富層次 分享 facebook

得比空間設計侯榮元設計師前進義大利，接受A'Design Award榮耀表彰！ 分享 facebook





分享 facebook

出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》