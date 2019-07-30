溫潤木質建構新居 一個充滿溫度與情感連結的家
【文︱編輯部 空間設計暨圖片提供︱得比空間設計】
風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，得比空間設計侯榮元設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「二銅」殊榮！
得比空間設計——侯榮元設計師住宅作品
「Diversity and Cohesion」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計榮獲銅獎
屋主身為貿易企業主，在豐富的差旅經歷中對南洋島國的休閒氛圍念念不忘，因此特別嚮往運用溫潤的木質建構新居。而平日忙於事業的屋主夫妻，也希望回到家之後能和兒子擁有最親密的互動，構成了我們將公領域盡量放大，並賦予多元機能的設計核心。
現代都會裡，人們欠缺的不是物質，而是精神感受。我們認為空間應具備緊密聯繫所有家庭成員的力量，能因為妥適的設計提升居住者彼此之間的情感和生活品質，遠比強調空間硬體設施或建材更為重要。因此在格局規劃上，既維持了各個區域的獨立性，也建構了互通聲息的空間關係，讓房子不再只是一個提供居住功能的場所，而是充滿溫度的家。
出自《Living & Design 住宅美學 No.119》
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