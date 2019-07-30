來自質樸自然簡約的風格 而深層融合北歐優雅內涵

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱宇肯空間設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，宇肯空間設計蘇子期總監也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「一銅二鐵」殊榮！





憑藉室內空間設計作品「Denmark」，宇肯空間設計蘇子期總監以精湛設計榮獲鐵獎殊榮！ 分享 facebook

宇肯空間設計有限公司—蘇子期設計師住宅作品

「Denmark」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計鐵獎

室內環境的通透度，將觀景視野發揮至最大尺度。 分享 facebook

「哥本哈根的空氣中充滿了設計的味道。」擔任丹麥企業總部亞洲總裁的屋主左先生訴說著對於他對於居家空間的想像，這是設計的源起。而基地所在正好面對著水岸綠景，我們藉由提升室內環境的通透度，將觀景視野發揮至最大尺度，並在生活場域裡注入北歐極簡且注重實用功能的居家生活型態。





生活場域裡注入北歐極簡且注重實用功能的居家生活型態。 分享 facebook

屋主於台灣出生成長，成年後往返台灣、丹麥兩地工作並居住，因此我們試圖在其台灣住所中力行北歐的設計形式。「簡約」是經過深思熟慮的裝修技術展現與創新設計，從空間材質、佈局到家具、燈光安排，看似簡單，深層則融合了質樸、優雅的內涵，以及強調功能性、實用性的丹麥設計精髓。此外，因應丹麥的審美與大自然是緊密相連的，因此在空間設計上，透過延伸燈帶強化無邊際的窗景特色，實現與環境友好、生態永續的目標。





質樸、優雅的內涵，強調功能性、實用性的丹麥設計精髓。 分享 facebook

延伸燈帶強化無邊際的窗景特色，實現與環境友好、生態永續的目標。 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.117》