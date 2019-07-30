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熬過婚變危機 「最正玉女歌手」變這樣！

在「清、敬、和、寂」清閒僻靜的環境中 達到恬淡自適的境界

2019-07-30 11:10Living & Design 住宅美學

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【文︱編輯部　空間設計暨圖片提供︱磐石設計股份有限公司】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，磐石設計股份有限公司洪珮棋設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「一銅一鐵」殊榮！


磐石設計股份有限公司——洪珮棋設計師住宅作品

「吉美君品」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計鐵獎

潔淨的主色調佐搭深黑色家具及原木材質，搭配仿自然山林型態設計的點景小品，回應空間...
潔淨的主色調佐搭深黑色家具及原木材質，搭配仿自然山林型態設計的點景小品，回應空間應的莊重、沉穩，並適度賦予溫暖舒適的質地。
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透過整合式的環境設計手法，房間門片皆融入於立面之中，收納儲物的機能也隱藏在特製的...
透過整合式的環境設計手法，房間門片皆融入於立面之中，收納儲物的機能也隱藏在特製的家具及櫃體裡，圍塑此一特殊空間所需要的靜穆、素雅意境。
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設計師從室內空間設計、施工，到配搭全室的桌椅、家具、軟件擺飾等進行全面規劃。依據屋主所收藏文物的特性適當置入到各個區域中，量身訂製與其風格一致的家具提供收納、展示機能，塑造有如宗教博物館般的情境，讓修行者來此能隨時閱讀、觀想。


用餐區裡利用一面鑲嵌大悲咒經句的黑玻立面作為主題牆，使人餐敘時仍能保有寧靜虔敬的...
用餐區裡利用一面鑲嵌大悲咒經句的黑玻立面作為主題牆，使人餐敘時仍能保有寧靜虔敬的思想。
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業主擁有虔誠的宗教信仰及眾多的宗教文物藏品，希望成立一處提供修行者禮佛、清修的接待館舍，因此作品以「清、敬、和、寂」為設計主軸，期許空間使用者在此清閒僻靜的環境裡，能感受到尊重、和諧的氣氛，進而達到恬淡自適的境界。


群體在公共廳區時可共同研修、討論，需要個人禪修打坐時也能享有不被干擾的隱密空間。
群體在公共廳區時可共同研修、討論，需要個人禪修打坐時也能享有不被干擾的隱密空間。
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此作設計要求不同於一般的住宅空間，既以清靜、簡約為要，更強調空間為心靈創造的內化感受。整體規劃除了必要的生活機能外，尚須考量宗教禮佛流程安排分區並規劃動線，讓群體在公共廳區時可共同研修、討論，需要個人禪修打坐時也能享有不被干擾的隱密空間。此外，禮佛清修所需物件及屋主的收藏也妥善地被歸納統整，呈現豐富又不顯壓迫的空間感。


入口玄關藉由帶著山形紋理的天然石材，引領來者彷彿進入靈秀深山的意象。
入口玄關藉由帶著山形紋理的天然石材，引領來者彷彿進入靈秀深山的意象。
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憑藉室內空間設計作品「吉美君品」，洪珮棋設計師以精湛設計榮獲鐵獎殊榮！
憑藉室內空間設計作品「吉美君品」，洪珮棋設計師以精湛設計榮獲鐵獎殊榮！
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出自《Living & Design 住宅美學 No.117》

精彩雜誌內容盡在Living&Design住宅美學2019年4月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

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