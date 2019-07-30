點、線、面及曲線 打造現代簡約兼具律動感的視覺印象

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱磐石設計股份有限公司】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，磐石設計股份有限公司洪珮棋設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「一銅一鐵」殊榮！





磐石設計股份有限公司——洪珮棋設計師住宅作品

「Simple Living」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計榮獲銅獎

Simple Living 跳脫過去住宅大樓對於公設空間的制式設計，捨棄繁複的材料使用與裝飾堆疊。 分享 facebook

此案跳脫過去台灣住宅大樓對於公設空間的制式設計，從建築面向思考，捨棄繁複的材料使用與裝飾堆疊，利用簡化的設計語彙、刻意留白等手法，提供規劃公共空間的嶄新思維，讓住戶走入中庭花園直到轉進內部大廳，從視覺上便能獲得喘息，進一步提升內在的寧靜感受。





利用簡化的設計、刻意留白等手法，提供公共空間嶄新的思維，由中庭花園轉入內部大廳，視覺上能獲得喘息，提升內在的寧靜感受。 分享 facebook

由於建築外觀為口字型結構，兩百餘間住戶皆環繞於中庭四邊，因此庭園造景藉由一株櫸木作為主景觀樹，代表「家」以此為中心的象徵性意涵。室內大廳的設計發想則來自二十世界表現主義代表――康丁斯基，運用點、線、面及曲線等幾何元素，打造現代簡約兼具律動感的視覺印象。





室內大廳的設計發想則來自二十世界表現主義，運用點、線、面等幾何元素，打造現代簡約兼具律動感的視覺印象。 分享 facebook

無論是門廳或相關公設等各區域的設計，皆訴求和庭園自然環境的相互融合，同時也導入了自然採光與良好的通風。 分享 facebook

區一樓外部中庭花園景觀、入口大廳、健身房、休憩品茗區、烹飪教室、交誼廳等公共環境之完整規劃。 分享 facebook

憑藉室內空間設計作品「Simple Living」，洪珮棋設計師以精湛設計榮獲銅獎殊榮！ 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.116》