讓水泥灌造的居所猶如承載情感的容器 摹寫家的溫度

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【文︱編輯部 空間設計暨圖片提供︱宇藝空間設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，宇藝空間設計陳泓宇設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「銀獎」殊榮！





宇藝空間設計有限公司—陳泓宇設計師住宅作品

「Glimmer of Grey」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計銀獎

時間催磨的粗獷痕跡，靜靜融入木質紋理與鍍鈦鋼板中。 分享 facebook

透過不同向度的細節思考，極致開放空間的各種樣態，讓水泥灌造的居所猶如承載情感的容器。悉心剖析屋主對於生活的想望，誠實面對生活的需求與場所精神，將身心安頓的感官平衡揉入設計，渾然天成。保留大量毛胚交屋時的清水混凝土覆面，讓時光的推移，歷經時間催磨的粗獷痕跡，靜靜融入木質紋理與鍍鈦鋼板中，摹寫家的溫度與心的況味。





透過不同方向的思考，讓水泥打造的居所猶如承載情感的容器。 分享 facebook

在灰階色調、簡練線條與木質底蘊的設計中，在空間中化龍點睛地鑲綴閃耀的亮點，例如在原始的混凝土模板天花與深邃的大理石地面，搭配鍍鈦銅板牆面與現代時尚的家具互映，呈現出澄淨純粹的柔和調性，搭配木質溫潤的地板，鋪陳的肌理紋路加以平衡，以最貼近生活的精粹語言，簡約、凝鍊地詮釋出空間敘事。讓這方空間，在一致的調性中，塑造出別具個人特色的表情細節。





鍍鈦銅板牆面與現代時尚的家具互映，呈現出澄淨純粹的柔和調性。 分享 facebook

Glimmer of Grey，以灰階的選擇，詮釋出額外的空間調性的簡約。 分享 facebook

在灰階色調、簡練線條與木質底蘊的設計中，塑造出別具個人特色的表情細節。 分享 facebook

典禮上宇藝空間設計陳泓宇設計師與多位設計師風光合影！ 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.120》