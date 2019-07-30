開放與隱密、理性與感性 「微妙」以線面譜出和諧空間韻律

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【文︱編輯部 空間設計暨圖片提供︱一研設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，一研設計陳宗岷設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「銀獎」殊榮！





一研設計制研所——陳宗岷設計師住宅作品

「Line Composition Rhythm」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計榮獲銀獎

設計的思考緣起於建築外觀圍塑著格柵線性，有秩序地排列如同律動的音符一般，觸動了設計者的思緒。藝術家蒙德里安Piet Mondrian的「新造形主義」畫作，影響著設計者的繪畫與設計，水平和垂直的黑線條分割，看似呆板其實卻有其和諧與韻律，將其放進此設計作品之中，並結合了家具、軟件等元素，讓人身處其中感受空間隱含的藝術氣息及自然的舒適。

線、架構了面，面、構成了量體，在空間中，線的單一、陣列、延伸組構成面，線性中融入了非線性，亦是生活空間中理性與感性的結合，創造一個溝通室內與室外自然舒適的環境，藝術增加了空間的質感。開放與隱密、線性與非線性、理性與感性、黑與白、光與暗等等構成了一個精采的空間。





線性中融入了非線性，方中有圓、圓中有方，是生活中理性與感性的結合。 分享 facebook

線的延伸、垂直、序列，一前一後如同序列，讓空間中的層次鮮明。 分享 facebook

區域之間不再界定鮮明，在虛實之間是為整體，有更開闊的體驗，悠然自在。 分享 facebook

特殊色澤的黑在空間中轉進，同時也形成長形幾何樣貌，增加了趣味性也加強了空間強烈的視覺感受。 分享 facebook

隱藏性的設計減少阻隔，讓空間可容納更多的親人、朋友到訪。 分享 facebook

憑藉室內空間設計作品「Line Composition Rhythm」，一研設計陳宗岷總監以精湛設計榮獲鐵獎殊榮！ 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.116》