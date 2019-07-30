歷經千錘百鍊的品牌 淬鍊綻放出擁抱世界舞台的火花
【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱如沐設計】
風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，如沐設計林錦興、林錦鈴、林志威設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「一銀一銅」殊榮！
如沐設計──林錦興、林錦鈴辦公空間作品
「淬鍊‧綻放」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計榮獲銀獎
業主是台灣照明產業中的領導品牌，成立已近半世紀，訴求全新空間要能體現品牌仍持續創新、富有活力的意涵。設計者於是從冶鐵者在高溫環境下專注打造藝品，過程中所激盪出的火花炫目而燦爛，而鐵砧正承受著千錘百鍊的畫面中獲得靈感，將企業主兢兢業業塑造品牌、在通路與行銷上力求創新的經營策略展露無遺。
入口櫃台處採用製作鐵藝的工具「鐵砧」為設計概念，並且與企業logo的首個英文字母" T "相應；而創作鐵藝時必然會產生的火花，設計者在空間裡運用了燈條作為象徵，且讓視覺順勢延伸到入口左側的世界地圖燈箱，藉以傳達創作火花最終將流動至擁抱世界舞台的願景。
出自《Living & Design 住宅美學 No.120》
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