歷經千錘百鍊的品牌 淬鍊綻放出擁抱世界舞台的火花

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱如沐設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，如沐設計林錦興、林錦鈴、林志威設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「一銀一銅」殊榮！





林錦興總監參與此次LMG團隊舉辦之設計行腳，風光現身義大利。 分享 facebook

如沐設計──林錦興、林錦鈴辦公空間作品

「淬鍊‧綻放」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計榮獲銀獎

入口櫃台處採用製作鐵藝的工具「鐵砧」為設計概念，藉以傳達創作火花最終將流動至擁抱世界舞台的願景。 分享 facebook

入口處天花利用具反射特性的材質，搭配大理石地坪彼此映射，達到擴大視覺、化解壓迫的效果。 分享 facebook

有如玻璃盒子的會議室，既清楚界定出區域性質，亦保有視覺上的開闊性，配搭拉簾創造隱私調節的彈性。 分享 facebook

業主是台灣照明產業中的領導品牌，成立已近半世紀，訴求全新空間要能體現品牌仍持續創新、富有活力的意涵。設計者於是從冶鐵者在高溫環境下專注打造藝品，過程中所激盪出的火花炫目而燦爛，而鐵砧正承受著千錘百鍊的畫面中獲得靈感，將企業主兢兢業業塑造品牌、在通路與行銷上力求創新的經營策略展露無遺。

入口櫃台處採用製作鐵藝的工具「鐵砧」為設計概念，並且與企業logo的首個英文字母" T "相應；而創作鐵藝時必然會產生的火花，設計者在空間裡運用了燈條作為象徵，且讓視覺順勢延伸到入口左側的世界地圖燈箱，藉以傳達創作火花最終將流動至擁抱世界舞台的願景。

辦公場域則運用了線性架構及豐富的燈光照明，締造具理性邏輯而又充滿律動感的空間表情。 分享 facebook

各部門主管辦公室透過玻璃隔間獨立出來，並且和前方所屬部門直接對應，強化了水平與垂直的溝通效率。 分享 facebook

憑藉室內空間設計作品「淬鍊‧綻放」，如沐設計林錦興總監以精湛設計榮獲銀獎殊榮！ 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.120》