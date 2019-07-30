在中西合璧的微妙中 賦予全宅「處處有景」的人文底蘊

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【文︱編輯部 空間設計暨圖片提供︱夢工場設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，夢工場設計劉漢仲設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中勇奪「二鐵」加「亞軍」殊榮！

劉漢仲總經理以及柯伶芳設計總監一同參與A'Design得獎盛會，喜悅之情溢於言表。 分享 facebook

夢工場設計柯伶芳設計總監(左)以及劉漢仲總經理(右)在典禮上風光合影！ 分享 facebook





夢工場設計——劉漢仲設計師 住宅作品

「Wunderkammer」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計榮獲鐵獎

造型簡潔的天花板鑲嵌金屬飾條增添奢華感，地面鋪設天然石材，藉由天然材的親和力，營造最舒服的宜居溫度。 分享 facebook

屋主為成功的企業家，本身就喜愛各類藝術收藏，具備深厚的美學鑑賞力。我們接手之後，首先因應屋主需求，重新配置全宅格局、動線，並以屋主豐富的藝術收藏為靈感，透過強烈卻和諧的色彩反差、親自然的材質變化、品牌家具為主的軟硬體搭配，創造主題鮮明的空間亮點與連續面造型，在中西合璧的微妙調和中，賦予全宅越醇越香的人文底蘊。





氣勢十足的客廳主牆是公領域的一大重點，精選一塊擁有鮮明橫紋的特殊玉石，讓家充分煥發美術館般的人文氣息。 分享 facebook

儘管空間有限，我們也希望空間感是無限的，因此在設計上除了盡可能放大公領域，增加視覺的穿透、延展外，也融進了「處處有景」的設計手法，例如玄關入口處富於東方浪漫的精緻端景、客廳大理石主牆嵌入展示格，同時結合連續面的精算比例、書房處鐵件玻璃隔間的通透、主牆面高質感的材質運用、餘韻回甘的名家畫作以及經典款品牌家具等元素，賦予空間流動的景深之美。





氣勢十足的客廳主牆是公領域的一大重點，精選一塊擁有鮮明橫紋的特殊玉石，讓家充分煥發美術館般的人文氣息。 分享 facebook

臥室剛剛好的尺度加上更衣間、浴室等兼備的完善機能，對使用者來說實用性高也更有安全感。 分享 facebook

浴室開窗的創意，讓泡在浴缸裡的主人，依然能欣賞到主臥窗外的天光雲影。 分享 facebook

玄關地面鋪設皮革面石材，質地既溫潤又能止滑，創造能讓居住者覺得幸福的舒適與質感。 分享 facebook

夢工場設計劉漢仲總經理以及柯伶芳設計總監前進義大利，接受A'Design Award榮耀表彰！ 分享 facebook

柯伶芳設計總監以及劉漢仲總經理在典禮上領獎的滿滿喜悅！ 分享 facebook

憑藉室內空間設計作品「Wunderkammer」，夢工場設計劉漢仲設計師以精湛設計榮獲「鐵獎」殊榮！​ 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.118》