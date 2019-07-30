引入自然綠景與生命力 開啟回憶生活點滴的寶盒

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱如沐設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，如沐設計林錦興、林錦鈴、林志威設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「一銀一銅」殊榮！





憑藉室內空間設計作品「回憶寶盒」，如沐設計林錦興總監以精湛設計榮獲銅獎殊榮！ 分享 facebook

如沐設計──林錦興、林錦鈴、林志威住宅作品

「回憶寶盒」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計榮獲銅獎

陽台的重新造景與百葉窗簾設置，營造豐富的景深層次。 分享 facebook

在原本都是玻璃帷幕的陽台改以綠景植栽環繞，並於室內配置直式格柵百葉窗控制光線、調節室溫，為建築體引入自然與生命力，將既有的採光與景觀優勢發揮至最大，兼具節能環保的設計目標。作品靈感源自年事已高的男主人自感記憶逐漸衰退，希望藉由大面積的照片牆設置，回憶與妻子過往的生活點滴，以強化腦力、減緩退化症狀；而女主人則訴求照片牆需能協調融入居家環境中，不失高雅質感。





公共廳區到私領域，整體空間採純淨的白色為主軸，佐以低彩度的灰黑及大地色系，詮釋現代簡練風格​。 分享 facebook

視聽設備的機翼造型與建築體簡潔的線條外觀，電視主牆的表現簡約而大器，兩側特以交錯格柵作為襯飾。 分享 facebook

簡約的材質搭接與穿透、留白的手法勾勒，讓長達七米、滿佈生活照的餐廳立面展現裝置藝術般的視覺張力。 分享 facebook

優雅線條元素及和諧對稱美學，烘托家具與藝術藏品的質感，融入古典精神。 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.120》