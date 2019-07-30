棲息繁殖、動力開始的起點 以「巢」為概念的轉化辦公空間

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【文︱編輯部 空間設計暨圖片提供︱宇肯空間設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，宇肯空間設計蘇子期總監也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得「一銅二鐵」殊榮！

頒獎典禮開始前，蘇子期總監與設計師莊明紘在義大利科莫劇院前的帥氣合影！ 分享 facebook





宇肯空間設計有限公司—蘇子期設計師住宅作品

「Nest」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計鐵獎

以「巢」為意象的空間設計，象徵企業總部是「棲息繁殖之地」，反映如候鳥般具有組織紀律的企業團隊形象。 分享 facebook

業主Flying tex.為一家生產機能布料的國際貿易商，空間設計靈感來自其公司名稱「翔定興業」。「翔」中文為飛翔之意，「定」則代表著安定，由此衍生出「巢」的意象式空間設計，同時也象徵企業總部是「家」、「棲息繁殖之地」，以及有如候鳥般具有組織紀律的企業團隊形象。





企業入口處更以鳥巢裝置對應一幅英文字轉化的世界地圖，啟發事業夥伴以愛和團結出發、共同征服世界市場的願景。 分享 facebook

建築物本體有著數支巨大的圓柱結構，將位在中央的柱體賦予樹木造型，散佈的柱子以麻繩纏繞修飾，化解突兀感受。 分享 facebook

設計師以候鳥群體組織紀錄的飛行遷徙故事，轉化為空間的設計元素。「巢」是家、是棲息繁殖、是動力開始的起點，進而方能實現遠渡重洋飛翔的夢想。「巢」的概念具體表現在接待櫃台處、由廢棄的不鏽鋼管所打造的裝置藝術上，並由此延伸出木、林、石、雪等意象空間，藉以提醒人類在工業化過程中與大自然和平共處的環保議題。而企業入口處更以鳥巢裝置對應一幅英文字轉化的世界地圖，啟發事業夥伴以愛和團結出發、共同征服世界市場的願景。





員工主要辦公空間運用能緊密互動的開放式佈局，並以原始樸質的工業風格與俐落線條鋪陳。 分享 facebook

因應企業累積逾上萬款的布樣，將重點產品藉由人形模特兒展示於中心走道處及大型會議室。 分享 facebook

宇肯空間設計 蘇子期總監前進義大利，接受A'Design Award榮耀表彰！ 分享 facebook

憑藉室內空間設計作品「Nest」，宇肯空間設計 蘇子期總監以精湛設計榮獲鐵獎殊榮！ 分享 facebook

蘇子期總監與設計師莊明紘一同參與A'Design得獎盛會，喜悅之情溢於言表。 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.118》