「珍藏、傳世」 以溫潤的中式情懷築構自然生活緊密連結

分享 facebook

【文︱大漢設計 空間設計暨圖片提供︱大漢設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，大漢設計游新華總監也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中奪得銅獎殊榮！





大漢設計游新華總監前進義大利，接受A'Design Award榮耀表彰！ 分享 facebook

大漢設計——游新華設計師住宅作品

「Legacy, Sustainability」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計銅獎

整體建物的築構、園林景觀設計至室內空間配置，賦予中庸、溫潤的中式情懷。 分享 facebook

由內而外都能與人的生活緊密結合，為屋主圓一個「珍藏、傳世」的情志意念。 分享 facebook

運用開放式、具穿透感的配置，納入庭院裡的綠植與流水景觀。 分享 facebook

採用具自然質感的文化石、鋼石地板等材質，與周遭自然呼應。 分享 facebook

此住宅位在台灣北部基隆，擁有山海交會的地理景觀，為突顯其環境地貌，內外採用原石、實木，包括石片、花崗石、檜木，以及具自然質感的文化石、鋼石地板等材質，與周遭自然呼應。

全案建築土地面積為165平方米，室內空間僅運用66平方米建構四層樓的屋房。建築外觀上，將現代石材採中國建築人字頂的切割、排列組合方法，搭配硫璃鋼瓦屋簷構成；室內則運用開放式、具穿透感的配置，納入庭院裡的綠植與流水景觀。

具有建築背景且從事室內設計多年的大漢室內裝修設計有限公司游新華設計總監，藉由現代手法與新式材質的運用，將傳統中國結構形式予以重組、詮釋，從整體建物的築構、園林景觀設計至室內空間配置，賦予中庸、溫潤的中式情懷，並且由內而外都能與人的生活緊密結合，為屋主圓一個「珍藏、傳世」的情志意念。

由於屋主具有豐富的人生閱歷，需要一處具有交誼功能的接待會所，並兼具居住之用；加上訴求屋宅應具備獨特、可傳家的特質，因此設計師從建築至室內的建材使用、風格呈現，皆悉心考量基地所在特色及居住者的生活風格做為出發。





重新分配室內格局與動線，使其成為一處能滿足居住與社交機能的現代宅邸。 分享 facebook

每一層樓梯或利用一階高度加寬加大、或以兩階之間的落差等設計，創造出行進間的豐富感受。 分享 facebook

聯繫各樓層的樓梯牆面採文化石材質、佐以洗燈設計，確保空間能均勻被照亮，視覺上也得以連貫。 分享 facebook

小木屋閣樓，基隆地區多雨氣候的材質，鋪陳​揉塑出屋主喜愛的清水模質感。 分享 facebook

主臥運用溫潤木系與白色量體，變幻光影流轉於室，寧靜而深遠。 分享 facebook

憑藉室內空間設計作品「Legacy, Sustainability」，大漢設計游新華總監以精湛設計榮獲銅獎殊榮！ 分享 facebook





分享 facebook

出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》