聚焦新亞洲風 演繹華貴原創美學

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【文│編輯部 空間設計暨圖片提供│夢工場國際室內裝修設計有限公司】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，夢工場設計劉漢仲設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中勇奪「二鐵」加「亞軍」殊榮！

劉漢仲總經理以及柯伶芳設計總監一同參與A'Design得獎盛會，喜悅之情溢於言表。 分享 facebook

夢工場設計柯伶芳設計總監(左)以及劉漢仲總經理(右)在典禮上風光合影！ 分享 facebook





夢工場設計──劉漢仲設計師 住宅作品

「Interpretation of New Asian Styling」榮獲2019義大利A'Design Award室內空間設計榮獲鐵獎

空間各部都有重點式的工藝呈現，奠定現代古典的風格基調。 分享 facebook

相較於創意，「文化」更是涵養空間藝術性、演繹原創美學觀點的關鍵！本案的發想，就在於深入了解不同文化彼此間的特性，然後與之融合，以「新亞洲風」為焦點，客製化創造出前所未有的新風格，我們根據屋主喜好與期望混搭多種元素，重新詮釋所謂的中西合璧，除了基底架構導入洗鍊義式時尚，細節工藝與情境雙方面，也多了法式華貴優雅與東方的雍容大器。





整個公領域大半牆以華貴的珠光古典線板施作，襯托經典家具的完美背景。 分享 facebook

為了和屋主深厚的美學涵養相呼應，空間各部都有重點式的工藝呈現，首先是玄關略長的過道地面，以奢華金箔加上我們手繪的發財樹圖案，精鑲成巨幅馬賽克拼畫，強力吸引一進門的視覺焦點。整個公領域大半牆面以華貴的珠光古典線板施作，奠定現代古典的風格基調，也是襯托經典家具的完美背景，而天花板鑲嵌鍍鈦金屬飾條，無形中也增添了時尚摩登的味道。主臥浴室的材質運用尤其講究，除了地面鋪設兼具止滑效果的水晶馬賽克，浴缸和淋浴間周圍牆面皆以稀有玉石打造，盡顯無與倫比的工藝之美。





透過別出心裁的混搭技巧，彰顯屋主非凡的生活品味。 分享 facebook

讓各擁鮮明的東、西方文明，在一個空間裡精彩撞擊，生活也從此更加多采多姿。 分享 facebook

看不見的細節同樣講究，包括全宅裝設先端科技化的中央數位生活整合系統，讓設計感、生活機能與美一氣呵成。 分享 facebook

夢工場設計劉漢仲總經理以及柯伶芳設計總監前進義大利，接受A'Design Award榮耀表彰！ 分享 facebook

柯伶芳設計總監以及劉漢仲總經理在典禮上領獎的滿滿喜悅！ 分享 facebook

憑藉室內空間設計作品「 Interpretation of New Asian Styling」，夢工場設計劉漢仲設計師以精湛設計榮獲「鐵獎」殊榮！ 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.120》