打造現代凡爾賽 以輕盈重塑新古典居宅

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【文︱夢工場國際設計 空間設計暨圖片提供︱夢工場國際設計】

風光明媚的夏日時節，正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻，全球頂尖設計大獎─A'Design頒獎典禮甫於6月底在熱情浪漫的義大利落幕，2018-2019年結果揭曉，共有來自106個國家、2,437名創作者獲獎。臺灣亦收穫豐碩戰果，不少優秀設計師都聚集於此，接受至高無上的榮耀表彰，熱鬧喧騰的氛圍為盛夏增添光彩一筆。LMG編輯團隊針對獲獎作品，展開2019年 A'Design Award 設計捷報，夢工場設計劉漢仲設計師也以精湛設計實力獲得評審青睞，跟隨著串聯傳媒一同前往義大利領獎，憑藉室內空間設計作品，在激烈角逐中勇奪「二鐵」加「亞軍」殊榮！

劉漢仲總經理以及柯伶芳設計總監一同參與A'Design得獎盛會，喜悅之情溢於言表。 分享 facebook

夢工場設計柯伶芳設計總監(左)以及劉漢仲總經理(右)在典禮上風光合影！ 分享 facebook





夢工場國際室內裝修設計有限公司－劉漢仲設計師住宅作品

「現代凡爾賽」榮獲2019 義大利A'Design Award 室內空間設計亞軍

屋主擁有極高的鑑賞力與生活品味，藉著這回合的新宅裝修，期望能打造有別於坊間常見厚重堆疊的新古典印象，即是保有新古典的精華，但要以更見輕盈、現代、不落俗套的方式呈現。

事前詳細溝通，深入掌握屋主喜好與性格特質，是為此案選擇相關素材，以及搭配家具、軟件、藝術品的主要繆斯。例如客廳採立體幾何、進退層次設計的電視牆立面，選用一款相當罕見的粉色奧羅拉石材打造，以襯托主人獨立自主與柔美知性兼具的形象，等比分割點綴古典線條的沙發背牆，體表則以華貴綿密的珍珠光澤呈現，另外像是餐廳端景牆、主要家具細部、櫃門家徽圖案等處，均以鍍鈦金屬、金茶鏡、古銅金塗裝等金系因子，搭配局部大膽的寶石紅、葡萄紫等濃重艷色，帶出內斂卻優雅迷人的奢華意象。

Modern Versailles 不論在生活質地、空間分配、風格美學與情境舒適度各方面都追求極致美學。 分享 facebook

Modern Versailles 滿足邀宴迎賓所需的大器、優雅奢華之美。 分享 facebook

多處應用了異材質整合技術，不管是大理石、噴漆木作、鏡面或金屬之間的銜接收邊，都力求流暢平整。 分享 facebook

Modern Versailles 在公私領域的配比與細節處理上也格外仔細，確保屋主能隨時感受到的被保護與溫馨。 分享 facebook

空間以輕盈、現代、不落俗套的方式呈現新古典的精華。 分享 facebook





本案地坪條件相當充裕，然平面檢討時；一方面要滿足屋主邀宴迎賓所需的大器、優雅奢華之美，一方面也要避免大而無當，反而使空間過冷，同時在公私領域的配比與細節處理上也要格外仔細，確保屋主一個人住也能隨時感受到的被保護與溫馨。除此之外，在全宅天、地、壁、造型櫃體等多處，步驟繁複而獨特的施作工法，也是表現精緻工藝的關鍵，包括沙發背牆與餐廳區部分牆面的珍珠漆塗裝，係以木作拋磨、整平、特殊噴漆後，再經過三道工序使之固型硬化，形成耐刮磨、好清理、不變色的永久保護層，既能保有天然珍珠般的華貴光澤，也能無畏日常生活中因肢體、物品觸碰所產生的髒污與刮痕。





夢工場設計劉漢仲總經理以及柯伶芳設計總監前進義大利，接受A'Design Award榮耀表彰！ 分享 facebook

柯伶芳設計總監以及劉漢仲總經理在典禮上領獎的滿滿喜悅！ 分享 facebook

憑藉室內空間設計作品「現代凡爾賽」，夢工場設計劉漢仲設計師以精湛設計榮獲「亞軍」殊榮！ 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》