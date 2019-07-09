坦率靜謐的灰階個性 碰撞出獨特的中性恣意空間

分享 facebook 【文︱孔婕瑀 空間設計暨圖片提供︱舒杰室內裝修設計】

若說灰階予人視覺上最大的魅力，在於它完整保留那股內斂而優雅的精緻，卻同時有著現代的穩重秩序，兩者彼此碰撞發酵而產生獨特的中性與恣意，設計狂小姐® Debbs Chen 陳琬婷於此案之所以取灰階為設計主張，目的是將屋主談吐有致的個性氣質與空間表裡共濟。

設計狂小姐® Debbs Chen 陳琬婷透過色彩的轉化演繹，解構空間的想像與實踐，將單身男主人的生活個性與人文特質作為基礎，以內涵喜好作為養分，透過不同創意模式的連結，探討空間與設計彼此互動的多元性，坦率、靜謐而奪目。





色相‧脈絡

時尚與品味的代表人物之一、同時也全球著名建築師 Piero Lissoni在表述自身的創作理念曾說：「人文精神，化繁為簡，用材純粹，順應素材的自然稟賦。」

如何在其中完整展現出屋主對生活態度的關注，以及生活個性的投射，是本案設計的題旨。男主人十分重視空間美學與舒適度，在50多坪的室內空間中，設計狂小姐® Debbs Chen 陳琬婷藉由灰階與摩卡色的揉合，透過流動架構讓視覺活化，讓每個區域屬性多元，不再是僵硬的制式型態，而在開闊的空間中，看似隨性，卻創造出一套獨有的秩序與邏輯。





玩味‧研索

現實情感與個性態度能被設計重製成層次更為豐富的創意元素；設計狂小姐® Debbs Chen 陳琬婷對設計的想望，自然也不僅止於單純地解構線面比例、剖析視覺張力的場域規劃，而是從動線、機能、媒材到用色都緊貼著屋主的需求。循外玄關以略帶復古元素的端景桌與摩卡色立面蘊含內斂質感的簡潔張力，凝聚的視線，緩步進入屋內，映入眼簾的是序列的窗景，以蜂巢簾調節光的溫度，灰階調為主的沙發主牆景緻，對應摩卡色澤的電視主牆，用最低限度的光線與裝飾，映照比例勻稱的生活個性。

鞋櫃聯袂內玄關立面造型、至於客廳主牆面，透過材質的顏色深淺及連續性的比例，不過分清楚界定格局，製造讓多元機能合併的概念。客、餐廳採開放尺度安排，延續相同的色彩元素，塑造同中求異且值得玩味研索的個性氛圍是本案主軸。





灰階調的沙發主牆景緻，對應摩卡色澤的電視主牆，映照比例勻稱的生活個性。 分享 facebook

透過材質的顏色深淺及連續性的比例，不過分清楚界定格局，製造讓多元機能合併的概念。 分享 facebook

餐廳與廚房採開放式規劃，摩卡色基調的訂製廚具，尤其更添生活個性。 分享 facebook

主臥空間以繃布質料作為主牆表現，挹注舒適的休憩印象。 分享 facebook

於主牆後方規劃更衣室，溫潤的手刮地板與鋼刷實木，給予悠閒的生活態度。 分享 facebook

書房空間以實木百葉調節光度，延續廳區的摩卡色系，鋪述靜謐的閱讀氛圍。 分享 facebook

外玄關以略帶復古元素的端景桌與摩卡色立面蘊含內斂質感的簡潔張力，凝聚視線，預告風格品味。 分享 facebook





分享 facebook 出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》