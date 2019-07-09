以山稜線概念打造的建築體 搭襯禪意庭園傳達建築情感

分享 facebook 【文︱Caroline 空間設計暨圖片提供︱Zendo深度空間設計】

「我相信有情感的建築。『建築』的生命就是它的美麗，這對人類是很重要的。一個問題如果有許多解決方法，其中一種為使用者傳達美和情感的，便是建築。」墨西哥建築師Luis Barragan曾如此說道。而在阿里山的故鄉—嘉義，同樣也有一座如Barragan作品般極具地域性特色的建築，同時採用了大量原生與再生素材，傳達與環境永續共存的核心價值。





友善土地的混搭美學

有別於當地市區制式保守的建物樣貌，這棟以山稜線概念打造的建築體被賦予摺紙形體，搭襯頗富禪意的內景庭園，既是屋主的住家兼辦公空間，其多元混搭的手法，更成為一處展現創作精神的實驗場域。呼應屋主對於自然的喜好，蘇炯旭總監運用清水模與板模架構出屋房輪廓，融入原木、鐵件、現地土石塊、檜木廢材以及綠意植栽，在一冷一暖、或剛或柔等互異元素中衝撞出協調美感。除了挑戰創新手法，也沿用了磨石子等傳統建築工法，呈現新舊交融的風格魅力。

有利於迎入豐沛自然光的大面挑高落地窗，為室內創造明亮穿透的空間基調，減少了人造光源的使用。建築立面尺寸、造型不一的窗洞，乃是根據太陽照射角度、調節風與光所做的設計；猶如氣泡般的圓形開窗，則為用以過渡的樓梯間引進光感和令人玩味的戶外視角。門庭內藉由保水性高且有助降溫的碎石鋪面，大尺度留白亦形塑出屋主嚮往的開闊、風雅氛圍。





與自然共生的空間底蘊

在280坪的室內空間裡，一樓主要規劃為主人接待訪客及滿足會議、工作討論的機能，二樓以上是屋主一家的生活場域。一樓延續建築主體的清水模與板模元素，由後方鑿面水牆傾瀉而下的水流，在木棧道與浮石踏板間緩緩湧動，為滿室注入暢快涼意，粼粼波光搭配內嵌LED光帶，交織出迷離的絢爛光影，另有一番美感。

待轉入二樓以上的住宅空間後，將遊走於天、壁的板模粗獷表情加以收斂，僅利用清水模磚鋪陳地坪，帶入更豐富的原木語彙，營造居家暖意。以兩層樓作為規畫的主臥，開放式更衣間與主浴居於下方，上方臥眠區透過反樑設計形塑閣樓空間感，窗外獨享一片空中花園景致，盡情體悟人與天地共生的感動。





運用自然的材質搭配開敞的空間格局和明亮的自然光，灑脫展現空間的舒暢感。 分享 facebook

充滿自然元素的家具物件和現代感的對應衝突性，反而營造出一股和諧的氛圍。 分享 facebook

以極具穿透性的鐵件和木踏板構建的梯間，串連起垂直空間的對話關係。 分享 facebook

素雅的開放式格局展現空間的大器質感。 分享 facebook

開放式的餐廳與廚房，在不同材質的相互搭配下，不僅充分展現機能性，也成為親友歡聚共享美食的區域。 分享 facebook

以大量的木料材質呈現空間的溫潤人文感。 分享 facebook

大面洛帝玻璃串聯起室內外空間的共通性。 分享 facebook

輕鬆愜意的舒眠寢臥提供人們可以全然放鬆的舒適好眠。 分享 facebook





分享 facebook 出自 《Living & Design 住宅美學 No.120》