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以生活本質蔓延優雅 揉塑舒心安適的主角場域

2019-07-09 14:29Living & Design 住宅美學

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【文︱Caroline　空間設計暨圖片提供︱朵爾空間設計】

設計，是一連串分析、溝通、激盪與整合的結果。而在空間設計的範疇裡，不僅要根據現有環境條件，也要納入使用者的各種期待做出因應，面對本次個案，設計師以生活本質為出發，去蕪存菁，揉塑一個舒心安適又能映襯主人獨有特質的居住空間。


開闊又獨立的生活場域

此宅基地坐落於淡海新市鎮，擁有可俯視河海、近眺山景的絕佳視野。由於年事漸長，考量未來生活型態的改變及移動出入的方便性，夫妻倆於是決定選擇換屋，期待在訴求全齡化設計的住宅社區中，開啟怡然自然的熟年生活。因此，全室所有空間尺度，包含走道與日常操持家務的工作陽台等，都以最貼合使用者生活習慣及人體工學的規格予以規劃。格局上，原有4房的配置既超出了實際居住需求，過多隔間的劃分切割導致空間零碎、壓迫，通風、採光也備受侷限。在盡量不做大幅度變更的前提下，將其中欲作為禮佛的區域改成推拉門扉，書房也以玻璃格子門取代實牆，緩解廊道幽暗狹長感受、同享日光照拂；而原本屈居角落的封閉廚房，亦透過開放式的規劃及一座中島吧檯與廳區產生互動，同步延展視覺與機能，需要隔絕油煙時也能藉由活動拉門圍塑出獨立性。


細膩、舒適，風格與實用並俱

屋主一開始表達希望在新家裡實現美式生活氛圍，但美式風格有多種呈現手法，該如何為之定調呢？設計者觀察到男女主人無論是氣質談吐或舉手投足間，皆展現出優雅從容的氣度，遂於空間添入古典柔美氣韻。在開放流暢的場域裡運用雅致純白為基底，壁面融入低明度的淺灰，佐以精緻典雅的線條，疊砌出豐富的空間層次。

界定內外的玄關處，開門見山地點出主人的喜好與品味，一幅大型畫作和美術館畫冊鋪述濃厚的藝術氣息。進入室內，視線不由得被餐廳主題牆上的幾幅掛畫吸引，事實上這是特別為屋主展示磁鐵蒐藏的巧思設計；而另一側則沿著既有樑柱結構，規劃一排由美式線板架構的量體，提供充足的收納與展示功能。破除隔間牆體後的公領域，呈現更為敞朗的空間感，與私領域之間也藉由拉門彈性區隔。佛堂、書房與臥室亦維持著簡約明朗的調性，細節處則帶入新古典元素，鎔鑄雋永日常。


全室採純白為基調，搭佐優雅淺灰和線板元素，圍塑清新雅致的美式風情。
全室採純白為基調，搭佐優雅淺灰和線板元素，圍塑清新雅致的美式風情。
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通往私領域的廊道設置拉門創造彈性，同時加大空間尺度，以因應未來各種生活的可能。
通往私領域的廊道設置拉門創造彈性，同時加大空間尺度，以因應未來各種生活的可能。
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餐廳主題牆面上的掛畫具有磁性，能夠讓屋主的磁鐵收藏吸附於此。
餐廳主題牆面上的掛畫具有磁性，能夠讓屋主的磁鐵收藏吸附於此。
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基於採光與格局考量，將禮佛區改為半開放式設計，並利用精緻的茶鏡拉門為界定，也形成...
基於採光與格局考量，將禮佛區改為半開放式設計，並利用精緻的茶鏡拉門為界定，也形成了獨具一格的電視牆風景。
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屋主夫妻鍾情於藝術鑑賞，在新居各角落裡處處可見畫作珍藏，融美學品味於空間。
屋主夫妻鍾情於藝術鑑賞，在新居各角落裡處處可見畫作珍藏，融美學品味於空間。
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特別運用加厚層板打造一整面書牆，以便讓主人的豐富藏書適得其所。
特別運用加厚層板打造一整面書牆，以便讓主人的豐富藏書適得其所。
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屋主夫妻鍾情於藝術鑑賞，在新居各角落裡處處可見畫作珍藏，融美學品味於空間。
屋主夫妻鍾情於藝術鑑賞，在新居各角落裡處處可見畫作珍藏，融美學品味於空間。
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出自 《Living & Design 住宅美學 No.120》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年7月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
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