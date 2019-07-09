親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

後反送中時期 「馬格尼茨基法」牽制香港局勢

長榮機師揚言送「特別餐」給反罷工者 遭記2大過免職

住宅和商業空間使用目的不同 設計是不可或缺的一環

2019-07-09 13:52Living & Design 住宅美學

分享
【文︱一研設計　空間設計暨圖片提供︱一研設計】

空間的呈現因人、事、物的設定而有所不同，其目的都是為了符合人類日常作息的需要。不過，各個空間會隨著量體的大小及使用目的而有所影響，例如住宅和商業空間使用目的就不同，因此，為了讓空間能夠充分發揮效用，設計就是不可或缺的一環。


空間改善

老屋原有的長型空間及隔間讓空間顯得侷促與狹隘，尤其是大門進到空間之中，走道因隔間而限縮了場域，為了讓人進到空間有更開闊的感受，設計師在規劃時將屋主所需納入，依比例劃分移除隔牆，並設置懸空鐵件隔屏，一方面可以阻絕視線直接貫穿到窗戶避開穿堂煞，另一方面可以讓人進到空間有短暫的緩衝，形成一個小玄關。


開放明亮

經由格局的規劃，將隔牆移除釋放出空間，並導入色彩計畫，創造更好的空間體驗。整體色彩以白色為基底，光線透過白色窗紗進到空間，柔和且明亮感讓整體開闊，木質的溫潤、鐵件的型態、虛實的線條，在幾何形面的轉折之間，營造出不一樣的視覺感，輔以家具、家飾、軟件，尤其是高級藍的色澤，為小小空間創造出家的溫馨。


機能兼具

為了能讓十坪左右的空間美觀與機能兼具，除了色彩的運用之外，設計亦將所需的收納機能融入於各場域。原本置放於浴室的洗衣機移除，轉換成崁入式和廚具融合為一，開放廚房空間在設計的巧思下，兼具收納機能；臥室延續公領域空間的語彙，簡約中溫馨而舒適。微型小宅在適切的規劃下，經由巧妙的設計讓空間感加成，讓OL屋主戀上於家。


分享

分享

分享

分享

分享

分享


分享
出自 《Living & Design 住宅美學 No.120》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年7月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

坦率靜謐的灰階個性 碰撞出獨特的中性恣意空間

2019-07-09 14:32

以山稜線概念打造的建築體 搭襯禪意庭園傳達建築情感

2019-07-09 14:31

以生活本質蔓延優雅 揉塑舒心安適的主角場域

2019-07-09 14:29

寬敞又明亮的公領域 成為駕馭質感生活的第一印象

2019-07-09 13:51

在垂直面植入偌大圓的藝術裝置 賦予整體更多的想像

2019-07-09 13:36

簡約中透著溫潤氣息 為人生的後半場打造一處質感雅居

2019-07-09 13:33

生活情感的熱絡溫度 從一塊檜木說起

2019-07-09 12:59

將慧詰的現代風水融入空間情境 營造悠然自在生活風華

2019-07-09 12:21

承襲義大利精品時尚美學

2019-07-08 08:58

在空間中暈染烙印光影足跡 悄然傳遞純熟洗鍊的美學設計

2019-07-01 15:13

簡約明快的現代居宅 蘊含細節美感的明朗優雅

2019-07-01 15:10

療癒系辦公室 以綠色質材打造寬心森活

2019-07-01 15:08

異材交融穩定場域氣息 在都市的一角行走溫柔大地

2019-07-01 09:31

在水泥叢林中書寫自然 隨心而動享受樸實意趣

2019-07-01 09:28

融合國際時尚語彙 演繹時尚新古典極緻美學

2019-07-01 09:26

五口之家的新居生活 以質樸顯美揮灑雅逸餘韻

2019-07-01 09:21

轉載法式新古典意象 譜出暮藝靜綠空間符碼

2019-06-20 08:50

輕工業風格下的復古魅力 粗獷視覺下細膩工法的演繹

2019-06-02 14:09

打造漸進生活美學 以圓融平衡空間菱角

2019-06-02 14:07

藝術美學擘劃敞朗空間印象　圍塑都會風範品味生活

2019-05-29 15:24

天府之國麓湖美境 以光影營造千姿百態的空間靈魂

2019-05-29 15:20

靜映山居 乘載歷史時光與建築再現

2019-05-29 15:05

滋養想像力的溫床 以微溫藍調打造空間生命力

2019-05-29 14:53

以簡練黑白打造一方天地 敘說簡單雋永的空間故事

2019-05-29 12:24

創意機能兼具 揭開平價日本丼飯店面空間美學的祕密！

2019-05-21 15:11

邁向健康無毒的居住概念 以細膩材質形塑空間視覺美感！

2019-05-20 14:07

書房 是隨性中的輕快曲調！

2019-05-08 12:58

狂歡嘉年華 潑水的祝福

2019-05-08 12:42

菁英薈萃極具人文內涵 建築起與自然融合的建築

2019-05-08 08:51

徜徉於沉穩內斂的法式優雅 品味慢活

2019-05-08 08:48

善用元素心理學 方見閒逸優雅真奢華

2019-05-08 08:40

融早期農村社會的人文特色「亭仔腳」 將生活記憶延續至居所空間

2019-05-02 15:37

40餘年老屋乘載人們重要精神寄託 打造信仰之所

2019-05-02 15:30

以俐落線面打造獨特魅力 讓瞬息美好靜止於空間各方

2019-04-16 15:37

回歸自然 具靈性生命力-得獎作品「迴盪」

2019-04-11 09:04

善用壁紙自造公領域的主題美學！

2019-03-29 16:03

居家空間模樣為何？「方圓之間」訴說著居住者的人生觀

2019-03-27 13:19

精湛時尚五感饗宴

2019-03-15 13:46

現代生活旨趣

2019-03-15 13:46
看更多

熱門文章

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

2019-07-03 16:57

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

2019-07-08 11:02

亞洲新二代小s女兒 許曦文創造屬於自己的傳奇

2019-07-07 10:46

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:54

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-03 16:57

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 16:55

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

自律比聰明更重要！

2019-07-08 09:11

最低估的華為概念股

2019-07-04 12:19

華為：美國的頭號公敵之路

2019-07-08 12:16

李顯龍給台灣的啟示

2019-07-04 16:59

翻譯「火鍋」 該不該由中文決定？

2019-07-02 15:03

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-04 16:59

健身產業從中美貿易戰崛起

2019-07-08 10:19

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-04 16:59

臺灣版麻雀變鳳凰 等著叫好叫座

2019-07-08 15:01

末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

2019-07-04 12:41

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 11:45

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47

謝金河：假如台商回流成真…台股有沒有機會重返榮耀？

2019-07-04 12:26

艾倫也有陰暗面

2019-07-08 09:39

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

2019-07-02 11:14

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top