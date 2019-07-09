住宅和商業空間使用目的不同 設計是不可或缺的一環

分享 facebook 【文︱一研設計 空間設計暨圖片提供︱一研設計】

空間的呈現因人、事、物的設定而有所不同，其目的都是為了符合人類日常作息的需要。不過，各個空間會隨著量體的大小及使用目的而有所影響，例如住宅和商業空間使用目的就不同，因此，為了讓空間能夠充分發揮效用，設計就是不可或缺的一環。





空間改善

老屋原有的長型空間及隔間讓空間顯得侷促與狹隘，尤其是大門進到空間之中，走道因隔間而限縮了場域，為了讓人進到空間有更開闊的感受，設計師在規劃時將屋主所需納入，依比例劃分移除隔牆，並設置懸空鐵件隔屏，一方面可以阻絕視線直接貫穿到窗戶避開穿堂煞，另一方面可以讓人進到空間有短暫的緩衝，形成一個小玄關。





開放明亮

經由格局的規劃，將隔牆移除釋放出空間，並導入色彩計畫，創造更好的空間體驗。整體色彩以白色為基底，光線透過白色窗紗進到空間，柔和且明亮感讓整體開闊，木質的溫潤、鐵件的型態、虛實的線條，在幾何形面的轉折之間，營造出不一樣的視覺感，輔以家具、家飾、軟件，尤其是高級藍的色澤，為小小空間創造出家的溫馨。





機能兼具

為了能讓十坪左右的空間美觀與機能兼具，除了色彩的運用之外，設計亦將所需的收納機能融入於各場域。原本置放於浴室的洗衣機移除，轉換成崁入式和廚具融合為一，開放廚房空間在設計的巧思下，兼具收納機能；臥室延續公領域空間的語彙，簡約中溫馨而舒適。微型小宅在適切的規劃下，經由巧妙的設計讓空間感加成，讓OL屋主戀上於家。





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分享 facebook 出自 《Living & Design 住宅美學 No.120》