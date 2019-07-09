寬敞又明亮的公領域 成為駕馭質感生活的第一印象

分享 facebook 【文︱林雅琳 空間設計暨圖片提供︱成舍室內設計 南西公司】

一般而言，生活的質地跟空間內容有關，而空間機能的廣義成熟度，則取決於基地條件，包括型態、樓高、棟距、座向以及樑柱位置、開窗等等，因此國人在傳統觀念上，往往崇尚居宅所謂的天圓地方。然而若是基地本身遷就建築外觀並不方正，甚至呈棘手的三角型，設計者又該如何借力使力，將缺點轉作特色或優點呢？徐逸齡設計師甫完成的作品，恰好就是一次出色的示範！





打破基地限制 重現昶闊縱深

整棟新建的電梯大樓座落角間，儘管以毛胚交屋，但採光的優越性與開闊窗景顯而易見，而呈三角型的基地輪廓，就成為設計師首先要突破的緊箍咒。考量屋主平時單身居住，成年子女們偶爾才返家作客，因此公領域的規劃盡可能開放為主，並將主要使用者經常活動的機能單元高密度集中，例如客廳、餐廚區、書房、附加更衣室、浴間的大主臥等，均設置於斜角相交的迎光面，也就是全宅中最寬敞的區域，較窄的後端則安排兩間客用的次主臥、傭人房，面面俱到的平面檢討，底定合於人性化且高效能的格局配置。

由前陽台進門的主動線一路行來，映入眼簾寬敞又明亮的公領域，成為駕馭質感生活的第一印象。設計師運用調性沈靜又極具包容力的灰階、米白和暖木色素材，為場域輪廓的恆定輕盈打底，同時襯托部分亮點軟件如客廳牆上的畫、主人椅、餐廚區銅金吊燈的畫龍點睛。這座客廳電視半牆同時也是牆後書房的共用介質，半高穿透的設定，賦予光影的自由流動彈性，空間感自然放大，牆身則以素面大理石低調打造，抹去屋主不愛的石材紋理，但保留樸雅且溫潤的質地，並與施作於沙發背牆的仿水泥塗料、地磚的金屬灰相呼應，必要的機櫃巧妙借用後方書櫃深度，並搭配精美格柵門板以利散熱通風，順勢維護電視牆立面毫無贅述的俐落身段。





精質機能軸線 情調與人體工學兼備

與客廳親密比鄰，由特製中島銜接長餐桌構成的餐廚區軸線，內建完善且質感極佳的系列廚用設備，平時就是屋主休閒或接待親友時最愛駐留之處。其中光潔的人造石中島附加水槽、即飲冷熱水設備與IH爐功能，寬敞的工作檯面、桌面可供多人圍桌餐敘，餐桌一側規劃視聽牆，另一端備有獨立內廚房，方便大火烹炒時使用，完美貼近使用者在每個時間段的不同需求。此外，有鑒於中島後方工作陽台處的原開窗採光不佳；還有大型空調主機干擾視線，特地封起另以精美廚櫃、家電櫃作水平整合，無形中也成就客廳望向餐廚軸線的精緻端景。

從內廚房入口旁到連接兩間次臥室的走道前緣、廊道沿線，特地選用木質格柵一氣呵成連續面，除了營造有益身心放鬆的溫度，也有弱化廊道存在與隱蔽多處房門的積極目的。擁有多進式機能佈局的主臥室清雅宜人，床頭優雅的奶茶色繃布點綴部分鏡面，在現代簡潔基調中，緩緩釋放迷人的微量古典美，床頭後方安排大容量更衣室，鋁框加上灰色玻璃、內側照明的櫃體造型，兼具實用與摩登魅力，而經由更衣區抵達寬敞主浴的三進式動線，不僅發揮最佳空間坪效，也能對應屋主喜愛的作息步調，由此開展禮讚生活的美好儀式。





刻意簡斂的空間架構，弱化了格局先天的不方整，而單一線性的天花板造型，更有助於視覺延展。 分享 facebook

客廳大致以沈穩灰階打底，單椅、壁畫上色調濃郁的暗橘紅，輕鬆建構視覺層次。 分享 facebook

客廳電視半牆同時也是牆後書房的共用介質，半高的量體設定，賦予光影的自由流動彈性。 分享 facebook

通往兩間次臥室的走道前緣、廊道沿線，特地運用木質格柵的連續性，弱化廊道存在與整合多處房門。 分享 facebook

中島後方原有開窗，但因先天採光不佳；還有大型空調主機干擾視線，特地以精美廚櫃、家電櫃整合，打造成客廳望向餐廚區的迷人端景。 分享 facebook

特製人造石中島附加水槽、冷熱水設備與IH爐，寬敞的工作檯面銜接餐桌，可供多人圍桌餐敘。 分享 facebook

機能完善的中島餐桌軸線，是屋主平時作息最常駐留之處。 分享 facebook

主臥室床頭造型挑選奶茶色繃布點綴部分鏡面，讓輕古典的優雅如香氛般緩緩釋放。 分享 facebook

講究機能細節與施作精緻度的主臥浴間。 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》