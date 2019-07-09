在垂直面植入偌大圓的藝術裝置 賦予整體更多的想像

分享 facebook 【文︱編輯部 空間設計暨圖片提供︱近境制作設計】

圓的遞延、交錯、層續在遠處隱約的吸引人的目光，挑高的尺度在垂直面植入偌大圓的藝術裝置，使空間在視覺上充滿了張力，賦予整體更多的想像。空間的鋪陳在設計師巧妙佈局之下，將原本存在於空間中的結構，利用廚具做一個量體之間的分陳，將客廳、餐廳、廚房、中島，茶室、客房、臥室等場域比例分配的恰到好處。





空間串流

中島的設置，使空間形成量體與量體之間的一種穿插，將原本較為封閉的場域因此而延伸，與垂直動線的客廳、餐廳及吧檯區形成整體的連結，使空間視覺上更有延伸感。透過廚房橫向結構的設計，鏈結了各場域但又各自獨立，除了保有各場域的機能之外，透過這樣的設定，遊走於各場域時，讓空間在動線上獲得更好的連貫。





視覺藝術

在挑高的空中植入偌大的圓型藝術吊飾，幾何極簡的分層，透過鏤空而成為一種遞延、層續、交錯等狀態，讓挑空的高度與轉折的梯面相互映襯，輔以底部下方的水池上的圓，彼此的交互呼應，形成一個強烈視感的區域。二樓為主人專屬的私領域，將原本封閉的浴室以開放式的手法呈現，開闊的場域將衛浴設備如家具般配置，加上更衣室、影音室、健身房，多功能用途滿足屋主所需。

整體空間在細膩設計之下，呈現高質感的氛圍，兼具時尚與人文品味的宅邸油然而生。





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分享 facebook 《Living & Design 住宅美學 No.120》