簡約中透著溫潤氣息 為人生的後半場打造一處質感雅居

分享 facebook 【文︱Caroline 空間設計暨圖片提供︱富億空間設計】

人生的前半場，我們汲汲營營、為生活拼搏；當人生的後半場翩然到來時，該如何勾勒下一個階段的新生活？本案屋主思慮周詳，首先從生活空間做出回應，並委託善於體察使用者需求的陳錦樹總監，打造一處簡約中透著溫潤氣息的質感雅居。





回歸簡約本質

年輕時忙碌於事業的兩夫妻，在年屆退休之時，考量未來各種資源的方便性和可近性，選擇與女兒遷居至生活機能完備的市中心。由於是做為日後長住久居之地，實用與舒適遂成為屋主最大的設計訴求。在57坪的室內空間中，建商隔出的4房3衛格局，對單純的家庭成員而言顯然過多，臥室尺度也偏小，經拆除一房後，拓展了主臥與女兒房的腹地。原本屋主預計當成客房使用的房間，在陳錦樹總監仔細剖析需求及實際使用頻率後，改以透光不透影的玻璃拉門界定出多功能場域，平日可閱讀、休憩；遇有親友留宿時，雙人床規格的臥榻亦綽綽有餘；一方面也能為私領域廊道引入採光。正如此時的心志已進入一種恬淡自適的境界，在這日常起居的場域之中並無過多雕琢，整體利用開放式格局、俐落線條鋪陳，空間立面或採清爽木質、或飾以柔軟織布，營造富有溫度的現代風貌。





自在漫遊好生活

入口玄關處刻意壓低空間彩度，以對比出公共廳區的開闊敞亮；餐廳區運用大面積餐桌滿足家族聚會需求，佐搭圓形布罩吊燈，圍塑溫馨相聚的意象；公領域一側沿著樑線將收納櫃、儲藏室門片、開放展示櫃與電視主牆加以整合，上方嵌入燈帶，巧妙化解樑體帶來的壓迫感，而龐雜的生活物件也能各得其所，還予空間最乾淨純粹的表情；同樣以素雅定調的沙發背牆特別置入一扇玻璃窗景，藉由穿透視覺與後方多功能室構成互動的空間關係，也為生活創造多元視角的趣味性。

考量兩個世代各有不同的生活作息及家庭成員將來或有擴充的可能性，自公共空間通往私領域間以雙走道動線規劃，讓屋主一家共享天倫之歡的同時，也能保有獨立分屬的自在。主臥以皮革、木紋、布質築構一室的淡雅溫馨，收納量體退縮至牆面內備顯簡練；淨白的女兒房則以粉紫跳色，妝點優雅浪漫情懷。





呵成一氣的公共廳區，營造開闊自在的生活意境。 分享 facebook

刻意壓低空間彩度的玄關，讓步入室內後的視野更顯明亮遼闊。 分享 facebook

由走道轉進私領域採雙動線規劃，雙燈的設定既發揮了端景效果，也形成向左走向右走的空間趣味。 圖片提供︱富億空間設計 分享 facebook

將電視主牆與大量收納、展示機能結合，開放式層架的曲弧造型與照明配置，築構出精緻的層次美學。 分享 facebook

具有休憩、閱讀、客房等機能的多功能室，以玻璃為介質，為廊道引光也為客廳締造框景視角。 分享 facebook

具有休憩、閱讀、客房等機能的多功能室，以玻璃為介質，為廊道引光也為客廳締造框景視角。 分享 facebook

回到私人的寢臥場域，足量的收納同樣也隱入空間之中，再透過粗細不等的深色線條豐富視覺。 分享 facebook

簡約俐落的女兒房特以優美典雅的紫跳色點綴，鋪敘場域氛圍。 分享 facebook

回到私人的寢臥場域，足量的收納同樣也隱入空間之中，再透過粗細不等的深色線條豐富視覺。 分享 facebook





分享 facebook 出自 《Living & Design 住宅美學 No.120》