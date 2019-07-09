生活情感的熱絡溫度 從一塊檜木說起

【文︱孔婕瑀 空間設計暨圖片提供︱禾築國際設計】

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「設計，透過療癒的元素、細節的表現，讓空間是舒服的，生活是有感的。」禾築國際設計譚淑靜總監說。三代同堂的居住成員結構，總是予人溫馨意象。而生活情感的熱絡溫度，一塊檜木說起，其間透過材質的轉化與表述，挹注滿室馨香且餘韻繚繞。

透過預售客變，規劃出三代同堂的需要機能、動線與格局。屋主與家人之間的感情甚好，希冀未來的生活空間規劃舒適之外，整體透過感官的感知、溫暖的色彩、光線的層次，承載、凝聚、延續情感能量。





感知 生活感動

屋主本身從事木器器具進口，認真打拼逾30年，譚淑靜總監透過設計傳達：「回家的樂趣」讓屋主及家人可以在此感受到舒服的生活與療癒的時光。於設計上首先安排8種色彩，如：紅、橘等暖色調，串聯生活溫度並賦予想像空間。

「弟弟知道我要裝修，特別贈與一塊台檜作為新居禮物。」屋主說。譚淑靜總監將這樣暖心的祝福，跳開單一家具的具象呈現，透過客製化的細膩工法與獨具創意，以不同形式、或大或小（桌几、檯面、層架、把手）的構成，融入在設計當中，讓全室充滿檜木的馨香，增添記憶的味道。





解構 記憶解讀

為解決廊道上方建築原始大樑可能產生的壓迫感，懸板的設計聯袂造型牆面，利用捲尺、鋸片、電鑽頭等圖騰意象，衍生立面造型，悄悄的表述屋主的職業，客廳主牆利用檜木檯面與金屬線條的構成，提供小時候盪鞦韆的童年記憶。

屋主很珍惜每一次與家人出國旅遊的時光，於是在廊道規劃開放層架，於此存放記憶、凝聚情感，遂有「記憶走廊」的解讀。設計的細節中，譚淑靜總監運用轉角及側面打開的破口設計，解構直角角度，巧妙的突破銳利感，經營空間豐富的層次性，同時讓視覺有了連貫與想像。主臥房於化妝桌設計，延續展示、收納、照明機能交錯概念。主浴的吊鏡將垂直象限簡化，聯袂吊掛及平台功能，並與半高的玻璃隔間牆整合為一、俐落有致。





懸板的設計聯袂造型牆面，利用捲尺、鋸片、電鑽頭等圖騰意象，衍生立面造型，悄悄的表述屋主的職業。 圖片提供︱禾築國際設計 分享 facebook

檜木客製的桌几設計，融會生活情感與記憶。 圖片提供︱禾築國際設計 分享 facebook

檜木藉由客製化的細膩工法與獨具創意，以不同形式、或大或小(桌几、檯面、層架、把手)的構成，融入設計，讓全室充滿記憶的味道。 圖片提供︱禾築國際設計 分享 facebook

在廊道規劃開放層架，於此存放每次旅行珍藏的物件，遂有「記憶走廊」的解讀。 圖片提供︱禾築國際設計 分享 facebook

主臥房於化妝桌設計，延續展示、收納、照明機能交錯概念。 圖片提供︱禾築國際設計 分享 facebook

主臥衛浴吊鏡設計將垂直象限簡化，聯袂吊掛及平台功能，並與半高的玻璃隔間牆整合為一、俐落有致。 圖片提供︱禾築國際設計 分享 facebook





分享 facebook 出自 《Living & Design 住宅美學 No.120》