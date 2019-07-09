將慧詰的現代風水融入空間情境 營造悠然自在生活風華

【文︱Thomas、空間設計暨圖片提供︱L`atelier Fantasia繽紛設計】

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在華人居家空間的設計規劃中，格局除了須配合家庭成員的需要，肩負起營造視覺上的大器效果外，成就風水學開運避煞條件更是一門學問。繽紛設計江欣宜總監於本案巧妙地將慧詰的現代風水融入空間情境中，透過巧思的格局轉化和家飾配置，以及許多令人感動的設計細節與材質搭配，營造出令人驚豔的悠然自在生活風華。





無微不至的設計細節

本案玄關因存在穿堂煞問題，所以設計師在玄關與客廳間安排一座石材加鍍鈦金屬的旋轉屏風，一方面區隔走道與客廳的交界，一方面達到風水要求。而石材加鍍鈦金屬的旋轉屏風是相當需要設計巧思以及施作工藝的設計，為兼具美觀效果以及承受石材的重量及旋轉拉力，特別採用了石材切薄的方式並且搭配蜂巢板做底，捨棄傳統鐵工做底加上石材包覆的工法。因此可讓原本屏風厚度由15公分減到8公分達到輕巧美觀的效果。玄關前的鞋櫃區位於一支大樑下，故利用天花板與地板的材質區隔劃分，讓玄關走道至餐廳區拉高天花高度，並製造雙玄關的視覺效果。在走道安排了一面端景牆面可置放家中或是外出時需要的小物，兼具實用功能與美感營造。

廚房區同樣受玄關延伸出來的大樑影響，所以在廚房進門處同樣規劃造型拱框以區分空間，讓餐廳區域拉高整體高度，不會因為大樑壓低天花高度。本案所有房間皆規劃更衣室以及獨立浴室空間，讓家庭成員擁有最愜意的生活感受。為使讓客廳視覺具有延伸感並顧及女主人書房之採光性，書房規劃採用雙向拉門進出，另外走道底端規劃視聽室，讓屋主一家人閒暇時擁有一同觀賞電影的親密時刻。





優雅華美的精采軟裝

擅長以家飾陳列展現特有美學氛圍的設計想像的繽紛設計，以新古典主義為基底並結合當代元素，運用英國手繪壁紙De Gournay花鳥圖，營造通往玄關廊道上一面迷人風景，客廳家具配置以義大利Minotti沙發為主，以高雅簡約米色作為主軸並搭配黑白編織紋布及幾何色塊，使空間整體視覺效果乾淨俐落。在次沙發的選擇上，設計師採用訂製橘色絨布沙發及橘色抱枕點綴色彩，沙發上以HERMÈS羊毛抱枕及披毯營造出獨特的居家品味。靠近客廳的一整面落地窗可眺看台北城市面容，在家具搭配上也特別擺設兩張Mood單椅搭配咖啡桌，打造愜意空間氛圍。本案於室內擺件及燈具挑選上也富含自然氣息，運用花鳥壁紙交織出城市中的天然況味，設計師特別挑選Klong細長流線型金色花器陳設其中，綻放迷人的精彩細節。而進入玄關廊道第一眼映入眼簾的則是葡萄牙Serip吊燈，如一件完美雕塑品營造出空間的精緻奢華感，燈具每一片不規則的純手工打造水晶玻璃，搭配銅製燈具枝幹，栩栩如生，彷彿真實植栽環繞居家空間。







順應生活的品味氛圍

本案規劃之初，因考量到只有兩間臥室設計，加上屋主非常重視隱私與享受沐浴的空間，所以設計團隊以頂級飯店的浴室格局與大比例營造出舒適空間感，提供最精緻的衛浴設計。由於地理空間的優勢，特別將主浴室裡浴鏡比例拉大，反射出落地窗外的景色；此外，運用晶瑩剔透的玻璃球吊燈以韻律般的排列組合，提升空間的氣氛與設計感，小邊桌特別挑選Cappellini的卡拉拉大理石Bong Table呼應，烘托奢華的氣度。為強調設計及視覺延伸的效果與完整性，同時搭配主臥木地板，主浴室也選擇功能性考量且兼具視覺效果的木紋磚並以人字紋拼貼施做，主浴室內的化妝桌以特別客製的方式予以呼應，以木質桌面搭配抽屜面的皮革材質配上車縫線細節以及金屬手敲感的拉環手把，讓屋主在都市中也能享受放鬆度假心情。





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分享 facebook 出自 《Living & Design 住宅美學 No.120》