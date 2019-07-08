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承襲義大利精品時尚美學

2019-07-08 08:58Living & Design 住宅美學

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計】

空間佈置，可以依據屋主的需求喜好或是實際空間狀況，做千萬種變化的設計，最重要的是符合整體調性，才能發揮1+1大於二的效果，每一件家具、配件的選擇，都會影響到整體空間的呈現。台灣夏季潮濕悶熱的環境，室內空間的氣流流通非常重要，承襲義大利精品工藝的「芬朵吊扇」，不僅安全耐用、種類多樣，在造型設計上極具美感，讓吊扇不再只是吊扇，可以自由選擇搭配，打造屬於你的夢幻家居。

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時尚風扇 也是空間亮點

喜愛亞維空間設計的朋友們，應該都有注意到設計總監簡瑋琪在處理空間時，對於地磚的組構、色彩的變幻、復古件的搭配，皆有其獨到之處，因此總讓人驚艷不已！除了整體空間氛圍個性的形塑之外，簡瑋琪總監對於空間中整體氣息的流通更為在意。近年來在氣候變遷與環保意識的主流下，設計總監簡瑋琪特別嚴選具有節能減碳又能循環空氣的工藝精品「VENTO芬朵吊扇」，在家就可享受大自然般的舒適風感，真正落實節能保護地球的理念。此外，品牌系列吊扇在美學設計更有其獨到眼光，以別具時尚感的造型與設計相襯不同的空間場景，不僅能與空間色系做搭配，也能成為一大創意亮點，無論居家或是商業空間，都能創造注目度與話題性。

簡瑋琪總監提到：「早期的吊扇有較為制式及體積偏大的問題，在表現上會受到侷限。現代人對於空間的要求更為精進且具個性，除了完整的機能性之外也要符合整體空間特點。像是復古造型的吊扇，搭襯法式鄉村的空間別具韻味；簡約摩登的造型吊扇，置於美式空間中就能展現俐落感；而色彩繽紛的吊扇，無論紅色、粉色、黃色、粉藍、木質色，安排在不同色系的寢臥中，不僅有巧思更造就個人的美好愜意的舒適生活舒眠時光。」

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讓吊扇不只是吊扇

在亞維空間設計簡瑋琪總監的傑出作品中，總是可見到芬朵吊扇優雅的身影，「VENTO」這個字取自意大利文的「風」和「空氣」之意，「VENTO」不僅代表著吊扇所創造出來的風動與空氣對流外，也訴說著芬朵的每一款吊扇，在造型與工藝上均承襲了意大利精品的時尚美感與極致工藝，讓品味愛家人藉由每一款芬朵的作品，均能體會義式設計美學和人文手工並具的精采魅力。

芬朵吊扇系列款式眾多，廣受歡迎的作品包括：花朵系列、船槳系列、颶風系列、迷你系列、緞帶系列、設計師聯名款SWISH系列等，消費者可根據自身居家需求與調性，選擇適合的系列搭配，不管各種空間大小、設計風格、機能需求，都可以在芬朵找到屬於自己的美形機能吊扇，盡情享受夏日愜意愉悅的美好生活。



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出自《Living & Design 住宅美學 No.119》

精彩雜誌內容盡在Living&Design住宅美學2019年6月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
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