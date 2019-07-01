在空間中暈染烙印光影足跡 悄然傳遞純熟洗鍊的美學設計

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【文︱Thomas 空間設計暨圖片提供︱L'atelier Fantasia 繽紛設計】

永不休止的時間，靜謐地藉由光影的移轉慢慢地在空間中暈染烙印足跡，於日常生活的光譜上寫下音符。本案空間的流暢動線、明亮光影、異材質交疊和家具家飾燈藝豐富的肌理，在繽紛設計的巧思規劃和細膩思考設計中，悄然傳遞純熟洗鍊美學設計的完美體現。





合宜流暢動線的彈性運用

為營造本案動線流暢、寬敞且採光明亮的大器層次感，繽紛設計運用異材質結合的巧思以及家具燈飾陳設，成功在有限坪數中，創造無限居家空間意趣。自獨立玄關入門後，即可見到白色大理石電視牆結合極簡設計壁爐，搭配透明金屬框玻璃作為麻將娛樂休憩室的入口，提升空間創意性的同時，也藉由跳脫傳統門板配置，提升本案室內寬闊感。客廳大片落地窗為空間提供了良好天然光源，大理石牆面以及淺色地毯的搭配，成功營造放大空間感的效果。

餐廳以錯落輕型燈具化解樑柱不置中的格局缺點，創造出客餐廳與各房門入口的視覺活潑感。臥房的兩側分別為更衣室與浴室，暗門的設計將主臥室的寬敞度增加兩倍，也為空間的不方正處創造安定面。麻將娛樂休憩室的活動沙發搭配四人桌，為空間保留更多彈性運用的可能性。





高級皇室藍的五感氛圍

本案格局為三房一廳，加上業主其他家人也住在本社區，因此「家」的概念成為本次設計發想核心。首先由客廳家具配置著手，以不規則大茶几為中心與主沙發、次沙發、一張長椅凳與兩張咖啡單椅環繞著，使空間配置豐富且個性化，同時也符合多人數使用的原則。家具在布料與材質的搭配選擇上將皇室藍 (Royal Blue) 做為主體色，搭配灰色調布料為中性色，調和與平衡大理石地板與木地板。藉由抱枕布料的層次變化以及香檳金運用，堆疊出顏色的層次感。

整體的風格情境透過富含新古典元素的設計筆觸，擷取古典弧度、圓潤的線條與拉扣細節延伸至家具設計中，在公共空間的客餐廳佐高質感的絲絨材質，傳遞出家具絕美的視覺與觸覺五感奢華器度。





開放空間與隱私之間的對話

本案創意從中國藝術精髓之一青花瓷擷取創意概念，透過溫和蘊藉的白色釉底為基調色系，以鈷藍軟裝為空間打造大器質感，搭配極些微的法藍金色彩，讓空間具有繽紛設計代表性的新古典及中國傳統文化揉合風格，低調奢華風格之中不失藝術思維。一進門玄關連結開放式客餐廳，以拱框巧妙區分出兩個空間，擴大視覺效果且不失氣派，客人來訪時，兩個空間皆可作為宴客之用，不顯擁擠。餐廳以新古典線板、對稱造型壁爐讓廚房隱藏起來，提升客餐廳的社交功能，處處可見設計師巧思。主臥房是全家最需要隱私的空間，本案設計則讓主人們能夠好好放鬆並享有各自隱私時刻。主臥房的更衣室設計，貼心的分為兩部分，讓男女主人擁有各自收納及更衣的空間，並能好好地享有彼此的相處時間。





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》