簡約明快的現代居宅 蘊含細節美感的明朗優雅

分享 facebook

【文︱Caroline 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 民生公司】

多數人的一生總會歷經數段不同的階段轉變，居住環境往往也會面臨或大或小的調整；隨著人們內在的變化，對於空間裝修、生活方式的想法亦有所不同。舉此案為例，重視教育的屋主即是考量家中幼兒未來就學需求，以及成長所需的擴充性而換房；復結合自身對空間美學的講究和設計者的整合，將一幢陳舊晦暗的屋房蛻變為朗朗宜人的現代居宅。





格局舒展 釋放空間感

屋齡約20年的老房子，40餘坪的空間尺度對於屋主一家單純的人口組成而言算得上寬裕，但未改裝前的原始狀況卻令人備感窒礙。首先，整體的裝潢以過去傳統的暗色木作風格為主；格局動線上亦充滿缺陷，包括進門之後便是一條長長的廊道、房間則分布於兩側，加上壓低的天花板，讓空間顯得侷促壓迫，必須大刀闊斧進行重整。當設計師進場將全室拆除後，感受到基地其實擁有非常棒的採光優勢，遂透過全開放與半開放式手法貫穿公共區域的格局，如此一來父母也能隨時關注孩子的活動。因應女主人喜愛現代風格簡約明快的質性，除兒童遊戲書房外皆以內斂的黑白灰三色定調，材質則以男屋主偏好的磚材與大理石為呈現。





純淨俐落的現代質感

從大門進入，玄關處藉由不同地坪材質與高低差界定內外之別，鞋櫃白色運用底部懸空及下方打光的方式增添輕盈感，並延伸轉折至公共廳區滿足展示及屋主期待的大收納量，順勢也將無法避免的結構柱隱藏於內。電視牆以帶著透亮質感、鮮活紋理的小雕刻白大理石錯拼鋪陳；沙發背牆則運用淺灰點綴銅金色飾條，為一進門的視覺提供亮點，相同設計元素一路展延至餐廳區的櫃體門片、燈具及餐桌椅，使視覺更加連貫有序。由於格局的重新整頓，原本狹小的廚房因此開闊不少，更增闢出一座中島，同時還能延攬來自兒童遊戲室的自然採光。經常出國旅遊的屋主夢想能擁有一間媲美飯店規格的主臥，除了開放式的更衣區外，結合化妝檯、納入淋浴間和浴缸的超大衛浴更令人欽羨不已！寢臥區充分利用窗邊凹入處規劃臥榻，締造悠閒的生活情趣。





全室以男女主人分別喜好的色彩與材質定調，中性的黑白灰三色、潔亮素雅的磚材和大理石，架構出一個現代明朗的居宅。 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 民生公司 分享 facebook

將原本封閉陰暗的格局打開後，還原屋房的採光優勢，寬敞明亮的生活尺度立現。 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 民生公司 分享 facebook

將原本封閉陰暗的格局打開後，還原屋房的採光優勢，寬敞明亮的生活尺度立現。 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 民生公司 分享 facebook

全室以男女主人分別喜好的色彩與材質定調，中性的黑白灰三色、潔亮素雅的磚材和大理石，架構出一個現代明朗的居宅。 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 民生公司 分享 facebook

全室以男女主人分別喜好的色彩與材質定調，中性的黑白灰三色、潔亮素雅的磚材和大理石，架構出一個現代明朗的居宅。 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 民生公司 分享 facebook

除了更衣區域外，推開藏於主臥牆面的拉門，還有著結合化妝檯、淋浴間和浴缸媲美飯店的大尺度衛浴呢！ 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 民生公司 分享 facebook

重視孩子成長的屋主，特別在臥室之外又配置一間兒童遊戲室，並預留未來長大需要的書桌機能。 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 民生公司 分享 facebook

除了更衣區域外，推開藏於主臥牆面的拉門，還有著結合化妝檯、淋浴間和浴缸媲美飯店的大尺度衛浴呢！ 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 民生公司 分享 facebook

除了更衣區域外，推開藏於主臥牆面的拉門，還有著結合化妝檯、淋浴間和浴缸媲美飯店的大尺度衛浴呢！ 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 民生公司 分享 facebook





分享 facebook

出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》