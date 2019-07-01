療癒系辦公室 以綠色質材打造寬心森活
【文︱孔婕瑀 空間設計暨圖片提供︱寬森空間設計】
屋齡約莫30年的歐式風格為主的連棟三層樓，設計上使用大量且多款的綠建材，透過樓層關係界定屬性，讓人如入森林般的輕鬆自在，有效療癒工作時光！所以於材料的選擇上多以具環保綠建材為主，旨在擘劃出宛若置身在森林當中般的健康舒適，安心工作。
人文解構 辦公場域
建築本身坐落於台南市西賢一街，為融入文化與地景，外觀以中、西、日式為主，林妤緁Apple總監為跳脫傳統的白鐵防盜窗，特別透過木紋鋁格柵、台灣水泥花磚、菱形金屬網等材料，演繹台灣早期的鐵窗花美學，並兼具美感與防盜功能。
三層樓的室內設計裡，依使用機能約略區分為：一樓辦公空間、廚房、二樓空中廊道、主管辦公區、三樓仿效民宿概念，打造接待場域。從迎賓大門上的W形，由雙V（勝利Victory）意味著為顧客創造價值、團隊永續經營。而「Wide」也傳達寬森想帶給人們寬心生活的寓意。兩個victory，材質以實木、藝術玻璃、薄石板為主，暗喻設計擅長以「異材質混搭」，傳達「設計無界線」設計理念。
健康環保 回饋生活
一樓辦公區域特別挑高6公尺規劃，具極佳的空氣流動性及豐富採光，更設計富通透感的書櫃做為區域介質，讓想像力得以盡情奔馳。運用自然樸質的素材，紅磚、文化石、松木角料，打造輕鬆自在的茶水間。利用可以調節濕氣與溫度的硅藻土來淨化空氣品質。
利用挑高特性，將主管辦公室設置在二樓，並規劃空中走廊與書櫃闢出心靈沉澱的休憩場域，也能俯瞰一樓辦公區域，直接傳達想法，達到有效溝通，象徵團隊沒有界線、沒有階級劃分，以「空間再造」打破隔閡，便於培養團隊默契。因建築地點鄰台南市古蹟─安平古堡，加上民宿不多，Apple總監特別將三樓以民宿概念設計，大面積開窗隱入充裕光線，特別拓寬的陽台霎時成為悠閒的午茶空間，更可以貼心的接待朋友及訪客。
出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》
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