療癒系辦公室 以綠色質材打造寬心森活

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【文︱孔婕瑀 空間設計暨圖片提供︱寬森空間設計】

屋齡約莫30年的歐式風格為主的連棟三層樓，設計上使用大量且多款的綠建材，透過樓層關係界定屬性，讓人如入森林般的輕鬆自在，有效療癒工作時光！所以於材料的選擇上多以具環保綠建材為主，旨在擘劃出宛若置身在森林當中般的健康舒適，安心工作。





人文解構 辦公場域

建築本身坐落於台南市西賢一街，為融入文化與地景，外觀以中、西、日式為主，林妤緁Apple總監為跳脫傳統的白鐵防盜窗，特別透過木紋鋁格柵、台灣水泥花磚、菱形金屬網等材料，演繹台灣早期的鐵窗花美學，並兼具美感與防盜功能。

三層樓的室內設計裡，依使用機能約略區分為：一樓辦公空間、廚房、二樓空中廊道、主管辦公區、三樓仿效民宿概念，打造接待場域。從迎賓大門上的W形，由雙V（勝利Victory）意味著為顧客創造價值、團隊永續經營。而「Wide」也傳達寬森想帶給人們寬心生活的寓意。兩個victory，材質以實木、藝術玻璃、薄石板為主，暗喻設計擅長以「異材質混搭」，傳達「設計無界線」設計理念。





健康環保 回饋生活

一樓辦公區域特別挑高6公尺規劃，具極佳的空氣流動性及豐富採光，更設計富通透感的書櫃做為區域介質，讓想像力得以盡情奔馳。運用自然樸質的素材，紅磚、文化石、松木角料，打造輕鬆自在的茶水間。利用可以調節濕氣與溫度的硅藻土來淨化空氣品質。

利用挑高特性，將主管辦公室設置在二樓，並規劃空中走廊與書櫃闢出心靈沉澱的休憩場域，也能俯瞰一樓辦公區域，直接傳達想法，達到有效溝通，象徵團隊沒有界線、沒有階級劃分，以「空間再造」打破隔閡，便於培養團隊默契。因建築地點鄰台南市古蹟─安平古堡，加上民宿不多，Apple總監特別將三樓以民宿概念設計，大面積開窗隱入充裕光線，特別拓寬的陽台霎時成為悠閒的午茶空間，更可以貼心的接待朋友及訪客。





一樓大門由象徵victory（勝利）的兩個「V」，組合成一個「W」，寓意為wide，意寓「寬心森活」。 空間設計暨圖片提供︱寬森空間設計 分享 facebook

一樓辦公區設計富通透感的書櫃做為區域介質，讓視覺得以通透，想像力得以盡情奔馳。 空間設計暨圖片提供︱寬森空間設計 分享 facebook

二樓空中走廊挑空設計，直接俯瞰一樓辦公區，以「空間再造」打破隔閡，便於培養團隊默契。 空間設計暨圖片提供︱寬森空間設計 分享 facebook

將原前屋主和式房重新規劃為總監辦公室，以類中式禪風打造。 空間設計暨圖片提供︱寬森空間設計 分享 facebook

一樓員工辦公區特別挑高6公尺規劃，具極佳的空氣流動性及豐富採光。 空間設計暨圖片提供︱寬森空間設計 分享 facebook

三樓仿效民宿空間設計，規劃大採光的臥眠空間，方便友人來訪使用。 空間設計暨圖片提供︱寬森空間設計 分享 facebook

一樓茶水間區域牆面以硅藻土、文化石、紅磚規劃，將硅藻土具調節濕氣、淨化空氣功能加以運用。 空間設計暨圖片提供︱寬森空間設計 分享 facebook

茶水間以多樣具環保特性的異材質安排，讓室內即使空氣流通之外，也可保有清新意象。 空間設計暨圖片提供︱寬森空間設計 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》