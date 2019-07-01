異材交融穩定場域氣息 在都市的一角行走溫柔大地

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【整輯｜Join 空間設計暨圖片提供︱近境制作設計】

色彩，猶如門外向暮的晚風，藉由計畫性的編排、破格的空間體驗、異材之間的交融，以穩定整個場域的氣息。在靜謐中思考，在柔陽中感受，在連綿交織的框格裡自由，在都市的一角，從踏進家門開始，便能溫柔的行走大地。





連結

概念上透過儀式感玄關的體驗，利用不鏽鋼材質創造重點空間轉換的心理感受，穿過玄關進入整體開放的區域，在大面積的牆面上用不同材質提升變化，同時透過分割及隔柵創造流動的連結，使整個領域有更完整的連續性。





溫潤

整體大地的中性色系為空間注入了一個專屬的調性，透過材質肌理相互的交疊，大片絲柔百葉漫射的溫和光線，直接傳達場域裡安定溫暖的情緒。客廳的佈局上，巧妙的轉換了電視牆的方向讓廊道的部分結合了電視牆前方的空間，定義了橫向延伸的軸線，也讓視覺上有更寬敞的感受。





疊加

開放式的中島量體除了作為居住的核心主軸，也呼應牆面造型，賦予展延空間的可能性。設計架構在簡潔牆體形構中揉進毛絲金屬不鏽鋼的沉穩，再運用家具陳列、線性燈具的點綴，加深整個細節的層次。





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》