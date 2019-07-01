在水泥叢林中書寫自然 隨心而動享受樸實意趣

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【文︱Caroline 空間設計暨圖片提供︱築采設計】

「戶庭無塵雜，虛室有餘閒。久在樊籠里，復得返自然。」出自《歸園田居》的這段話，是陶淵明表明志不在仕宦，因此辭官歸返田園的心境。對於身處水泥叢林的現代人而言，或許無法像他一樣擁有幾畝薄田、隱逸閑居，但若能建構一處自己喜愛的生活環境、隨心而動，即便未在田園也能享有如入自然的意趣。





都市裡也能大口呼吸

此宅基地臨靠台中市政綠園道，兼有城市的便利和綠地景觀，對已有計畫換屋並希望能和家人在林蔭之中運動的屋主，可說是結合居住、工作、學習與休閒的最佳處所。設計者於毛胚屋狀態進場，順著建商預先拉配好的水電管線規劃廚房及衛浴間，再一一配置客廳、餐廳、書房及四間臥室。面朝南方的坐向，讓屋房有著極為優異的通風與採光條件，因此將一整片的開窗予以保留，引光、領風、攬景入室，創造兼顧節能、舒適的室內場域。

然而，重視家人健康的屋主意識到工業發展的日益蓬勃，空氣污染問題也越顯嚴重，在一開始委託階段便央請設計師代為尋找有助維持室內清淨的紗窗，最終採用一款由荷蘭研發生產的防霾紗窗，實現得以啟窗通風又不受懸浮微粒危害的綠色生活，天天都能暢快呼吸，享受神清氣爽的好心情。





回歸自然的簡練之美

至於整體風格的圍塑，同樣依循「自然」主題，在以淨白為基底的開放空間裡，藉著樸實清水模、溫暖木質兩大天然素材鋪陳，傳達令人心曠神怡、悠然自得的居家氛圍。自玄關進入，透由表層呈現如鏽蝕般特殊質感、花色斑駁的金屬磚界定落塵區；抬眼望向客廳，一扇木質屏風成為入口端景，輕鬆化解穿堂煞的風水顧忌之餘，其鮮明的紋理也與腳下地磚彼此呼應、相映成趣；由此延伸到室內的一系列櫃體，既滿足豐富的收納機能，也運用了清爽的白製造視覺輕盈效果 。

客廳電視主牆以仿清水模的做法大面積鋪敘，並展延至局部立面，為此寬闊的空間尺度賦予靜謐恬適的氛圍。完全敞開的公領域裡，利用木質天花劃分出廚房與中島吧檯的獨特機能性，刻意為之的斜面造型亦巧妙修飾了既有樑體；臨窗處的大餐桌，同時也是展示模型、心愛收藏及生活物件的多元休憩區，為一家人的日常平添更多樂趣！





從玄關轉至室內的立面上，延續電視主牆的灰階清水模調性，展現質樸美感。 空間設計暨圖片提供︱築采設計 分享 facebook

玄關地坪帶有鏽蝕感的金屬磚，和客廳視覺屏風上的紋理相互呼應，平添斑駁原始的自然況味。 空間設計暨圖片提供︱築采設計 分享 facebook

從玄關轉至室內的立面上，延續電視主牆的灰階清水模調性，展現質樸美感。 空間設計暨圖片提供︱築采設計 分享 facebook

位於沙發後方的餐廳，同時也是開放式工作書房及展示主人收藏的多功能區域。 空間設計暨圖片提供︱築采設計 分享 facebook

運用溫暖木質清楚界定中島廚房的機能性，刻意導斜的造型順勢修飾了原本突兀的大樑結構。 空間設計暨圖片提供︱築采設計 分享 facebook

承襲公領域的自然主題，主臥室也以大地色系揉塑安定寧靜的氛圍，並善用樑下空間規劃出滿足屋主需求的各種機能。 空間設計暨圖片提供︱築采設計 分享 facebook

承襲公領域的自然主題，主臥室也以大地色系揉塑安定寧靜的氛圍，並善用樑下空間規劃出滿足屋主需求的各種機能。 空間設計暨圖片提供︱築采設計 分享 facebook

以深淺木紋交織的獨立工作書房，在一致性的空間調性裡又創造出視覺層次變化。 空間設計暨圖片提供︱築采設計 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》