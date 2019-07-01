融合國際時尚語彙 演繹時尚新古典極緻美學

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【文︱孔婕瑀 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司】

優雅而大方氣度的新古典，總吸引著層峰人士的喜愛。擅於安排如此經典大器場域的善米設計郭萬鴻總監，融合國際時尚語彙，以磅礡而不凡的細緻與情感的堆砌，演繹新古典的精彩美學的表現，凌駕於構組的場域裡。

總是將古典華麗優雅的因子，融會華麗經典的美學態度，作為所居的宅邸風格氛圍，除了搭配手工訂製的裝置藝術、家具軟件外，更一直以來是善米設計團隊擅於追求頂級生活的層峰人士，所提供的設計哲學，從設計、感官、時尚、潮流、美學等觀想作為主軸，創造獨特、優質、經典堂皇的場域價值。





挹注 高雅浪漫風華

與此案屋主是第三次合作，郭萬鴻總監於設計規劃上，融入新古典與國際時尚的潮流概念，自比例、材質、顏色的挑選搭配，讓每一元素、線面、陳設等彼此烘托，回應居者獨具品味與美學特質。

郭萬鴻總監將每次出國旅行所帶給視覺與創意的震撼，融會之後演繹別於時下的古典質蘊，藉由客製化的專屬性，規劃空間高度、寬度的比例效果，融匯時尚、前衛、熱情與品味的生活態度，傾注華麗質感，展現絕對典雅、絕對人文、絕對精緻、絕對大器的尺度，給予回家的人一種貼心而華貴的溫暖。





訂製 古典低調華麗

玄關處以大理石馬賽克拼花搭配屏風，並以鈦金做雷射切割的圖案設計，引述入門迎賓般的磅礡氣勢。客廳以對稱作為前後主牆設計表現，電視牆面透過藍彩琉璃大理石的自然紋理，延伸大器華麗的氣勢，沙發後方壁面以鈦金裝飾線條、燈具，皆以對稱效果呼應高雅氣質。餐廳區域利用櫃體及金鏡、灰鏡交織成立體造型，串連出雅緻而堂皇的貴氣，體現新古典風格下精緻而細膩、優雅而浪漫的空間精神。

於廊道立面設計上，連袂動線開口的門扇設計，讓視覺更加延伸、開闊，並延續廳區對於材質工法細節的要求，將現代豪宅式需要的專屬氣勢，從華麗意象中完整的感受到。更於廊道底端的白鶴繁花圖獨特的圖騰紋理，透過客製尺度與金屬框架，構成主要裝置端景，衍生堂皇華麗印象；臥眠區域從優雅迷人的意象出發，高貴細緻的休憩底蘊。善米設計團隊要將層峰頂級的生活品味，透過獨具藝術美學結合細膩工法設計、訂製陳設傢俬，將居者尊榮而軒昂的氣度毫不保留的呈現出來！





沙發後方壁面以鈦金裝飾線條、燈具，皆以對稱效果呼應高雅氣質。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司 分享 facebook

電視牆面透過大理石的自然紋理，延伸大器華麗的氣勢。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司 分享 facebook

廊道底端以進口壁紙獨特的圖騰紋理，金屬框架設計，衍生堂皇華麗印象。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司 分享 facebook

玄關處地材手工拼貼的圖騰設計，搭配金鏡做雷射切割端景介面，引述磅礡迎賓氣勢。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司 分享 facebook

餐廳櫃體及立面造型設計，體現新古典精緻而細膩、優雅而浪漫的空間精神。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司 分享 facebook

藉由客製化的專屬性，融匯時尚、前衛、熱情與品味的生活態度。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司 分享 facebook

臥眠區域從優雅迷人的意象出發，高貴細緻的休憩底蘊。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司 分享 facebook

結合細膩工法設計、訂製陳設傢俬，回應居者獨具品味與美學特質。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》