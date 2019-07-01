親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

中職／葉君璋看狀元劉基鴻 盼未來比肩張泰山

直播／香港示威民眾撬開鐵捲門！衝進立法會了

融合國際時尚語彙 演繹時尚新古典極緻美學

2019-07-01 09:26Living & Design 住宅美學

分享

【文︱孔婕瑀 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司】

優雅而大方氣度的新古典，總吸引著層峰人士的喜愛。擅於安排如此經典大器場域的善米設計郭萬鴻總監，融合國際時尚語彙，以磅礡而不凡的細緻與情感的堆砌，演繹新古典的精彩美學的表現，凌駕於構組的場域裡。

總是將古典華麗優雅的因子，融會華麗經典的美學態度，作為所居的宅邸風格氛圍，除了搭配手工訂製的裝置藝術、家具軟件外，更一直以來是善米設計團隊擅於追求頂級生活的層峰人士，所提供的設計哲學，從設計、感官、時尚、潮流、美學等觀想作為主軸，創造獨特、優質、經典堂皇的場域價值。


挹注 高雅浪漫風華

與此案屋主是第三次合作，郭萬鴻總監於設計規劃上，融入新古典與國際時尚的潮流概念，自比例、材質、顏色的挑選搭配，讓每一元素、線面、陳設等彼此烘托，回應居者獨具品味與美學特質。

郭萬鴻總監將每次出國旅行所帶給視覺與創意的震撼，融會之後演繹別於時下的古典質蘊，藉由客製化的專屬性，規劃空間高度、寬度的比例效果，融匯時尚、前衛、熱情與品味的生活態度，傾注華麗質感，展現絕對典雅、絕對人文、絕對精緻、絕對大器的尺度，給予回家的人一種貼心而華貴的溫暖。


訂製 古典低調華麗

玄關處以大理石馬賽克拼花搭配屏風，並以鈦金做雷射切割的圖案設計，引述入門迎賓般的磅礡氣勢。客廳以對稱作為前後主牆設計表現，電視牆面透過藍彩琉璃大理石的自然紋理，延伸大器華麗的氣勢，沙發後方壁面以鈦金裝飾線條、燈具，皆以對稱效果呼應高雅氣質。餐廳區域利用櫃體及金鏡、灰鏡交織成立體造型，串連出雅緻而堂皇的貴氣，體現新古典風格下精緻而細膩、優雅而浪漫的空間精神。

於廊道立面設計上，連袂動線開口的門扇設計，讓視覺更加延伸、開闊，並延續廳區對於材質工法細節的要求，將現代豪宅式需要的專屬氣勢，從華麗意象中完整的感受到。更於廊道底端的白鶴繁花圖獨特的圖騰紋理，透過客製尺度與金屬框架，構成主要裝置端景，衍生堂皇華麗印象；臥眠區域從優雅迷人的意象出發，高貴細緻的休憩底蘊。善米設計團隊要將層峰頂級的生活品味，透過獨具藝術美學結合細膩工法設計、訂製陳設傢俬，將居者尊榮而軒昂的氣度毫不保留的呈現出來！


沙發後方壁面以鈦金裝飾線條、燈具，皆以對稱效果呼應高雅氣質。 空間設計暨圖片提供...
沙發後方壁面以鈦金裝飾線條、燈具，皆以對稱效果呼應高雅氣質。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司
分享

電視牆面透過大理石的自然紋理，延伸大器華麗的氣勢。 空間設計暨圖片提供︱善米設計...
電視牆面透過大理石的自然紋理，延伸大器華麗的氣勢。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司
分享

廊道底端以進口壁紙獨特的圖騰紋理，金屬框架設計，衍生堂皇華麗印象。 空間設計暨圖...
廊道底端以進口壁紙獨特的圖騰紋理，金屬框架設計，衍生堂皇華麗印象。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司
分享

玄關處地材手工拼貼的圖騰設計，搭配金鏡做雷射切割端景介面，引述磅礡迎賓氣勢。 空...
玄關處地材手工拼貼的圖騰設計，搭配金鏡做雷射切割端景介面，引述磅礡迎賓氣勢。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司
分享

餐廳櫃體及立面造型設計，體現新古典精緻而細膩、優雅而浪漫的空間精神。 空間設計暨...
餐廳櫃體及立面造型設計，體現新古典精緻而細膩、優雅而浪漫的空間精神。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司
分享

藉由客製化的專屬性，融匯時尚、前衛、熱情與品味的生活態度。 空間設計暨圖片提供︱...
藉由客製化的專屬性，融匯時尚、前衛、熱情與品味的生活態度。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司
分享

臥眠區域從優雅迷人的意象出發，高貴細緻的休憩底蘊。 空間設計暨圖片提供︱善米設計...
臥眠區域從優雅迷人的意象出發，高貴細緻的休憩底蘊。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司
分享

結合細膩工法設計、訂製陳設傢俬，回應居者獨具品味與美學特質。 空間設計暨圖片提供...
結合細膩工法設計、訂製陳設傢俬，回應居者獨具品味與美學特質。 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司
分享


分享

出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年6月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。

相關新聞

在空間中暈染烙印光影足跡 悄然傳遞純熟洗鍊的美學設計

2019-07-01 15:13

簡約明快的現代居宅 蘊含細節美感的明朗優雅

2019-07-01 15:10

療癒系辦公室 以綠色質材打造寬心森活

2019-07-01 15:08

異材交融穩定場域氣息 在都市的一角行走溫柔大地

2019-07-01 09:31

在水泥叢林中書寫自然 隨心而動享受樸實意趣

2019-07-01 09:28

五口之家的新居生活 以質樸顯美揮灑雅逸餘韻

2019-07-01 09:21

轉載法式新古典意象 譜出暮藝靜綠空間符碼

2019-06-20 08:50

輕工業風格下的復古魅力 粗獷視覺下細膩工法的演繹

2019-06-02 14:09

打造漸進生活美學 以圓融平衡空間菱角

2019-06-02 14:07

藝術美學擘劃敞朗空間印象　圍塑都會風範品味生活

2019-05-29 15:24

天府之國麓湖美境 以光影營造千姿百態的空間靈魂

2019-05-29 15:20

靜映山居 乘載歷史時光與建築再現

2019-05-29 15:05

滋養想像力的溫床 以微溫藍調打造空間生命力

2019-05-29 14:53

以簡練黑白打造一方天地 敘說簡單雋永的空間故事

2019-05-29 12:24

創意機能兼具 揭開平價日本丼飯店面空間美學的祕密！

2019-05-21 15:11

邁向健康無毒的居住概念 以細膩材質形塑空間視覺美感！

2019-05-20 14:07

書房 是隨性中的輕快曲調！

2019-05-08 12:58

狂歡嘉年華 潑水的祝福

2019-05-08 12:42

菁英薈萃極具人文內涵 建築起與自然融合的建築

2019-05-08 08:51

徜徉於沉穩內斂的法式優雅 品味慢活

2019-05-08 08:48

善用元素心理學 方見閒逸優雅真奢華

2019-05-08 08:40

融早期農村社會的人文特色「亭仔腳」 將生活記憶延續至居所空間

2019-05-02 15:37

40餘年老屋乘載人們重要精神寄託 打造信仰之所

2019-05-02 15:30

以俐落線面打造獨特魅力 讓瞬息美好靜止於空間各方

2019-04-16 15:37

回歸自然 具靈性生命力-得獎作品「迴盪」

2019-04-11 09:04

善用壁紙自造公領域的主題美學！

2019-03-29 16:03

居家空間模樣為何？「方圓之間」訴說著居住者的人生觀

2019-03-27 13:19

精湛時尚五感饗宴

2019-03-15 13:46

現代生活旨趣

2019-03-15 13:46

日軸

2019-03-15 13:08

高端豪宅思維

2019-03-15 13:08

自然之境

2019-03-14 15:24

蛻變

2019-03-14 15:22

溫暖率性的 Loft 魅力

2019-03-12 14:42

因愛而生 打造人與毛孩的舒適環境

2019-03-12 14:39

和洋共生 打破空間疏離創造新和風主義

2019-03-11 13:56

享受在家中的每一刻

2019-03-11 13:54

去繁從簡的質感生活

2019-03-08 14:10

「和洋共生」 已成究極和風進階關鍵詞

2019-03-08 14:10
看更多

熱門文章

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

讀原文小說培養英語力 高中生多益975分

2019-06-21 11:34

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 08:50

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:18

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

用英語閱讀開啟視野 培養邏輯思考與溝通能力

2019-06-21 11:34

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

上司讓你害怕? ──請教瑪德蓮

2019-06-27 08:54

高中男孩結合影音練英語 學測滿級分錄取香港名校

2019-06-21 11:34

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-21 10:24

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 08:53

G20看科技戰眉角 美國打華為碰到超強反擊力

2019-06-27 11:41

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 13:11

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top