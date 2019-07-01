融合國際時尚語彙 演繹時尚新古典極緻美學
【文︱孔婕瑀 空間設計暨圖片提供︱善米設計有限公司】
優雅而大方氣度的新古典，總吸引著層峰人士的喜愛。擅於安排如此經典大器場域的善米設計郭萬鴻總監，融合國際時尚語彙，以磅礡而不凡的細緻與情感的堆砌，演繹新古典的精彩美學的表現，凌駕於構組的場域裡。
總是將古典華麗優雅的因子，融會華麗經典的美學態度，作為所居的宅邸風格氛圍，除了搭配手工訂製的裝置藝術、家具軟件外，更一直以來是善米設計團隊擅於追求頂級生活的層峰人士，所提供的設計哲學，從設計、感官、時尚、潮流、美學等觀想作為主軸，創造獨特、優質、經典堂皇的場域價值。
挹注 高雅浪漫風華
與此案屋主是第三次合作，郭萬鴻總監於設計規劃上，融入新古典與國際時尚的潮流概念，自比例、材質、顏色的挑選搭配，讓每一元素、線面、陳設等彼此烘托，回應居者獨具品味與美學特質。
郭萬鴻總監將每次出國旅行所帶給視覺與創意的震撼，融會之後演繹別於時下的古典質蘊，藉由客製化的專屬性，規劃空間高度、寬度的比例效果，融匯時尚、前衛、熱情與品味的生活態度，傾注華麗質感，展現絕對典雅、絕對人文、絕對精緻、絕對大器的尺度，給予回家的人一種貼心而華貴的溫暖。
訂製 古典低調華麗
玄關處以大理石馬賽克拼花搭配屏風，並以鈦金做雷射切割的圖案設計，引述入門迎賓般的磅礡氣勢。客廳以對稱作為前後主牆設計表現，電視牆面透過藍彩琉璃大理石的自然紋理，延伸大器華麗的氣勢，沙發後方壁面以鈦金裝飾線條、燈具，皆以對稱效果呼應高雅氣質。餐廳區域利用櫃體及金鏡、灰鏡交織成立體造型，串連出雅緻而堂皇的貴氣，體現新古典風格下精緻而細膩、優雅而浪漫的空間精神。
於廊道立面設計上，連袂動線開口的門扇設計，讓視覺更加延伸、開闊，並延續廳區對於材質工法細節的要求，將現代豪宅式需要的專屬氣勢，從華麗意象中完整的感受到。更於廊道底端的白鶴繁花圖獨特的圖騰紋理，透過客製尺度與金屬框架，構成主要裝置端景，衍生堂皇華麗印象；臥眠區域從優雅迷人的意象出發，高貴細緻的休憩底蘊。善米設計團隊要將層峰頂級的生活品味，透過獨具藝術美學結合細膩工法設計、訂製陳設傢俬，將居者尊榮而軒昂的氣度毫不保留的呈現出來！
出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》
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