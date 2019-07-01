五口之家的新居生活 以質樸顯美揮灑雅逸餘韻

【整輯︱Thomas 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計】

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五口之家的新居生活，在亞維空間設計簡瑋琪室內設計師的巧思細膩擘劃下，在場域中揮灑魔法展現令人驚豔的質樸鄉村風情，不僅滿足屋主對於品味風格的期盼，細膩的機能設計也滿足全家人的生活需求，藉由層次堆疊的豐沛美學肌理，綻放生活中無限雋永的雅逸風華。

玄關、客廳、餐廳及書房構成一個連貫的生活場域，並透過門拱、建築既有結構樑柱及天花造型等分割手法，突顯各空間個別的機能性，且締造出開放、層層漸進的視覺感。每個區塊既獨立且分別蘊含獨特細節，整體風格在統一的線板和裝飾元素下，鋪陳出一致和諧的優雅韻味。





各適其所的品味風華

品味卓越的屋主和對於自我生活風格各有看法的家人，在亞維空間設計簡瑋琪室內設計師細膩的觀察與互動中，洞悉歸納出揉合法式鄉村風格的浪漫與自然、美式的典雅和大器、英式的優雅品味等雋永的設計文明風範；同時，在115平方的空間尺度中需納入4間寢臥情境，而男主人專屬的工作書房則需規劃大量的收納空間。因此，設計師重新規畫整體的格局，將過往3房重新調整為合宜的4房格局，同時藉由公領域無實牆隔間的開放式規劃，打造出明亮通透的互動串聯節奏感。

簡瑋琪設計師以「既可盡享獨舞時的自在悠閒、當共舞時又能和諧皆美」作為本案設計核心，各不相同的質材與配色賦予每個區塊各自的空間定義，也創造了獨特的細節表現，復由一致的裝飾元素形塑整體視覺質感。羅馬式經典門拱、復古鐵件窗花、寧靜灰的玄關肩負迎賓歸家的靜謐沉靜；餐廳以法式深邃的美學打底，餐邊櫃中段佐搭繽紛花磚，更添醒目點睛之作；客廳中電視主牆佐以層次律動紋理，再綴以雕花紋室的沙發背牆，讓美式大器的起居魅力不逕而走。





設計最大化的巧思擘劃

寢臥中依據不同家庭成員的需求，佐以搭配個性十足的風格場景，雙色的門片呼應寢臥中主色調，透過設計師嚴謹的人體工學尺寸比例的設計思考中，迎刃有餘地創造出寬裕舒暢的舒眠場景，打造出雅適愜意與極具個性感的獨享寢臥情境。

當代的生活起居空間有限，藉由設計師對於空間的敏銳度重新歸納出全新的生活格局，不僅為空間注入有別過往的嶄新面貌，同時也為無限可能的未來生活添增迷人的品味風格。深受許多品味卓越愛家人倚重的亞維空間設計簡瑋琪室內設計師，於本案中精彩演繹了空間美學的再定義，同時在畸零角落及量身訂做的家具、櫃體讓收納最大化，在有限的空間中以最大化的設計手法，讓全家人嶄新的生活有更悠揚自在的動人旋律。





清新宜人的鄉村風格，透過自然仿生的情境，營造生活的愜意度假感。 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計 分享 facebook

帶點穀倉式的拱門造型為空間添增趣味感。 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計 分享 facebook

優雅線板的運用讓舒適自然的鄉村風格更為濃郁。 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計 分享 facebook

收納設計的小巧思和異材質的運用彰顯設計的純熟度。 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計 分享 facebook

空間的角落配置座凳區，成為一畔獨享的天地。 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計 分享 facebook

舒緩靜謐的寢臥空間，內斂沉穩的中性暖色調，鋪陳舒眠的情境。 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計 分享 facebook

藉由空間的動線配置滿足不同機能使用的需求。 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計 分享 facebook

兒童寢臥運用活潑清亮的色彩展現活力個性。 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計 分享 facebook

浪漫的氣質氛圍實現童話般的夢境。 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》