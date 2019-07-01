五口之家的新居生活 以質樸顯美揮灑雅逸餘韻
【整輯︱Thomas 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計】
五口之家的新居生活，在亞維空間設計簡瑋琪室內設計師的巧思細膩擘劃下，在場域中揮灑魔法展現令人驚豔的質樸鄉村風情，不僅滿足屋主對於品味風格的期盼，細膩的機能設計也滿足全家人的生活需求，藉由層次堆疊的豐沛美學肌理，綻放生活中無限雋永的雅逸風華。
玄關、客廳、餐廳及書房構成一個連貫的生活場域，並透過門拱、建築既有結構樑柱及天花造型等分割手法，突顯各空間個別的機能性，且締造出開放、層層漸進的視覺感。每個區塊既獨立且分別蘊含獨特細節，整體風格在統一的線板和裝飾元素下，鋪陳出一致和諧的優雅韻味。
各適其所的品味風華
品味卓越的屋主和對於自我生活風格各有看法的家人，在亞維空間設計簡瑋琪室內設計師細膩的觀察與互動中，洞悉歸納出揉合法式鄉村風格的浪漫與自然、美式的典雅和大器、英式的優雅品味等雋永的設計文明風範；同時，在115平方的空間尺度中需納入4間寢臥情境，而男主人專屬的工作書房則需規劃大量的收納空間。因此，設計師重新規畫整體的格局，將過往3房重新調整為合宜的4房格局，同時藉由公領域無實牆隔間的開放式規劃，打造出明亮通透的互動串聯節奏感。
簡瑋琪設計師以「既可盡享獨舞時的自在悠閒、當共舞時又能和諧皆美」作為本案設計核心，各不相同的質材與配色賦予每個區塊各自的空間定義，也創造了獨特的細節表現，復由一致的裝飾元素形塑整體視覺質感。羅馬式經典門拱、復古鐵件窗花、寧靜灰的玄關肩負迎賓歸家的靜謐沉靜；餐廳以法式深邃的美學打底，餐邊櫃中段佐搭繽紛花磚，更添醒目點睛之作；客廳中電視主牆佐以層次律動紋理，再綴以雕花紋室的沙發背牆，讓美式大器的起居魅力不逕而走。
設計最大化的巧思擘劃
寢臥中依據不同家庭成員的需求，佐以搭配個性十足的風格場景，雙色的門片呼應寢臥中主色調，透過設計師嚴謹的人體工學尺寸比例的設計思考中，迎刃有餘地創造出寬裕舒暢的舒眠場景，打造出雅適愜意與極具個性感的獨享寢臥情境。
當代的生活起居空間有限，藉由設計師對於空間的敏銳度重新歸納出全新的生活格局，不僅為空間注入有別過往的嶄新面貌，同時也為無限可能的未來生活添增迷人的品味風格。深受許多品味卓越愛家人倚重的亞維空間設計簡瑋琪室內設計師，於本案中精彩演繹了空間美學的再定義，同時在畸零角落及量身訂做的家具、櫃體讓收納最大化，在有限的空間中以最大化的設計手法，讓全家人嶄新的生活有更悠揚自在的動人旋律。
出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》
精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年6月號或上設計王觀看更多設計資訊
留言