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轉載法式新古典意象 譜出暮藝靜綠空間符碼

2019-06-20 08:50Living & Design 住宅美學

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【文︱孔婕瑀　空間設計暨圖片提供︱舒杰室內裝修設計】

法國時裝之母Chanel談到時尚曾說：「時尚不僅只在服裝上，它還存在於天空中、街上，時尚與我們的觀念、生活方式、社會都是習習相關的。」退去洛可可時期的繁複瑰麗，將華貴簡化成為細節，轉載成為法式新古典意象，解構現代審視時尚潮流的相關符碼。

設計狂小姐® Debbs Chen 陳琬婷在此次規劃上以法式新古典風格融會現代時尚，自然且悠然自得，渲染如陽光般明媚的色彩調性，給予滿室浪漫清新的意趣，建構出恢宏氣勢、豪華舒適的居住空間。


優雅‧轉載生活態度

法國知名室內設計施普特曼認為：「空間設計的本質，在為人們營造如魚得水般自在的環境。」

空間藉由視野、光、及材質脈絡的參照，邀約居住者探索空間元素的本質與抽象性，試圖透過元素及語彙來捕捉空間之美，在設計上講求心靈的自然回歸感，融入人文氛圍的生活態度。玄關區域設計上刻意壓低彩度，在光線的鋪陳裡，運用新古典風格裡慣有的對稱工法，低調華麗的層次美學，於此悄然展開。進入廳區，沙發後方主牆利用比例、線條、顏色，分割優雅尺度表情，同時透過環伺全室低斂優雅的綠色，體會到主人悠然自得的生活態度。


詩意‧絢麗

於設計上追求色彩和內在聯繫外，設計狂小姐® Debbs Chen 陳琬婷更推崇優雅、高貴和浪漫的實踐。將對於建築的理想情景，以及關乎生活的詩意、詩境，力求在語彙上傳遞氣質底蘊予人深度的感染。

餐廳空間以四扇玻璃推拉門扉輔以鈦金，強調「藝術」是日常生活表現的形式，引申空間大器開闊、精緻華貴的場域感受，藉由中島聯袂餐桌設計，加上餐具櫃的比例及廚房牆面適度的留白，對應出生活自在的況味。私密空間規劃上，顏色以清淺柔和為主，主牆等比例的線條分割及層次效果，延續廳區風格精緻大器的氛圍。設計狂小姐®Debbs Chen 陳琬婷讓法式新古典風格透過生活的轉譯，重新詮釋美學的深度涵養，釀構出令人驚喜的空間趣味，在低斂空間裡悠緩陳述著華麗的感動。


以實木百葉調節光線的強弱，引述優雅氛圍。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計
以實木百葉調節光線的強弱，引述優雅氛圍。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計
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對稱語彙為主的主牆設計，引申法式經典風格精神。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計
對稱語彙為主的主牆設計，引申法式經典風格精神。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計
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沙發後方主牆利用比例、線條、顏色，分割優雅尺度表情。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計
沙發後方主牆利用比例、線條、顏色，分割優雅尺度表情。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計
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餐廳空間以四扇玻璃推拉門扉輔以鈦金，引申空間大器開闊、精緻華貴的場域感受。 圖片...
餐廳空間以四扇玻璃推拉門扉輔以鈦金，引申空間大器開闊、精緻華貴的場域感受。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計
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藉由中島聯袂餐桌設計，對應出生活自在的況味 圖片提供︱舒杰室內裝修設計
藉由中島聯袂餐桌設計，對應出生活自在的況味 圖片提供︱舒杰室內裝修設計
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以線性分割的床頭主牆設計，引述優雅意趣。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計
以線性分割的床頭主牆設計，引述優雅意趣。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計
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豐富的收納機能規劃，滿足屋主生活所需。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計
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軟件陳設與燈飾布藝，皆延續廳區的典雅意象。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計
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更衣室依著屋主的生活收納需求作為設計主題，給予豐富的機能性。 圖片提供︱舒杰室內...
更衣室依著屋主的生活收納需求作為設計主題，給予豐富的機能性。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計
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出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年6月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。

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