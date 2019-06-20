轉載法式新古典意象 譜出暮藝靜綠空間符碼

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【文︱孔婕瑀 空間設計暨圖片提供︱舒杰室內裝修設計】

法國時裝之母Chanel談到時尚曾說：「時尚不僅只在服裝上，它還存在於天空中、街上，時尚與我們的觀念、生活方式、社會都是習習相關的。」退去洛可可時期的繁複瑰麗，將華貴簡化成為細節，轉載成為法式新古典意象，解構現代審視時尚潮流的相關符碼。

設計狂小姐® Debbs Chen 陳琬婷在此次規劃上以法式新古典風格融會現代時尚，自然且悠然自得，渲染如陽光般明媚的色彩調性，給予滿室浪漫清新的意趣，建構出恢宏氣勢、豪華舒適的居住空間。





優雅‧轉載生活態度

法國知名室內設計施普特曼認為：「空間設計的本質，在為人們營造如魚得水般自在的環境。」

空間藉由視野、光、及材質脈絡的參照，邀約居住者探索空間元素的本質與抽象性，試圖透過元素及語彙來捕捉空間之美，在設計上講求心靈的自然回歸感，融入人文氛圍的生活態度。玄關區域設計上刻意壓低彩度，在光線的鋪陳裡，運用新古典風格裡慣有的對稱工法，低調華麗的層次美學，於此悄然展開。進入廳區，沙發後方主牆利用比例、線條、顏色，分割優雅尺度表情，同時透過環伺全室低斂優雅的綠色，體會到主人悠然自得的生活態度。





詩意‧絢麗

於設計上追求色彩和內在聯繫外，設計狂小姐® Debbs Chen 陳琬婷更推崇優雅、高貴和浪漫的實踐。將對於建築的理想情景，以及關乎生活的詩意、詩境，力求在語彙上傳遞氣質底蘊予人深度的感染。

餐廳空間以四扇玻璃推拉門扉輔以鈦金，強調「藝術」是日常生活表現的形式，引申空間大器開闊、精緻華貴的場域感受，藉由中島聯袂餐桌設計，加上餐具櫃的比例及廚房牆面適度的留白，對應出生活自在的況味。私密空間規劃上，顏色以清淺柔和為主，主牆等比例的線條分割及層次效果，延續廳區風格精緻大器的氛圍。設計狂小姐®Debbs Chen 陳琬婷讓法式新古典風格透過生活的轉譯，重新詮釋美學的深度涵養，釀構出令人驚喜的空間趣味，在低斂空間裡悠緩陳述著華麗的感動。





以實木百葉調節光線的強弱，引述優雅氛圍。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計 分享 facebook

對稱語彙為主的主牆設計，引申法式經典風格精神。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計 分享 facebook

沙發後方主牆利用比例、線條、顏色，分割優雅尺度表情。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計 分享 facebook

餐廳空間以四扇玻璃推拉門扉輔以鈦金，引申空間大器開闊、精緻華貴的場域感受。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計 分享 facebook

藉由中島聯袂餐桌設計，對應出生活自在的況味 圖片提供︱舒杰室內裝修設計 分享 facebook

以線性分割的床頭主牆設計，引述優雅意趣。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計 分享 facebook

豐富的收納機能規劃，滿足屋主生活所需。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計 分享 facebook

軟件陳設與燈飾布藝，皆延續廳區的典雅意象。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計 分享 facebook

更衣室依著屋主的生活收納需求作為設計主題，給予豐富的機能性。 圖片提供︱舒杰室內裝修設計 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》