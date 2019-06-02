輕工業風格下的復古魅力 粗獷視覺下細膩工法的演繹

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【文｜孔婕瑀 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計】

25坪、25年屋齡的室內建築形式，因裝潢過於老舊，希冀可以在不動格局的狀況下，重新給予未來生活空間嶄新的面貌。楊俊宏、白仟卉設計師有著絕對專業的建築、室內設計的學養背景及實戰經驗，基礎工程與結構加強之外，整體以輕工業復古風格打造，給予粗獷視覺下細膩工法的演繹。





修復再生 詮釋生活情感

「設計過程中，格局不做變動之外，一些原有的收納櫃體，只要可堪使用的，我們都是保留原始櫃體，並以木作重新製作門片設計，以及機能方面的補強。」白仟卉設計師表示。

考量到屋主本身對於色彩相當敏銳，同時對於復古質感的斑駁、老舊，也有著相當的喜好，尤其平時偏愛四處蒐羅老件用品及家具，希冀將這樣的質感與底蘊，挹注在未來生活的空間當中。楊俊宏、白仟卉設計師針對原有屋況的結構、管線做加強並汰換，天花材質使用上以純天然、無毒、無污染、可調節濕氣、抗黴菌、抗潮濕、減少過敏原、追求自然、具環保、健康、具觸感的的灰泥塗料，對應電視主牆及沙發背牆的磐多磨細緻表情，上下映襯且衝突的手感下，挹注自然意象。





客製老件 延續材質生命

設計，從異材質的結合發掘時尚的必然表情，從低斂彩度的配置裡體現時尚的無窮魅力，從承載壓力的生活中探討時尚美學的創意思維。透過開放視聽區的灰階表情，聯袂家具上透過老件木料的挑選與訂製，成就輕工業風格下的復古魅力。

餐廳區域書櫃以原有櫃體做表面材料的重新安排，挹注新生的櫃體表情。餐桌即是設計師與屋主至舊木回收場幾番尋找後，獲得的材質、比例、觸感與屋主需求相符合的木料，後透過客製化設計，衍生合乎廳區氛圍風格的家具品項。

餐、廚區利用開放式吧台界定區域屬性，也同時賦予多元機能。楊俊宏、白仟卉設計師於整體空間透過自然與間接光源的互相搭配、材質的深淺的融合，積極而有效的釋放出空間最大值，同時賦予其相當的空間旨趣。





主牆以磐多磨材質規劃，細膩觸感下，與粗獷工業風格共構衝突意象。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計 分享 facebook

餐廳旁櫃體藉由原櫃體架構、木作方式修復，演繹生活機能 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計 分享 facebook

沙發後方主牆與電視主牆採相同材質安排，呼應前後協調感受。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計 分享 facebook

衛浴空間採乾濕分離設計。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計 分享 facebook

書房書桌以舊木、鐵件材質，採客製設計，映襯工業風格。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計 分享 facebook

開放式餐、廚區域，規劃吧台做為介質，豐富機能。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計 分享 facebook

臥眠區域延續廳區工業風格，利用單純顏色、線條，規劃休憩機能與氛圍。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計 分享 facebook

臥眠區域延續廳區工業風格，利用單純顏色、線條，規劃休憩機能與氛圍。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計 分享 facebook





出自《Living & Design 住宅美學 No.118》

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