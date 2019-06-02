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輕工業風格下的復古魅力 粗獷視覺下細膩工法的演繹

2019-06-02 14:09Living & Design 住宅美學

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【文｜孔婕瑀　空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計】

25坪、25年屋齡的室內建築形式，因裝潢過於老舊，希冀可以在不動格局的狀況下，重新給予未來生活空間嶄新的面貌。楊俊宏、白仟卉設計師有著絕對專業的建築、室內設計的學養背景及實戰經驗，基礎工程與結構加強之外，整體以輕工業復古風格打造，給予粗獷視覺下細膩工法的演繹。


修復再生 詮釋生活情感

「設計過程中，格局不做變動之外，一些原有的收納櫃體，只要可堪使用的，我們都是保留原始櫃體，並以木作重新製作門片設計，以及機能方面的補強。」白仟卉設計師表示。

考量到屋主本身對於色彩相當敏銳，同時對於復古質感的斑駁、老舊，也有著相當的喜好，尤其平時偏愛四處蒐羅老件用品及家具，希冀將這樣的質感與底蘊，挹注在未來生活的空間當中。楊俊宏、白仟卉設計師針對原有屋況的結構、管線做加強並汰換，天花材質使用上以純天然、無毒、無污染、可調節濕氣、抗黴菌、抗潮濕、減少過敏原、追求自然、具環保、健康、具觸感的的灰泥塗料，對應電視主牆及沙發背牆的磐多磨細緻表情，上下映襯且衝突的手感下，挹注自然意象。


客製老件 延續材質生命

設計，從異材質的結合發掘時尚的必然表情，從低斂彩度的配置裡體現時尚的無窮魅力，從承載壓力的生活中探討時尚美學的創意思維。透過開放視聽區的灰階表情，聯袂家具上透過老件木料的挑選與訂製，成就輕工業風格下的復古魅力。

餐廳區域書櫃以原有櫃體做表面材料的重新安排，挹注新生的櫃體表情。餐桌即是設計師與屋主至舊木回收場幾番尋找後，獲得的材質、比例、觸感與屋主需求相符合的木料，後透過客製化設計，衍生合乎廳區氛圍風格的家具品項。

餐、廚區利用開放式吧台界定區域屬性，也同時賦予多元機能。楊俊宏、白仟卉設計師於整體空間透過自然與間接光源的互相搭配、材質的深淺的融合，積極而有效的釋放出空間最大值，同時賦予其相當的空間旨趣。


主牆以磐多磨材質規劃，細膩觸感下，與粗獷工業風格共構衝突意象。 空間設計暨圖片提...
主牆以磐多磨材質規劃，細膩觸感下，與粗獷工業風格共構衝突意象。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計
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餐廳旁櫃體藉由原櫃體架構、木作方式修復，演繹生活機能 空間設計暨圖片提供︱卡比斯...
餐廳旁櫃體藉由原櫃體架構、木作方式修復，演繹生活機能 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計
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沙發後方主牆與電視主牆採相同材質安排，呼應前後協調感受。 空間設計暨圖片提供︱卡...
沙發後方主牆與電視主牆採相同材質安排，呼應前後協調感受。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計
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衛浴空間採乾濕分離設計。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計
衛浴空間採乾濕分離設計。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計
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書房書桌以舊木、鐵件材質，採客製設計，映襯工業風格。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯...
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開放式餐、廚區域，規劃吧台做為介質，豐富機能。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝...
開放式餐、廚區域，規劃吧台做為介質，豐富機能。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計
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臥眠區域延續廳區工業風格，利用單純顏色、線條，規劃休憩機能與氛圍。 空間設計暨圖...
臥眠區域延續廳區工業風格，利用單純顏色、線條，規劃休憩機能與氛圍。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計
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臥眠區域延續廳區工業風格，利用單純顏色、線條，規劃休憩機能與氛圍。 空間設計暨圖...
臥眠區域延續廳區工業風格，利用單純顏色、線條，規劃休憩機能與氛圍。 空間設計暨圖片提供︱卡比斯室內裝修設計
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出自《Living & Design 住宅美學 No.118》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年5月號或上設計王觀看更多設計資訊

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