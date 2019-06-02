打造漸進生活美學 以圓融平衡空間菱角

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【文｜L`atelier Fantasia 空間設計暨圖片提供｜L`atelier Fantasia繽紛設計】

繽紛設計團隊為呈現更具前瞻性的空間運用理念，經過多次創意提案以及與業主數次意見交流，捨棄以建築結構體直接劃分空間的作法，使居家空間不再受限傳統格局。於此概念下，引領家中公共區域成為開放空間，掙脫原有呆板的格局，轉而使用不同材質做為空間區分依據，並在傢俱挑選上引入「圓」的概念，藉以平衡生活中的「稜角」。





交融無形的散發式美學

本案設計核心理念為繽紛設計一以貫之的「發散式美學」。

「將珍貴視線留給最珍惜的人」是甫一進入本案空間中的第一個想法，從一進門即映入眼簾的圓弧形狀雙沙發，以桌几為圓心，加上圓形地毯的巧思，層層疊疊的圓都象徵著家人之間的向心力以及凝聚力量；透過空間中色彩、材質的擘畫，保留了純粹美好的生活品味。客廳採雙沙發設計，並將弧線造型的沙發椅相對，提供家人之間最沒有隔閡的相處空間，讓生活主角即為眼前的彼此，日常中的對話、相處，即成為最值得珍視的居家畫面。深藍色絨布質感沙發、黃色單椅搭配金屬材質飾邊的茶几，傢俱間的對話烘托出強烈戲劇氛圍；為呼應東方文化裡沙發靠背的思維，設計團隊特意在沙發後方打造出一面詩意盎然的裝置藝術牆，同時設置軌道可彈性左右滑動門扇，展現客廳面貌的多樣性。餐廳主牆以壁爐為設計靈感，搭配由葡萄牙頂級工匠藝人打造的SERIP的水晶吊燈，綻放迷人深邃的光芒，兩側以鏡面結合金屬邊框造型，擺設兩張幾何紋理的單椅，形塑視覺景深迷人的端景。





聚焦生活魅力舞台

擁有落地窗與寬敞外陽台是本戶的優點，藉由整面落地窗加上外陽台造景規劃，使得室內外空間得以延續且互相呼應，拉大了室內的空間感。設計團隊發揮巧思，於沙發背牆設計了一面裝置藝術牆，跳脫落地窗的先天條件限制。本裝置藝術牆以石材為底襯並掛上藝術燈具，成為空間中最重要的一個聚焦亮點，也是一道便於開啟賓主話題討論的藝術牆面。與廠商多方溝通後於牆面進行左右橫拉、水電燈具電線抽拉、石材木作底座接合等細節，讓這面藝術牆成為生活中最優雅的舞台場景。





法式沙龍藝文生活場域

室內設計不僅僅是為了人們帶來更便利的生活，同時更要保留文化餘裕、賦予空間更多想像，讓居住者能夠隨心定義居家環境。此案公共空間設計發想除了融入中國傳統的「圓圓滿滿」意念，更兼容18世紀法國沙龍文化概念。客廳以桌几為中心向外發散，減去電視牆的侷限，單椅、沙發、主人椅面對相視，使家人或是賓主之間的情感更易聚焦，讓當代藝術的優雅以及家人之間的感情得以在此聚集，家便成了深具藝術感也凝聚一家人情感的場所。





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出自《Living & Design 住宅美學 No.118》

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