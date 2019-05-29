藝術美學擘劃敞朗空間印象 圍塑都會風範品味生活

分享 facebook 【文｜孔婕瑀 空間設計暨圖片提供︱伊太空間設計事務所】

在30坪的室內格局裡，替居住者擘劃出明亮、俐落、敞朗的空間印象，機能上需要一個書房，而在互動上要能親暱不疏離；於是張祥鎬總監在完整掌握屋主需求之後，藉由材質、顏色、格局的安排，引領出甫新婚夫妻希冀的生活空間模式。

考量到室內本身位屬高樓層，鄰近大幅綠地及學校，設計上不做過多的彩度及材料的堆疊，透過天然材質與室外環境相襯呼應，圍塑出簡約素雅的都會風範。30坪的室內空間中，除廳區與私密空間規劃外，更利用廚房與廊道關係設計出開放式吧台，建立豐富的互動屬性。





通透界定 開闊區域屬性

廳區由沙發後方櫃體延伸出的展示機能，以玻璃聯袂一旁的書房的通透印象；客廳是整體重心所在，利用建築上對外窗的設計，引入光源，電視主牆部份以大理石做背景，特殊的天然紋理，成為整個立面的吸睛所在。

餐廳透過單純色系及材質共構的立面造型，引述溫馨的餐敘態度；書房以半開放方式表現，引入大量的光源外，視覺得以通透延伸，其中規劃臥榻區域，滿足閱讀與休憩的多元機能。整個廳區透過媒材與顏色的延續關係，形成視覺上的層次感並強化空間的變化性，延伸廳區自然而自在的氛圍。





延續機能 衍生美好生活

為了讓空間感以及採光得以延伸，所以在客廳、餐廳、書房、廚房做開放或半開放方式的規劃，藉由材質的屬性或開放式的線面設計，如客廳、書房的玻璃介面，或書房、廊道的開放界定，廚房利用早餐吧台的設定維持豐富的機能互動，有效的建立空間坪效、機能、互動最大值。

廊道區域以格柵天花設計，篩落具層次印象的光氛效果，立面安排畫作藝術的陳列，挹注優雅而濃郁的藝術內涵。主臥空間規劃上，摒除統主牆的材質包覆，維持原有建築上對外窗的開口，利用玻璃規劃收納機能，弱化了傳統櫃體設計給予的壓迫感。

張祥鎬總監於整體空間做比例上的調整，維持60%的開放關係，利用家具、軟件、介質作顏色上的重點提示，如此讓視線可以延伸，加大空間的寬敞感，賦予空間一種不受約束的自由想像力。





沙發後方櫃體延伸出的展示機能，以玻璃聯袂一旁的書房的通透印象；客廳是整體重心所在。 空間設計暨圖片提供︱伊太空間設計事務所 分享 facebook

書房、廊道的開放界定，聯袂通透、敞亮的空間表情。 空間設計暨圖片提供︱伊太空間設計事務所 分享 facebook

書房規劃臥榻機能，滿足閱讀與休憩的多元機能。 空間設計暨圖片提供︱伊太空間設計事務所 分享 facebook

廚房利用早餐吧台的設定維持豐富的機能互動，有效的建立空間坪效、機能、互動最大值。 空間設計暨圖片提供︱伊太空間設計事務所 分享 facebook

廊道區域以格柵天花設計，立面安排畫作藝術的陳列，挹注優雅而濃郁的藝術內涵。 空間設計暨圖片提供︱伊太空間設計事務所 分享 facebook

利用線條的分割比例，建構主牆現代意象。 空間設計暨圖片提供︱伊太空間設計事務所 分享 facebook

主臥空間規劃上，利用玻璃規劃收納機能，弱化傳統櫃體設計給予的壓迫感。 空間設計暨圖片提供︱伊太空間設計事務所 分享 facebook





出自《Living & Design 住宅美學 No.118》

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