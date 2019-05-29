天府之國麓湖美境 以光影營造千姿百態的空間靈魂
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光與影，是一個空間的靈魂，透過光影形成韻律與秩序，表現出戲劇性的張力，營造出千姿百態的空間意境。把地球上最美的光影都用上了，就如同人與麓湖，與大自然共居於一方天地，感受湖光山色和溫度的變化，以及時間的流淌。
自然入室
客廳的石材踏階和牆面，延伸到室外庭院，把自然的氣息從室外引進到室內。頑石、松樹、石缸分布於此，營造初中式庭院的靜謐典雅。室內空間利用最大化，利用升降式電視主牆，來區隔家庭書房與客廳的空間，在光影鋪陳下，一種空間錯置的既視感顯現。
中式人文
書房代表的是傳統的中國血液，書櫃不再只是書的承載，同時也描述了一家人的特質、喜好。設計延續古時百寶閣的概念，利用穿透、豐富的線條，去構建出多層次空間。自然光、燈光與實木、書籍相互映襯，讓空間瀰漫著藝術的氣息，在中式美感的底蘊中，形塑出現代人對於新生活更多的想像。
饒富機能
空間中，廚房以開放的形式呈現，白色和原木之間，讓簡約的氣息隱然而出，兼具美感和功能的使用性。臥室在色調的搭配下，營造出靜謐而沉穩的空間；拾階而上，嵌入牆壁裡的扶手，透過暖色的黃燈光與樓梯交疊，新的光影場域顯現出溫馨及不一樣的空間氛圍。
出自《Living & Design 住宅美學 No.118》
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