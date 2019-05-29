靜映山居 乘載歷史時光與建築再現

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【撰文編輯｜Ariel 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 復興二部】

在空間設計中，操刀商業空間的設計案，向來極具挑戰性。設計並非將空間盲目地填滿，而需要設計師對於時間、品牌概念及設計語彙擁有極高的掌握度與熟稔。以故事和概念出發，空間以一個核心概念為主軸貫穿整體空間，呼應場域主旨，讓設計元素扣合主題，發展出各異其趣的空間樣貌。





乘載歷史時光與建築再現

韓戰爆發的1950年，美軍協防台灣，建立一段非常緊密的盟友關係。為了安頓來台的美軍軍官，選定了陽明山山仔后作為軍眷基地，成為台灣第一個西方現代化住宅區，將美國南方城郊住宅的建築樣式移植在熱帶島國。如今在早已荒圮的莽原荒草中，將建築在此原地重生，不僅是古老歷史建物，更是現代建築的里程碑。

由「The cafe by 想陽明山」團隊進駐，由吳孟庭分部助理總監、彭宜凡設計師以及郭宇綸設計師聯手打造專屬想台灣系列之一的美式木屋咖啡館。汲取美洲源自古老歐洲的歷史底蘊，混融歐美各地文化與當代品味，將自由、輕鬆、大氣優雅的風格，凝鍊出古典與現代的美感格調。原始紅磚平房、黃色和白色木構建築、壁爐、煙囪，每戶約80坪的寬闊草地庭院等，房舍之間保持著10到15公尺的距離，絕佳的採光與通風以及獨立性，讓濃厚的美國南方鄉村風情，體現於此。





以動線設計規劃格局

囿於古蹟與木造建築限制，設計無法疊加於建築本體，吳孟庭分部助理總監細膩考量消費者對於空間舒適的實際感受，決定採取最大通透的全開放式空間格局，與業主團隊細細斟酌廚房出餐、回餐的窗口，安置洗碗槽的位置，櫃台客人點餐結帳的走向，動線是否流暢；考量採光、觀景的視線安排、座位設計及廚房內外場人員調度，決定調整廚房位置，將其落於2棟建築本體中間，讓店內氣息能自由流動，創造出空間內外的對話。

建築物本體即有強烈的的視覺強度，因此使用與建築氛圍相融的材質進行設計。吧檯本體分別以大理石深邃的迷人紋路與復古花磚營造懷舊感呼應時代，營造空間趣味性。地板鋪面則一致選用人字木紋地磚，再搭配美式鄉村風格的格紋沙發座椅，以圖紋、線條及豐富多元的質感面料，作為這家餐廳的風格呈現，透過餐具、藝術品等軟裝配置，觸動消費者的五感。團隊堅持留下壁爐殘跡，並修復原本的煙囪壁爐設備，搭配特製掛鏡，讓溫暖的空間形式，緊緊襯托出相聚時刻的溫馨，宛如重觸美軍駐紮於此的思鄉慰藉。家庭式客廳舒適氛圍與火光搖曳的電子壁爐，將濃厚的美式休閒感，凝煉出深具歷史內涵，融合自由、大氣且具高雅的格調。





刻意保留下的壁爐，為濃厚休閒感的美式風格注入溫暖的元素。 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 復興二部 分享 facebook

想陽明山復刻老宿舍原有房屋架構，擁有廣大的草地庭院，並在庭院種植大量植栽。 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 復興二部 分享 facebook

以牆面顏色區分出空間性，選用暖色系的讓空間更顯溫馨。 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 復興二部 分享 facebook

以牆面顏色區分出空間性，選用暖色系的讓空間更顯溫馨。 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 復興二部 分享 facebook

美式風格運用圖紋、線條及質感面料，設計出簡單高雅的格調。 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 復興二部 分享 facebook

以純白色系配合美式古典鄉村風格，配合現代的美感結晶，成就這座文化薈萃的視覺空間。 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 復興二部 分享 facebook

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出自《Living & Design 住宅美學 No.118》

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