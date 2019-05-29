滋養想像力的溫床 以微溫藍調打造空間生命力

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【文｜張曉瑂 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計】

若空間屬於安定載體，人的角色就是無限大的變因，兩者加在一起，即便是有限空間，也會因此激發無限可能。好比此案故事性濃烈，勇於跳出以往大地色系安全也不失耐看的舒適圈，多處極具反差、尖銳化卻又異樣和諧的設計發想，來自屋主對於「藍」色調的偏好，以及不同材質的高接受度，而不設限本身，就是滋養想像力最理想的溫床，空間的生命力亦由此而生。





弧的聯想

無論何種案型，因時、因人制宜的格局思考，永遠是起筆的第一章，因此本案即自原隔間全拆、相關格局、動線重新配置開始著手，因此像是附加儲藏室的玄關、獨立的書房、琴房、將來可彈性轉作臥房的遊戲室等等，都是根據成員需求量身訂製的機能單元。

步入玄關的第一眼，是種絕對驚艷的感官體驗，視線聚焦點一座張力十足的絲絨藍端景櫃，周身圈裹上細膩的香檳金邊，加上後襯雕刻起伏的大理石背景、銀色特殊塗料和耀眼的漫射光，讓現場瀰漫著華麗又夢幻的氤氳，相對低調的側牆依序懸掛三面等量橢圓長鏡，隨著不同鏡面反射的角度，變化無窮的人物動態、四季晨昏，輪番上演，但弧的聯想不僅於軟件上的實踐，包括全宅天花板、重點連續面甚至地坪形狀，皆以最優雅姿態呈現，精心描繪令人無法移開目光的美學焦點。





流墨印象

玄關地坪以分切的磚不規則拼接，黑、灰、白猶如流墨般的暈染；既富淋漓揮灑的暢快，也彷彿漫長年歲的即興疊影，透過地材的差異性，搭配門拱、分區天花板，內外的界線得以在開放場域中明確劃分。

步出玄關後沿著通往餐廳的主動線旁，選用沈穩的木質肌理打底，並穿插活潑的線性勾勒連續面，刻意略帶斜紋的拼接，減輕材質本身的厚重聯想，而這列化繁為簡的連續面內，其實整合了使用者非常重視的各式收納機能，包括儲藏室、置鞋間與餐廳用的展示櫃，相同的木質語彙也一路漫入橢圓定位的餐廳周邊與廊道，與用色濃烈的客廳截然不同，形塑另一種溫暖安靜的居家情調。





迷幻漸層

當腳步由玄關進入客廳，大面積的藍漸層，從幾何分割的沙發背牆、抱枕、紗幔到訂製地毯，甚至蔓延到電視牆後書房內大型書櫃列，讓空間瀰漫水域般的綺麗浪漫，天花板、窗、電視牆量體，各由相互呼應的線性、圓、弧、拱元素彼此牽動呼應，濃郁的異國風情油然而生。

整個廳內以主人喜愛的「藍」為主題，隱約的歡悅中絲毫不帶憂鬱，映著光下深深淺淺的輝煌，外顯如絲緞、如精工漆器般的潤澤，下一秒則率性渲染成旅人們；夢底才能觸及的奇幻。





精工演繹

對空間而言，所有讚嘆都必須仰賴現代工藝的體現。以大理石打造立體雙圓弧造型的客廳電視牆，無疑是箇中翹楚！正立面上半部施以力道萬鈞的序列鏤刻，搭配平滑底座展現精算的量體比例，牆身兩端取橢圓收束，並在兩側分別銜接通往琴房與書房拉門，氟酸玻璃特製的微透光質地，展現俐落優美的線條弧度，象徵空間轉換也富含量體質變得趣味。

如果說客廳的拜占庭風情引人入勝，那麼餐廳的風格調性，再一次隨著空間屬性跳躍式轉換。首先餐廳周邊大量運用低限木質特性，藉連續面木質肌理與活潑線性整合，低調融成場域背景，其間並以斜襬橢圓餐桌、呼應天花板造型、美麗燈飾定義聚落核心，空間對角兩端刻意切去尖銳，流暢動線之餘也化解廊道尷尬感，一方面營造宜人憩息溫度，同時巧妙放大此區公、私動線交匯的既定景深。





客廳電視牆正立面上半部，施以力道萬鈞的序列鏤刻拼接，工藝之美宛如立體雕塑，而天花板造型也是屋主非常在意的設計重點。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計 分享 facebook

餐廳旁斜切角處理軟化空間感的連續面一景。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計 分享 facebook

廊間也以溫暖沉穩木質作為整合媒材，巧妙緩解私領域動線開口的尷尬。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計 分享 facebook

玄關區打造一座絲絨藍端景櫃，後襯雕刻起伏的大理石背景，讓現場瀰漫華麗又夢幻的氛圍。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計 分享 facebook

畫面右側玄關地坪以黑、灰、白分切的磚做不規則拼接，猶如流墨般的暈染效果，絕美也富有個性。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計 分享 facebook

餐廳的設計非常別緻，斜襬橢圓餐桌居中，呼應橢圓天花板造型，並搭配美麗燈飾定義聚落核心。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計 分享 facebook

延續黑、灰、白冷調與金屬印象的摩登廚房，完全因應女主人的喜好量身訂製。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計 分享 facebook

神祕又華貴的藍調，與燦爛的金、燈影相呼應，流露如夢似幻的異國風情。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計 分享 facebook

從客廳一角望進客廳電視牆後的書房，寶藍色的書櫃造型宛如端景。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計 分享 facebook

主臥室床頭牆面以斑駁的銀灰藍色塗裝，搭配黑色皮革平繃造型，連多色銜接的窗簾都別具個性。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計 分享 facebook

主臥浴間採用銅金、灰褐、摩卡棕等多色磚材、馬賽克亂序拼貼，既富於活力，也展現主人不設限的個性品味。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計 分享 facebook

附設於主浴左側的專屬更衣間設計。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計 分享 facebook

書房一景。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計 分享 facebook





主臥浴間採用銅金、灰褐、摩卡棕等多色磚材、馬賽克亂序拼貼，既富於活力，也展現主人不設限的個性品味。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計 分享 facebook

出自《Living & Design 住宅美學 No.118》

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