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滋養想像力的溫床 以微溫藍調打造空間生命力

2019-05-29 14:53Living & Design 住宅美學

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【文｜張曉瑂 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計】

若空間屬於安定載體，人的角色就是無限大的變因，兩者加在一起，即便是有限空間，也會因此激發無限可能。好比此案故事性濃烈，勇於跳出以往大地色系安全也不失耐看的舒適圈，多處極具反差、尖銳化卻又異樣和諧的設計發想，來自屋主對於「藍」色調的偏好，以及不同材質的高接受度，而不設限本身，就是滋養想像力最理想的溫床，空間的生命力亦由此而生。


弧的聯想

無論何種案型，因時、因人制宜的格局思考，永遠是起筆的第一章，因此本案即自原隔間全拆、相關格局、動線重新配置開始著手，因此像是附加儲藏室的玄關、獨立的書房、琴房、將來可彈性轉作臥房的遊戲室等等，都是根據成員需求量身訂製的機能單元。

步入玄關的第一眼，是種絕對驚艷的感官體驗，視線聚焦點一座張力十足的絲絨藍端景櫃，周身圈裹上細膩的香檳金邊，加上後襯雕刻起伏的大理石背景、銀色特殊塗料和耀眼的漫射光，讓現場瀰漫著華麗又夢幻的氤氳，相對低調的側牆依序懸掛三面等量橢圓長鏡，隨著不同鏡面反射的角度，變化無窮的人物動態、四季晨昏，輪番上演，但弧的聯想不僅於軟件上的實踐，包括全宅天花板、重點連續面甚至地坪形狀，皆以最優雅姿態呈現，精心描繪令人無法移開目光的美學焦點。


流墨印象

玄關地坪以分切的磚不規則拼接，黑、灰、白猶如流墨般的暈染；既富淋漓揮灑的暢快，也彷彿漫長年歲的即興疊影，透過地材的差異性，搭配門拱、分區天花板，內外的界線得以在開放場域中明確劃分。

步出玄關後沿著通往餐廳的主動線旁，選用沈穩的木質肌理打底，並穿插活潑的線性勾勒連續面，刻意略帶斜紋的拼接，減輕材質本身的厚重聯想，而這列化繁為簡的連續面內，其實整合了使用者非常重視的各式收納機能，包括儲藏室、置鞋間與餐廳用的展示櫃，相同的木質語彙也一路漫入橢圓定位的餐廳周邊與廊道，與用色濃烈的客廳截然不同，形塑另一種溫暖安靜的居家情調。


迷幻漸層

當腳步由玄關進入客廳，大面積的藍漸層，從幾何分割的沙發背牆、抱枕、紗幔到訂製地毯，甚至蔓延到電視牆後書房內大型書櫃列，讓空間瀰漫水域般的綺麗浪漫，天花板、窗、電視牆量體，各由相互呼應的線性、圓、弧、拱元素彼此牽動呼應，濃郁的異國風情油然而生。

整個廳內以主人喜愛的「藍」為主題，隱約的歡悅中絲毫不帶憂鬱，映著光下深深淺淺的輝煌，外顯如絲緞、如精工漆器般的潤澤，下一秒則率性渲染成旅人們；夢底才能觸及的奇幻。


精工演繹

對空間而言，所有讚嘆都必須仰賴現代工藝的體現。以大理石打造立體雙圓弧造型的客廳電視牆，無疑是箇中翹楚！正立面上半部施以力道萬鈞的序列鏤刻，搭配平滑底座展現精算的量體比例，牆身兩端取橢圓收束，並在兩側分別銜接通往琴房與書房拉門，氟酸玻璃特製的微透光質地，展現俐落優美的線條弧度，象徵空間轉換也富含量體質變得趣味。

如果說客廳的拜占庭風情引人入勝，那麼餐廳的風格調性，再一次隨著空間屬性跳躍式轉換。首先餐廳周邊大量運用低限木質特性，藉連續面木質肌理與活潑線性整合，低調融成場域背景，其間並以斜襬橢圓餐桌、呼應天花板造型、美麗燈飾定義聚落核心，空間對角兩端刻意切去尖銳，流暢動線之餘也化解廊道尷尬感，一方面營造宜人憩息溫度，同時巧妙放大此區公、私動線交匯的既定景深。


客廳電視牆正立面上半部，施以力道萬鈞的序列鏤刻拼接，工藝之美宛如立體雕塑，而天花...
客廳電視牆正立面上半部，施以力道萬鈞的序列鏤刻拼接，工藝之美宛如立體雕塑，而天花板造型也是屋主非常在意的設計重點。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
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餐廳旁斜切角處理軟化空間感的連續面一景。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
餐廳旁斜切角處理軟化空間感的連續面一景。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
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廊間也以溫暖沉穩木質作為整合媒材，巧妙緩解私領域動線開口的尷尬。 空間設計暨圖片...
廊間也以溫暖沉穩木質作為整合媒材，巧妙緩解私領域動線開口的尷尬。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
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玄關區打造一座絲絨藍端景櫃，後襯雕刻起伏的大理石背景，讓現場瀰漫華麗又夢幻的氛圍...
玄關區打造一座絲絨藍端景櫃，後襯雕刻起伏的大理石背景，讓現場瀰漫華麗又夢幻的氛圍。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
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畫面右側玄關地坪以黑、灰、白分切的磚做不規則拼接，猶如流墨般的暈染效果，絕美也富...
畫面右側玄關地坪以黑、灰、白分切的磚做不規則拼接，猶如流墨般的暈染效果，絕美也富有個性。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
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餐廳的設計非常別緻，斜襬橢圓餐桌居中，呼應橢圓天花板造型，並搭配美麗燈飾定義聚落...
餐廳的設計非常別緻，斜襬橢圓餐桌居中，呼應橢圓天花板造型，並搭配美麗燈飾定義聚落核心。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
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延續黑、灰、白冷調與金屬印象的摩登廚房，完全因應女主人的喜好量身訂製。 空間設計...
延續黑、灰、白冷調與金屬印象的摩登廚房，完全因應女主人的喜好量身訂製。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
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神祕又華貴的藍調，與燦爛的金、燈影相呼應，流露如夢似幻的異國風情。 空間設計暨圖...
神祕又華貴的藍調，與燦爛的金、燈影相呼應，流露如夢似幻的異國風情。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
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從客廳一角望進客廳電視牆後的書房，寶藍色的書櫃造型宛如端景。 空間設計暨圖片提供...
從客廳一角望進客廳電視牆後的書房，寶藍色的書櫃造型宛如端景。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
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主臥室床頭牆面以斑駁的銀灰藍色塗裝，搭配黑色皮革平繃造型，連多色銜接的窗簾都別具...
主臥室床頭牆面以斑駁的銀灰藍色塗裝，搭配黑色皮革平繃造型，連多色銜接的窗簾都別具個性。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
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主臥浴間採用銅金、灰褐、摩卡棕等多色磚材、馬賽克亂序拼貼，既富於活力，也展現主人...
主臥浴間採用銅金、灰褐、摩卡棕等多色磚材、馬賽克亂序拼貼，既富於活力，也展現主人不設限的個性品味。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
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附設於主浴左側的專屬更衣間設計。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
附設於主浴左側的專屬更衣間設計。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
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書房一景。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
書房一景。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
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主臥浴間採用銅金、灰褐、摩卡棕等多色磚材、馬賽克亂序拼貼，既富於活力，也展現主人...
主臥浴間採用銅金、灰褐、摩卡棕等多色磚材、馬賽克亂序拼貼，既富於活力，也展現主人不設限的個性品味。 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計
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出自《Living & Design 住宅美學 No.118》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年5月號或上設計王觀看更多設計資訊

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