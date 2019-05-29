滋養想像力的溫床 以微溫藍調打造空間生命力
【文｜張曉瑂 空間設計暨圖片提供︱雲邑設計】
若空間屬於安定載體，人的角色就是無限大的變因，兩者加在一起，即便是有限空間，也會因此激發無限可能。好比此案故事性濃烈，勇於跳出以往大地色系安全也不失耐看的舒適圈，多處極具反差、尖銳化卻又異樣和諧的設計發想，來自屋主對於「藍」色調的偏好，以及不同材質的高接受度，而不設限本身，就是滋養想像力最理想的溫床，空間的生命力亦由此而生。
弧的聯想
無論何種案型，因時、因人制宜的格局思考，永遠是起筆的第一章，因此本案即自原隔間全拆、相關格局、動線重新配置開始著手，因此像是附加儲藏室的玄關、獨立的書房、琴房、將來可彈性轉作臥房的遊戲室等等，都是根據成員需求量身訂製的機能單元。
步入玄關的第一眼，是種絕對驚艷的感官體驗，視線聚焦點一座張力十足的絲絨藍端景櫃，周身圈裹上細膩的香檳金邊，加上後襯雕刻起伏的大理石背景、銀色特殊塗料和耀眼的漫射光，讓現場瀰漫著華麗又夢幻的氤氳，相對低調的側牆依序懸掛三面等量橢圓長鏡，隨著不同鏡面反射的角度，變化無窮的人物動態、四季晨昏，輪番上演，但弧的聯想不僅於軟件上的實踐，包括全宅天花板、重點連續面甚至地坪形狀，皆以最優雅姿態呈現，精心描繪令人無法移開目光的美學焦點。
流墨印象
玄關地坪以分切的磚不規則拼接，黑、灰、白猶如流墨般的暈染；既富淋漓揮灑的暢快，也彷彿漫長年歲的即興疊影，透過地材的差異性，搭配門拱、分區天花板，內外的界線得以在開放場域中明確劃分。
步出玄關後沿著通往餐廳的主動線旁，選用沈穩的木質肌理打底，並穿插活潑的線性勾勒連續面，刻意略帶斜紋的拼接，減輕材質本身的厚重聯想，而這列化繁為簡的連續面內，其實整合了使用者非常重視的各式收納機能，包括儲藏室、置鞋間與餐廳用的展示櫃，相同的木質語彙也一路漫入橢圓定位的餐廳周邊與廊道，與用色濃烈的客廳截然不同，形塑另一種溫暖安靜的居家情調。
迷幻漸層
當腳步由玄關進入客廳，大面積的藍漸層，從幾何分割的沙發背牆、抱枕、紗幔到訂製地毯，甚至蔓延到電視牆後書房內大型書櫃列，讓空間瀰漫水域般的綺麗浪漫，天花板、窗、電視牆量體，各由相互呼應的線性、圓、弧、拱元素彼此牽動呼應，濃郁的異國風情油然而生。
整個廳內以主人喜愛的「藍」為主題，隱約的歡悅中絲毫不帶憂鬱，映著光下深深淺淺的輝煌，外顯如絲緞、如精工漆器般的潤澤，下一秒則率性渲染成旅人們；夢底才能觸及的奇幻。
精工演繹
對空間而言，所有讚嘆都必須仰賴現代工藝的體現。以大理石打造立體雙圓弧造型的客廳電視牆，無疑是箇中翹楚！正立面上半部施以力道萬鈞的序列鏤刻，搭配平滑底座展現精算的量體比例，牆身兩端取橢圓收束，並在兩側分別銜接通往琴房與書房拉門，氟酸玻璃特製的微透光質地，展現俐落優美的線條弧度，象徵空間轉換也富含量體質變得趣味。
如果說客廳的拜占庭風情引人入勝，那麼餐廳的風格調性，再一次隨著空間屬性跳躍式轉換。首先餐廳周邊大量運用低限木質特性，藉連續面木質肌理與活潑線性整合，低調融成場域背景，其間並以斜襬橢圓餐桌、呼應天花板造型、美麗燈飾定義聚落核心，空間對角兩端刻意切去尖銳，流暢動線之餘也化解廊道尷尬感，一方面營造宜人憩息溫度，同時巧妙放大此區公、私動線交匯的既定景深。
出自《Living & Design 住宅美學 No.118》
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