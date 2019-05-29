以簡練黑白打造一方天地 敘說簡單雋永的空間故事

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【文｜Caroline 空間設計暨圖片提供︱研一制作】

「我們身在的現代，每件事幾乎都晃眼即逝，改變的速度極快，我覺得一致性有它美好的地方。」— Thom Browne

正如本案，毫無贅述地，僅以純淨的白、如墨的黑有序編排出空間裡的每一個面，簡單卻雋永。





佈局重整 建構舒適宜人的生活尺度

這是一間14坪大的微型住宅，是一位時尚雜誌編輯生活、工作、與朋友相聚的居所。然而，歷經歲月淘洗後的屋房樣貌，不但完全無法和現代、時尚、質感等詞彙產生關聯，格局、動線也與屋主的生活習慣脫鉤；待設計師進場後，更發現基地坐擁寬廣的河濱景觀，卻被關在臥室的一側，還有壁癌潮濕、隔音不佳等常見的老屋問題。如何在屋主對使用彈性的期待下，賦予公共空間更靈活舒適的尺度，同時邀請光、景進入室內，成為本次的設計主軸。原有臥房獨佔了兩面採光窗，其中一扇還因擺放床組的緣故而被封起，導致全室之中的生活核心成了最晦暗無光的區域。透過格局的重塑，以最少量牆體達成空間運用的最大化，再藉由基地本身的樑體結構與櫃體形成隱性分界；搭配可隨時因應需求移動的家具，讓各場域都能發揮高度的機動性。





黑白敘事場景

作為一位無時無刻必須對時尚脈動有著敏銳感知的工作者，屋主特別喜愛美國設計師Thom Browne 以低彩度色彩及合身剪裁打造時裝的風格，也希望能反映在屬於自己的這一方天地裡。空間遂利用經典的黑與白鋪敘，透由家具、軟件少量添上幾抹灰色筆觸，營造中深遂、立體且延續的空間感。室內中心處大膽置入一個黯黑色盒子，將衛浴區包裹於內並轉折至廳區化為電視主牆；自工作書房延伸至入口玄關的收納量體，則拉出另一道線性軸面，穩定空間的同時也實現了藏書、品酒吧及鞋櫃等多元機能。在此二元色系築構的俐落面貌裡，讓櫃體的打摺企口、牆體採等比線性分割與天花脫縫等設計手法，描繪視覺細節。生活裡不可或缺的居家暖度，則藉著木質地坪的鋪述導入，為洗鍊鮮明的場域印象圍塑自在悠閒的氛圍。





將空間主要採光面留給屋主使用頻率最高的客廳與工作區，引進光線也帶入戶外河濱綠景。 空間設計暨圖片提供︱研一制作 分享 facebook

沿著牆面設置的黑色量體，滿足鞋櫃、迷你酒吧及書櫃等多元收納功能。 空間設計暨圖片提供︱研一制作 分享 facebook

將空間主要採光面留給屋主使用頻率最高的客廳與工作區，引進光線也帶入戶外河濱綠景。 空間設計暨圖片提供︱研一制作 分享 facebook

在以黑白兩色為主調的場域裡，運用低調灰色做為過渡，創造視覺層次。 空間設計暨圖片提供︱研一制作 分享 facebook

矗立室內的墨黑色盒子，將衛浴機能包覆在內，也延展了電視主牆的視覺向度。 空間設計暨圖片提供︱研一制作 分享 facebook

在視覺一貫且開放的格局中，運用建築既有的樑位劃定各個機能場域。 空間設計暨圖片提供︱研一制作 分享 facebook

在視覺一貫且開放的格局中，運用建築既有的樑位劃定各個機能場域。 空間設計暨圖片提供︱研一制作 分享 facebook

包括臥室和衛浴區，皆延續著黑白為主、灰為輔的色彩設定，打造時尚質感。 空間設計暨圖片提供︱研一制作 分享 facebook

包括臥室和衛浴區，皆延續著黑白為主、灰為輔的色彩設定，打造時尚質感。 空間設計暨圖片提供︱研一制作 分享 facebook

包括臥室和衛浴區，皆延續著黑白為主、灰為輔的色彩設定，打造時尚質感。 空間設計暨圖片提供︱研一制作 分享 facebook





出自《Living & Design 住宅美學 No.118》

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