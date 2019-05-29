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以簡練黑白打造一方天地 敘說簡單雋永的空間故事

2019-05-29 12:24Living & Design 住宅美學

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【文｜Caroline 空間設計暨圖片提供︱研一制作】

「我們身在的現代，每件事幾乎都晃眼即逝，改變的速度極快，我覺得一致性有它美好的地方。」— Thom Browne

正如本案，毫無贅述地，僅以純淨的白、如墨的黑有序編排出空間裡的每一個面，簡單卻雋永。


佈局重整 建構舒適宜人的生活尺度

這是一間14坪大的微型住宅，是一位時尚雜誌編輯生活、工作、與朋友相聚的居所。然而，歷經歲月淘洗後的屋房樣貌，不但完全無法和現代、時尚、質感等詞彙產生關聯，格局、動線也與屋主的生活習慣脫鉤；待設計師進場後，更發現基地坐擁寬廣的河濱景觀，卻被關在臥室的一側，還有壁癌潮濕、隔音不佳等常見的老屋問題。如何在屋主對使用彈性的期待下，賦予公共空間更靈活舒適的尺度，同時邀請光、景進入室內，成為本次的設計主軸。原有臥房獨佔了兩面採光窗，其中一扇還因擺放床組的緣故而被封起，導致全室之中的生活核心成了最晦暗無光的區域。透過格局的重塑，以最少量牆體達成空間運用的最大化，再藉由基地本身的樑體結構與櫃體形成隱性分界；搭配可隨時因應需求移動的家具，讓各場域都能發揮高度的機動性。


黑白敘事場景

作為一位無時無刻必須對時尚脈動有著敏銳感知的工作者，屋主特別喜愛美國設計師Thom Browne 以低彩度色彩及合身剪裁打造時裝的風格，也希望能反映在屬於自己的這一方天地裡。空間遂利用經典的黑與白鋪敘，透由家具、軟件少量添上幾抹灰色筆觸，營造中深遂、立體且延續的空間感。室內中心處大膽置入一個黯黑色盒子，將衛浴區包裹於內並轉折至廳區化為電視主牆；自工作書房延伸至入口玄關的收納量體，則拉出另一道線性軸面，穩定空間的同時也實現了藏書、品酒吧及鞋櫃等多元機能。在此二元色系築構的俐落面貌裡，讓櫃體的打摺企口、牆體採等比線性分割與天花脫縫等設計手法，描繪視覺細節。生活裡不可或缺的居家暖度，則藉著木質地坪的鋪述導入，為洗鍊鮮明的場域印象圍塑自在悠閒的氛圍。


將空間主要採光面留給屋主使用頻率最高的客廳與工作區，引進光線也帶入戶外河濱綠景。...
將空間主要採光面留給屋主使用頻率最高的客廳與工作區，引進光線也帶入戶外河濱綠景。 空間設計暨圖片提供︱研一制作
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沿著牆面設置的黑色量體，滿足鞋櫃、迷你酒吧及書櫃等多元收納功能。 空間設計暨圖片...
沿著牆面設置的黑色量體，滿足鞋櫃、迷你酒吧及書櫃等多元收納功能。 空間設計暨圖片提供︱研一制作
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將空間主要採光面留給屋主使用頻率最高的客廳與工作區，引進光線也帶入戶外河濱綠景。...
將空間主要採光面留給屋主使用頻率最高的客廳與工作區，引進光線也帶入戶外河濱綠景。 空間設計暨圖片提供︱研一制作
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在以黑白兩色為主調的場域裡，運用低調灰色做為過渡，創造視覺層次。 空間設計暨圖片...
在以黑白兩色為主調的場域裡，運用低調灰色做為過渡，創造視覺層次。 空間設計暨圖片提供︱研一制作
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矗立室內的墨黑色盒子，將衛浴機能包覆在內，也延展了電視主牆的視覺向度。 空間設計...
矗立室內的墨黑色盒子，將衛浴機能包覆在內，也延展了電視主牆的視覺向度。 空間設計暨圖片提供︱研一制作
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在視覺一貫且開放的格局中，運用建築既有的樑位劃定各個機能場域。 空間設計暨圖片提...
在視覺一貫且開放的格局中，運用建築既有的樑位劃定各個機能場域。 空間設計暨圖片提供︱研一制作
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在視覺一貫且開放的格局中，運用建築既有的樑位劃定各個機能場域。 空間設計暨圖片提...
在視覺一貫且開放的格局中，運用建築既有的樑位劃定各個機能場域。 空間設計暨圖片提供︱研一制作
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包括臥室和衛浴區，皆延續著黑白為主、灰為輔的色彩設定，打造時尚質感。 空間設計暨...
包括臥室和衛浴區，皆延續著黑白為主、灰為輔的色彩設定，打造時尚質感。 空間設計暨圖片提供︱研一制作
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包括臥室和衛浴區，皆延續著黑白為主、灰為輔的色彩設定，打造時尚質感。 空間設計暨...
包括臥室和衛浴區，皆延續著黑白為主、灰為輔的色彩設定，打造時尚質感。 空間設計暨圖片提供︱研一制作
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包括臥室和衛浴區，皆延續著黑白為主、灰為輔的色彩設定，打造時尚質感。 空間設計暨...
包括臥室和衛浴區，皆延續著黑白為主、灰為輔的色彩設定，打造時尚質感。 空間設計暨圖片提供︱研一制作
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出自《Living & Design 住宅美學 No.118》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年5月號或上設計王觀看更多設計資訊

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Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
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