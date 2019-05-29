以簡練黑白打造一方天地 敘說簡單雋永的空間故事
【文｜Caroline 空間設計暨圖片提供︱研一制作】
「我們身在的現代，每件事幾乎都晃眼即逝，改變的速度極快，我覺得一致性有它美好的地方。」— Thom Browne
正如本案，毫無贅述地，僅以純淨的白、如墨的黑有序編排出空間裡的每一個面，簡單卻雋永。
佈局重整 建構舒適宜人的生活尺度
這是一間14坪大的微型住宅，是一位時尚雜誌編輯生活、工作、與朋友相聚的居所。然而，歷經歲月淘洗後的屋房樣貌，不但完全無法和現代、時尚、質感等詞彙產生關聯，格局、動線也與屋主的生活習慣脫鉤；待設計師進場後，更發現基地坐擁寬廣的河濱景觀，卻被關在臥室的一側，還有壁癌潮濕、隔音不佳等常見的老屋問題。如何在屋主對使用彈性的期待下，賦予公共空間更靈活舒適的尺度，同時邀請光、景進入室內，成為本次的設計主軸。原有臥房獨佔了兩面採光窗，其中一扇還因擺放床組的緣故而被封起，導致全室之中的生活核心成了最晦暗無光的區域。透過格局的重塑，以最少量牆體達成空間運用的最大化，再藉由基地本身的樑體結構與櫃體形成隱性分界；搭配可隨時因應需求移動的家具，讓各場域都能發揮高度的機動性。
黑白敘事場景
作為一位無時無刻必須對時尚脈動有著敏銳感知的工作者，屋主特別喜愛美國設計師Thom Browne 以低彩度色彩及合身剪裁打造時裝的風格，也希望能反映在屬於自己的這一方天地裡。空間遂利用經典的黑與白鋪敘，透由家具、軟件少量添上幾抹灰色筆觸，營造中深遂、立體且延續的空間感。室內中心處大膽置入一個黯黑色盒子，將衛浴區包裹於內並轉折至廳區化為電視主牆；自工作書房延伸至入口玄關的收納量體，則拉出另一道線性軸面，穩定空間的同時也實現了藏書、品酒吧及鞋櫃等多元機能。在此二元色系築構的俐落面貌裡，讓櫃體的打摺企口、牆體採等比線性分割與天花脫縫等設計手法，描繪視覺細節。生活裡不可或缺的居家暖度，則藉著木質地坪的鋪述導入，為洗鍊鮮明的場域印象圍塑自在悠閒的氛圍。
出自《Living & Design 住宅美學 No.118》
精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年5月號或上設計王觀看更多設計資訊
留言