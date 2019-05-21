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創意機能兼具 揭開平價日本丼飯店面空間美學的祕密！

2019-05-21 15:11Living & Design 住宅美學

圖片提供｜浩比設計
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【文︱陳寬茵　圖片提供｜浩比設計】

1989年創立於日本八重洲的「天丼TENYA」，主打平價又美味的日本庶民美食天婦羅丼飯，並懷著「以人為本」的初心慎重地對待每一位來賓，三十年來不僅擁有兩百多家門市，更在2018年來台開設分店。「HOYII北車店」與「微風南山店」除了完美體現日本民眾平日的飲食小確幸與職人等級的在地美味，更強調舒適、輕鬆的餐敘氛圍，讓台灣人感受到兼具視覺與味蕾的精緻饗宴！

有別於日本TENYA針對外食族採用簡約樸實的裝潢，台灣兩家分店則以明亮馨雅又獨具特色的風格，來吸引喜歡打卡拍照的年輕客群，而擔綱餐廳空間設計的「浩比設計」，是眾多知名日本餐飲集團御用的設計團隊，主導整體設計概念的董事長小島正治，在要求視覺美感的同時，也十分堅持材料細節和施工品質，因此特地選用了美型與實用並存的「威盛亞高壓裝飾板」來詮釋全店風采，其細膩獨特的紋理不只為餐飲商空豎立更鮮明的品牌形象，耐刮磨、好清潔的優點也臻全了消費者使用行為與空間的相應思考。

「HOYII北車店」：色彩繽紛的夢幻座位

沙發區的背板由威盛亞《炫彩》系列的高壓裝飾板所打造，設計師先以一層板材為基底，再以同樣的色系的板材裁切成直條狀，疊加貼合上去形成自然的溝縫設計，無須二次加工的簡單手法，不僅大幅增加施工效率，也讓精緻度更上一層。而沙發下方的威盛亞《石材混凝》系列，靜謐優雅的美感溫和地淡化了黃色、綠色的強烈視覺，成為低調卻精妙的空間轉折。

「微風南山店」：超吸睛打卡美景

空間以日本獨有的「錆淺蔥色」為主軸，搭配溫潤自然的木質元素、綠意植栽，形塑清新自在又獨具韻味的摩登空間。接待入口，採用了具有穿透性的白色水泥花格磚作為主視覺，輔以威盛亞《木紋印象》系列打造櫃檯，在一實一虛深淺交錯下，砌疊出令人眼睛為之一亮的入口意象。此外，「微風南山店」最吸睛的莫過於沙發區後方的主牆，其採用輕淺色系的趣味壁紙打底，輔以木作格柵框塑出幾何圖形，最後斗大的TENYA英文字樣，是經由威盛亞高壓裝飾板媒合夾板透過雷射切割做出來的成品。顛覆板材只用於櫃門、檯面、牆面的既定印象，威盛亞高壓裝飾板在設計師巧妙的設計思路下，玩轉出畫龍點睛的視覺效果。

圖片提供｜浩比設計
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出自《Living & Design 住宅美學 No.118》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年5月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。

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