邁向健康無毒的居住概念 以細膩材質形塑空間視覺美感！

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【文︱住宅美學編輯 圖片提供｜柏嘉空間設計、達譽設計】





近年來，健康住宅的概念在臺灣逐漸成為大眾關心的議題之一，然而在國際市場上室內建材早已採用「不含塑化劑」的PP（聚丙烯）裝飾材料取代舊有的塑膠表面材，藉此邁向安全無毒的健康住宅目標，落實環保機能住宅的永續發展。翰可國際憑恃嶄新獨特的審美視角，推出集美觀、環保、實用於一身的「HDP寫真板」，引進國際市場上具有特色的PP表面裝飾薄膜材料，並研發出多種擬真流行木紋、大理石紋、工業風金屬系列等款式，在設計師們精彩的設計手法下，完美將材料細膩的質地轉化為溫暖而厚實的室內美學，賦予現代家庭健康無毒又兼具視覺效果的居住環境，為現今裝飾建材的最佳解決方案。

「美觀而實用，現代且舒適」是柏嘉空間設計奉行設計的基本原則，他們著重展現各色用材與環境氛圍的細緻結合，為了突顯設計細節與反襯空間純粹本質，設計師採用HDP寫真板來作全案詮釋，賦予居住者雅致細膩的生活品味。此案採用翰可國際《可可櫻桃》花色的主牆，生動且深刻的實木紋，在燈光渲染、色調鋪陳、家具軟件裝飾等層層遞進下，韜韞出沉穩又不失流麗綺趣的靜態動感。來到靜謐的獨立書房，一旁的展示書櫃延續《可可櫻桃》花色，溫潤的紋理輔以斑駁的痕跡，彷彿形塑出光陰遞嬗的美麗故事，予以空間絕妙的戲劇效果之餘，也呈現細節堆砌出的獨特氛圍。





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翰可國際HDP寫真板具備多元化的彈性運用，不僅是營造情境氛圍的幕後推手，更是能與時俱進、跟隨設計師求追求新意變化的最佳材質典範。達譽設計 採用《淺白榆木》花色作為電視主牆，佐以簡潔俐落的直線溝縫設計，使空間展現出其不意的精采亮點。而寫真板溫暖自然的色澤所散發出的溫馨美感，與窗外灑落的光影相輔相成，兩兩交織下，營造出北歐風清新純粹的獨有風情。





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出自《Living & Design 住宅美學 No.118》