親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

邁向健康無毒的居住概念 以細膩材質形塑空間視覺美感！

2019-05-20 14:07Living & Design 住宅美學

達譽設計
達譽設計
分享

【文︱住宅美學編輯　圖片提供｜柏嘉空間設計、達譽設計】


近年來，健康住宅的概念在臺灣逐漸成為大眾關心的議題之一，然而在國際市場上室內建材早已採用「不含塑化劑」的PP（聚丙烯）裝飾材料取代舊有的塑膠表面材，藉此邁向安全無毒的健康住宅目標，落實環保機能住宅的永續發展。翰可國際憑恃嶄新獨特的審美視角，推出集美觀、環保、實用於一身的「HDP寫真板」，引進國際市場上具有特色的PP表面裝飾薄膜材料，並研發出多種擬真流行木紋、大理石紋、工業風金屬系列等款式，在設計師們精彩的設計手法下，完美將材料細膩的質地轉化為溫暖而厚實的室內美學，賦予現代家庭健康無毒又兼具視覺效果的居住環境，為現今裝飾建材的最佳解決方案。

「美觀而實用，現代且舒適」是柏嘉空間設計奉行設計的基本原則，他們著重展現各色用材與環境氛圍的細緻結合，為了突顯設計細節與反襯空間純粹本質，設計師採用HDP寫真板來作全案詮釋，賦予居住者雅致細膩的生活品味。此案採用翰可國際《可可櫻桃》花色的主牆，生動且深刻的實木紋，在燈光渲染、色調鋪陳、家具軟件裝飾等層層遞進下，韜韞出沉穩又不失流麗綺趣的靜態動感。來到靜謐的獨立書房，一旁的展示書櫃延續《可可櫻桃》花色，溫潤的紋理輔以斑駁的痕跡，彷彿形塑出光陰遞嬗的美麗故事，予以空間絕妙的戲劇效果之餘，也呈現細節堆砌出的獨特氛圍。


柏嘉空間設計
柏嘉空間設計
分享

柏嘉空間設計
柏嘉空間設計
分享

柏嘉空間設計
柏嘉空間設計
分享

柏嘉空間設計
柏嘉空間設計
分享

柏嘉空間設計
柏嘉空間設計
分享

翰可國際HDP寫真板具備多元化的彈性運用，不僅是營造情境氛圍的幕後推手，更是能與時俱進、跟隨設計師求追求新意變化的最佳材質典範。達譽設計 採用《淺白榆木》花色作為電視主牆，佐以簡潔俐落的直線溝縫設計，使空間展現出其不意的精采亮點。而寫真板溫暖自然的色澤所散發出的溫馨美感，與窗外灑落的光影相輔相成，兩兩交織下，營造出北歐風清新純粹的獨有風情。


達譽設計
達譽設計
分享

達譽設計
達譽設計
分享

達譽設計
達譽設計
分享

達譽設計
達譽設計
分享



分享

出自《Living & Design 住宅美學 No.118》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年5月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。

相關新聞

書房 是隨性中的輕快曲調！

2019-05-08 12:58

狂歡嘉年華 潑水的祝福

2019-05-08 12:42

菁英薈萃極具人文內涵 建築起與自然融合的建築

2019-05-08 08:51

徜徉於沉穩內斂的法式優雅 品味慢活

2019-05-08 08:48

善用元素心理學 方見閒逸優雅真奢華

2019-05-08 08:40

融早期農村社會的人文特色「亭仔腳」 將生活記憶延續至居所空間

2019-05-02 15:37

40餘年老屋乘載人們重要精神寄託 打造信仰之所

2019-05-02 15:30

以俐落線面打造獨特魅力 讓瞬息美好靜止於空間各方

2019-04-16 15:37

回歸自然 具靈性生命力-得獎作品「迴盪」

2019-04-11 09:04

善用壁紙自造公領域的主題美學！

2019-03-29 16:03

居家空間模樣為何？「方圓之間」訴說著居住者的人生觀

2019-03-27 13:19

精湛時尚五感饗宴

2019-03-15 13:46

現代生活旨趣

2019-03-15 13:46

日軸

2019-03-15 13:08

高端豪宅思維

2019-03-15 13:08

自然之境

2019-03-14 15:24

蛻變

2019-03-14 15:22

溫暖率性的 Loft 魅力

2019-03-12 14:42

因愛而生 打造人與毛孩的舒適環境

2019-03-12 14:39

和洋共生 打破空間疏離創造新和風主義

2019-03-11 13:56

享受在家中的每一刻

2019-03-11 13:54

去繁從簡的質感生活

2019-03-08 14:10

「和洋共生」 已成究極和風進階關鍵詞

2019-03-08 14:10

IF Design Award｜瑋奕設計住宅作品－黑色DNA

2019-03-06 13:15

擬態 藝術即生活

2019-03-06 10:43

澆灌活力 樂齡自在

2019-03-05 11:50

紳色溫蘊 雍雅華麗

2019-03-05 10:23

捻指生花 愛馬仕絲巾蹦出玄關嬌點

2019-02-27 11:19

深邃底蘊 鍊結華麗優雅視景

2019-02-26 14:26

質域體驗

2019-02-22 13:11

以「巢」為核心 完整傳達品牌形象的設計提案

2019-02-21 11:10

用SERENE HOUSE香氛打造獨一無二的居家生活

2019-02-20 11:55

傳述精品優雅內蘊

2019-02-19 11:46

新、舊元素激盪璀璨火花！

2019-02-19 11:46

現代語彙新譯古典精神

2019-02-18 10:41

線構 律動

2019-02-15 09:09

中西風雅 薈萃文化藝術

2019-02-14 10:15

生活溫度 自在體現

2019-02-13 11:18

日光國度

2019-02-12 15:55
看更多

熱門文章

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 07:00

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

指考衝刺術》靠「錯誤筆記本」記錄考題 他拚上台大醫學系

2019-05-17 08:44

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 09:06

指考衝刺術》掌握出題邏輯 女孩衝上台大生傳

2019-05-17 08:46

《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

2019-05-16 09:08

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:10

2030年私人汽車絕跡！

2019-05-13 08:53

柯P選總統 機率接近百分百

2019-05-16 12:42

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:39

漫威找上韓國瑜？說好的名人、企業都沒來 網友列16項跳票史

2019-05-14 12:57

她自學日文 發揮英語力赴日當高薪人才

2019-05-17 08:43

鴻海接班人「世紀之謎」的背後 透露出什麼隱憂？

2019-05-13 12:06

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 08:53

打敗股災的5G潛力股

2019-05-16 12:32

想靠「七日豆漿減肥法」瘦身 可行嗎？

2019-05-20 09:03

老牌IC設計股 飆漲的秘密

2019-05-16 13:10

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:31

爬山該選登山鞋 還是雨鞋？

2019-05-20 09:06

為了生活的美好而努力 宋慧喬期待與優秀華語導演合作

2019-05-15 14:20

林毅夫：中美貿易戰影響中國經濟成長僅0.5％

2019-05-16 09:08

復仇者再度刷新記錄 從經典台詞學會4個多益字

2019-05-17 08:46

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 12:41

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-10 16:46

韓國瑜首度鬆口：黨徵召我就選 選上就在高雄上班

2019-05-14 15:46

按讚追蹤的副作用

2019-05-13 08:53

專訪林毅夫 被通緝的經濟學家

2019-05-16 09:08

同志伴侶圓育兒夢 我們當爸爸了

2019-05-14 09:26

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-10 16:46

當美國的小弟還是中共的肉票？郭董跟台灣人民都想清楚了嗎？

2019-05-15 13:16

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:11

專家破解迷思 多喝水有益健康？小心孩子水中毒！

2019-05-13 10:39

指考衝刺術》他活用英文作文範例 成功錄取成大電機

2019-05-17 08:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top