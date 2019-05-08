書房 是隨性中的輕快曲調！

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【文︱亞維空間設計 圖片提供︱亞維空間設計】

居家空間裡，書房，是公領域與私領域的中介地帶，有緩衝的意涵、有收納的功能、有親子間的交流，也是獨自歡享的實現。它是隨性的、彈性的、有理智的表象、更帶著柔性的包容，以多重角色的存在感，讓您慢慢愛上它！一如法國舞曲-布雷，沒有制式的框架，只有讓心更愉悅的期待！

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斜屋頂搭配木條設計，讓書房好似處在山林中，多了與大自然深呼吸的況味，格外有意境。在書房臨窗處，規劃一處舒適的臥榻區，是親子間互動的好場域，也能在光影變幻之間，享受得天獨厚的綠景。而如城堡內的小書房般，透過簡約鄉村風的詮釋，統合閱讀、收納、恣意休憩的使用機能。

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架高設計的書房兼交誼室，以深色的實木營造沉穩，輔以穿透的隔間，帶入放鬆的氣氛。層櫃上的擺飾，是屋主從法國老市集尋來的珍貴之物，從書房往外看這些有著歐洲血統的物品，有種重返當地的美好。

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以雕花鐵件、木作與玻璃打造成的復古門片，作為書房的開口，多美！立面的造型，讓書房如藝術品般，成為空間動線中可駐足欣賞的一景。書房內的燈飾，是可欣賞的藝品、是可調整的照明，藉由它的光，映照出書架上一個個心愛又滿是回憶的擺設，彷彿訴說著一段段故事。

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出自《Living & Design 住宅美學 No.118》