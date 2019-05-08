親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

罷工若衝擊營運 長榮航：停年終不加薪、禁員工優待票

狂歡嘉年華 潑水的祝福

2019-05-08 12:42Living & Design 住宅美學

圖片提供︱亞維空間設計
圖片提供︱亞維空間設計
分享

【文︱亞維空間設計　圖片提供︱亞維空間設計】

員工旅行的精心安排，對我來說，不僅讓員工舒壓放空、更是心靈補給與眼界的拓展，還有對未知的探索與學習。去年帶著員工到泰國華欣，感受傳統市集的藝術氣息、水上市場的獨特魅力，大夥們回味無窮、久久難忘！因此，今年特地安排在泰國潑水節之際，造訪曼谷這個熱情之都！


圖片提供︱亞維空間設計
圖片提供︱亞維空間設計
分享

圖片提供︱亞維空間設計
圖片提供︱亞維空間設計
分享

每年4月的潑水節，是泰國民眾舉國歡慶的重要時節！潑水節，不僅是當地傳統的新年節慶，也是世界各地遊客會在這時候一同前往共襄盛舉的一大樂事。根據維基百科的資料，整個潑水節歷時數日，人們清早起來便沐浴禮佛，之後開始連續幾日的慶祝活動，這期間，大家用純淨的清水相互潑灑，祈求洗去過去一年的不順，新的一年重新出發！


圖片提供︱亞維空間設計
圖片提供︱亞維空間設計
分享

為了這期待已久的潑水節，添購了各式水槍，帶著滿滿的歡樂，以輕鬆的心情，一路上和街上民眾開心互潑清水打水仗，每被潑一次水，就是一份祝福的累積；每被抹一次香粉，就是一份好運的降臨。在炎熱溫度下，冰涼的水無預警灑滿全身，真是有趣極了，連走了8公里，這4小時的路程中，每當有點疲累時總會突然被一陣潑水給喚醒，再現奕奕神采！


圖片提供︱亞維空間設計
圖片提供︱亞維空間設計
分享

圖片提供︱亞維空間設計
圖片提供︱亞維空間設計
分享

透過這個節慶，不僅純淨我們的心，拉近人與人之間的距離，也讓人們的善意充滿各地，讓上天的祝褔灑滿各處！泰國潑水節，真的是一生必須參與一次的歡樂盛會！


圖片提供︱亞維空間設計
圖片提供︱亞維空間設計
分享

圖片提供︱亞維空間設計
圖片提供︱亞維空間設計
分享

圖片提供︱亞維空間設計
圖片提供︱亞維空間設計
分享

圖片提供︱亞維空間設計
圖片提供︱亞維空間設計
分享

圖片提供︱亞維空間設計
圖片提供︱亞維空間設計
分享

圖片提供︱亞維空間設計
圖片提供︱亞維空間設計
分享


分享

出自《Living & Design 住宅美學 No.118》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年5月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

書房 是隨性中的輕快曲調！

2019-05-08 12:58

菁英薈萃極具人文內涵 建築起與自然融合的建築

2019-05-08 08:51

徜徉於沉穩內斂的法式優雅 品味慢活

2019-05-08 08:48

善用元素心理學 方見閒逸優雅真奢華

2019-05-08 08:40

融早期農村社會的人文特色「亭仔腳」 將生活記憶延續至居所空間

2019-05-02 15:37

40餘年老屋乘載人們重要精神寄託 打造信仰之所

2019-05-02 15:30

以俐落線面打造獨特魅力 讓瞬息美好靜止於空間各方

2019-04-16 15:37

回歸自然 具靈性生命力-得獎作品「迴盪」

2019-04-11 09:04

善用壁紙自造公領域的主題美學！

2019-03-29 16:03

居家空間模樣為何？「方圓之間」訴說著居住者的人生觀

2019-03-27 13:19

精湛時尚五感饗宴

2019-03-15 13:46

現代生活旨趣

2019-03-15 13:46

日軸

2019-03-15 13:08

高端豪宅思維

2019-03-15 13:08

自然之境

2019-03-14 15:24

蛻變

2019-03-14 15:22

溫暖率性的 Loft 魅力

2019-03-12 14:42

因愛而生 打造人與毛孩的舒適環境

2019-03-12 14:39

和洋共生 打破空間疏離創造新和風主義

2019-03-11 13:56

享受在家中的每一刻

2019-03-11 13:54

去繁從簡的質感生活

2019-03-08 14:10

「和洋共生」 已成究極和風進階關鍵詞

2019-03-08 14:10

IF Design Award｜瑋奕設計住宅作品－黑色DNA

2019-03-06 13:15

擬態 藝術即生活

2019-03-06 10:43

澆灌活力 樂齡自在

2019-03-05 11:50

紳色溫蘊 雍雅華麗

2019-03-05 10:23

捻指生花 愛馬仕絲巾蹦出玄關嬌點

2019-02-27 11:19

深邃底蘊 鍊結華麗優雅視景

2019-02-26 14:26

質域體驗

2019-02-22 13:11

以「巢」為核心 完整傳達品牌形象的設計提案

2019-02-21 11:10

用SERENE HOUSE香氛打造獨一無二的居家生活

2019-02-20 11:55

傳述精品優雅內蘊

2019-02-19 11:46

新、舊元素激盪璀璨火花！

2019-02-19 11:46

現代語彙新譯古典精神

2019-02-18 10:41

線構 律動

2019-02-15 09:09

中西風雅 薈萃文化藝術

2019-02-14 10:15

生活溫度 自在體現

2019-02-13 11:18

日光國度

2019-02-12 15:55

現代時尚之美 精巧工藝結合簡潔手法

2019-02-11 11:38
看更多

熱門文章

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:07

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:03

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:05

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:51

「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

2019-05-02 09:46

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:04

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

買房子房貸怎麼選？小心3大貸款陷阱 恐讓你荷包大失血

2019-05-02 13:33

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:20

韓國瑜硬是要到「被動」參選 吳敦義為他量身訂做提名辦法

2019-05-02 09:47

日月光投控 5G業務2020起飛

2019-05-02 11:59

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-02 12:37

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

小七、全家和全聯挾擊下 美廉社憑什麼創造百億元營收？

2019-05-02 15:12

股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

2019-04-29 08:53

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:15

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12

原始自然美山海秘境 台26線旭海—港仔

2019-05-02 15:33

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:08

臉書最紅的面試問題 不是考你多聰明

2019-05-03 12:54

鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 09:26

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 09:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top