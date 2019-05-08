狂歡嘉年華 潑水的祝福

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【文︱亞維空間設計 圖片提供︱亞維空間設計】

員工旅行的精心安排，對我來說，不僅讓員工舒壓放空、更是心靈補給與眼界的拓展，還有對未知的探索與學習。去年帶著員工到泰國華欣，感受傳統市集的藝術氣息、水上市場的獨特魅力，大夥們回味無窮、久久難忘！因此，今年特地安排在泰國潑水節之際，造訪曼谷這個熱情之都！





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每年4月的潑水節，是泰國民眾舉國歡慶的重要時節！潑水節，不僅是當地傳統的新年節慶，也是世界各地遊客會在這時候一同前往共襄盛舉的一大樂事。根據維基百科的資料，整個潑水節歷時數日，人們清早起來便沐浴禮佛，之後開始連續幾日的慶祝活動，這期間，大家用純淨的清水相互潑灑，祈求洗去過去一年的不順，新的一年重新出發！





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為了這期待已久的潑水節，添購了各式水槍，帶著滿滿的歡樂，以輕鬆的心情，一路上和街上民眾開心互潑清水打水仗，每被潑一次水，就是一份祝福的累積；每被抹一次香粉，就是一份好運的降臨。在炎熱溫度下，冰涼的水無預警灑滿全身，真是有趣極了，連走了8公里，這4小時的路程中，每當有點疲累時總會突然被一陣潑水給喚醒，再現奕奕神采！





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透過這個節慶，不僅純淨我們的心，拉近人與人之間的距離，也讓人們的善意充滿各地，讓上天的祝褔灑滿各處！泰國潑水節，真的是一生必須參與一次的歡樂盛會！





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出自《Living & Design 住宅美學 No.118》