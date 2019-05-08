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徜徉於沉穩內斂的法式優雅 品味慢活

2019-05-08 08:48Living & Design 住宅美學

寬森空間設計
寬森空間設計
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【文｜孔婕瑀 空間設計暨圖片提供｜寬森空間設計】

本案榮獲義大利 A’Design Award ／ A’Design銅獎

歐洲文藝復興時期開始於義大利，而義大利的繪畫、雕塑、建築、科學、文學和音樂則是整個歐洲的核心。在義大利，不僅培養出對於藝術好的審美觀，就連時間也變得慢且優雅，因為義大利「慢城」的哲學，衍生出對於生活有分不同的情調與感觸。

色彩 藝術化解構浪漫意象

於此案設計上，並未更動過多格局，僅就廚房區域略作調整。從玄關入門即以復古磚的地坪設計，揭開全室典雅浪漫的序幕。由於屋主夫妻喜愛文藝復興時期的語彙與線條，卻不愛古典風格裡慣有的白色，於是林妤緁總監以較沉穩帶有英式古典的彩度，勾勒文藝美學的質感與氛圍。

客廳區域別於傳統古典的白色形式，改以較濃厚的顏色，挹注沉穩意象。尤其沙發背牆藉由線板造型，隱藏收納機能，建構舒適俐落的場域表情。電視主牆以美式壁爐為設計主軸，上方可放自國外購得的藝術品，尤其深紫色的背牆設計正好表現女主人希冀的浪漫意趣。

環保 綠建材建構舒適生活

將原有廚房隔間牆拆除，形塑通透尺度，於其間設計開放吧台，建立與家人良好的互動機制。地材以黑白復古花磚，與客、餐廳做為隱匿分野的介質。為避免油煙，一反傳統的使用玻璃材質，改以女主人喜愛的進口壁磚，林妤緁總監細膩的挑選白色葫蘆型馬克磚，寓意「福祿、吉祥」的美意。

書房區域以橢圓形大書桌的規劃，供全家人一起閱讀使用，期間以英倫風格慣有的藍色鋪陳，傳遞活力精神與自然想法，完整的解釋空間整體氛圍。全室櫃體幾乎都以系統板材作桶身，搭配木作門片，降低木作工時與甲醛汙染，重視人體健康。所有的設計均是回應居住者期待的每天都是探索內心及世界的美好旅程相映襯，讓「回家便徜徉於沉穩內斂的法式優雅，Bon Voyage！Have a nice trip!」


電視主牆以美式壁爐為設計主軸，深紫色的背牆設計正好表現女主人希冀的浪漫意趣。 寬...
電視主牆以美式壁爐為設計主軸，深紫色的背牆設計正好表現女主人希冀的浪漫意趣。 寬森空間設計
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沙發背牆藉由線板造型，隱藏收納機能，以較沉穩顏色，建構舒適俐落的場域表情。 寬森...
沙發背牆藉由線板造型，隱藏收納機能，以較沉穩顏色，建構舒適俐落的場域表情。 寬森空間設計
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客、餐廳採開放方式規劃，維持機能的互動與動線的俐落感受。 寬森空間設計
客、餐廳採開放方式規劃，維持機能的互動與動線的俐落感受。 寬森空間設計
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書房空間以橢圓形大書桌的規劃，供全家人一起閱讀使用，更以英倫風格慣有的藍色鋪陳，...
書房空間以橢圓形大書桌的規劃，供全家人一起閱讀使用，更以英倫風格慣有的藍色鋪陳，傳遞活力精神與自然想法。 寬森空間設計
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廚房空間地材以黑白復古花磚，與客、餐廳做為隱匿分野的介質。 寬森空間設計
廚房空間地材以黑白復古花磚，與客、餐廳做為隱匿分野的介質。 寬森空間設計
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臥眠區域延續廳區沉穩意象，更衣室收納機能。與廊道劃分界線，區隔休息區域與收納區域...
臥眠區域延續廳區沉穩意象，更衣室收納機能。與廊道劃分界線，區隔休息區域與收納區域，維繫空間和諧美學。 寬森空間設計
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全室櫃體幾乎都以系統板材作桶身，搭配木作門片，降低木作工時與甲醛汙染，重視人體健...
全室櫃體幾乎都以系統板材作桶身，搭配木作門片，降低木作工時與甲醛汙染，重視人體健康，應和陽光，共同陳述悠閑愉悅的生活意象。 寬森空間設計
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出自《Living & Design 住宅美學 No.117》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年4月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
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