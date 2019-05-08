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善用元素心理學 方見閒逸優雅真奢華

2019-05-08 08:40Living & Design 住宅美學

L`atelier Fantasia繽紛設計
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【文｜林雅玲 空間設計暨圖片提供｜L`atelier Fantasia繽紛設計】

善用元素心理學　演繹豪宅新高度

所謂的豪宅；室內坪數充裕是必要條件，但若是各個機能單元間的比例沒有掌握好，往往就會流於大而無當，不僅無法體現應有的空間氣度，也容易讓人感覺疏離或冰冷，而此案先天條件本就十分優越，更應該妥善分配才不辜負。因此IDAN總監與所屬團隊，在仔細檢討簡單成員組成與個別需求之後，首先訂出優雅、大器、放鬆等關鍵字議題，搭配爐火純青的空間比例、材質與線條心理學、頂尖傢俱燈藝陳設、以及多件當代藝術品的畫龍點睛，完美營造出一種沒有距離、隨心所欲的親密。其間每個視角的精緻、唯美誠然無可挑剔，同時伴隨著遍佈屋子裡獨創、客製化的細膩工藝，也由此精彩演繹出令人驚艷的豪宅新思維。

當代藝術　優化空間情感張力

跟建商提供的原始格局相比，光是入口玄關區的配置手法與動線引導，就令屋主讚許不已，在所有相關機能齊備甚至更完善的前提下，進門沿途的視覺享受與景深開闊度也同步大幅提升。首先面大門的端景塑造，精心刻劃賞心悅目的迎賓效果，轉過身的角落設置一張橘金色低背單椅，後襯一幅以男女主人愛情為名、由國內新銳藝術家—何政宏創作的巨幅圓形立體框畫。畫中生動飽滿的繁花似錦，彷彿定格了片刻永恆，也在第一時間強力吸納訪客目光焦點，豐富了玄關的生命力。玄關與公領域之間，除了以精算比例的古典門框分野，地材的差異變化也是一大亮點，特別是遍佈公領域的木地板交錯斜拼，就已將施作工藝拉至一個新水平。由於屋主本身也從事時尚相關產業，雙方審美觀點相近，撞擊出的火花也就更加耀眼，最鮮明的例子，就是此案中由IDAN親自陪同業主挑選的多款當代藝術傑作，除了前述玄關，還有小客廳辨識度極高的草間彌生南瓜系列，以及懸掛於客、餐廳之間牆面，一幅德國藝術家Peter Zimmermann以環氧樹脂為媒材的抽象流彩作品，它們不只成功融合了開放空間中數個機能單元，再搭配擁有低背、流體特質的家具陳設，以及出色的色彩學應用，成功跳脫制式的官邸矩陣型態，無形中舒緩了訪客緊繃情緒。整體無與倫比的舒適和極致品味，自點、線、最終貫徹全面，由此也能清晰體現IDAN獨創的「發散式美學」！

跨界藝術精淬　風華萬千

從玄關一進來，小客廳、主客廳、餐廳乃至中島廚房，呈現環環相扣的熱點聚落佈局，個別空間尺度的掌握恰到好處，每個單元更擁有獨立卻也能相互呼應的風格主題，例如小客廳由牆上掛畫的橘、深褐色階濫觴，包括角落三色球形吊燈、深橘色麂皮圈椅搭配同質米色低背沙發、馬卡龍抱枕、銅金色大小圓几、柴堆與壁爐語彙，帶出親暱卻又溫暖的氛圍，這裡也成為平時家人們最愛窩聚的角落。此外，成長中的孩子們剛對廚藝產生濃厚興趣，於是IDAN精心規劃兩進式機能完善、情調美侖美奐的西式中島廚房與中式熱炒區，作為未來大廚們一顯身手的展演場，爸媽或一眾親朋好友則可悠閒地圍坐中島旁，開心品嚐各式精緻美食，享受無價的天倫之樂，若逢夜風清涼的夏日，還可以將餐敘地點移至夜景絢爛奪目的自家陽台呢！

私領域的精彩比起公共空間猶有過之，三間臥室都採高規格套房配置，特別是佔地寬敞的主浴，結合新古典與當代時尚的精華，好比大尺度洗手檯面、浴櫃與巨型吊鏡的組合，精緻度簡直令人愛不釋手，而安放於九十度大窗前的單體浴缸，在天光背景裡彷彿散發著夢般光芒，但卻是對於美好生活最真實的禮讚。


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出自《Living & Design 住宅美學 No.117》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年4月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
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